El príncipe Andrés renuncia al título de duque de York

Andrés, de 65 años, y segundo hijo de la reina Isabel II, fue apartado de sus funciones oficiales en 2019, tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Más recientemente se ha visto envuelto en un escándalo de espionaje relacionado con China.

El príncipe Andrés ha renunciado al uso de su título, el de duque de York, completando así una caída en desgracia que comenzó hace casi seis años con una calamitosa entrevista televisiva sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En un comunicado emitido el viernes por la noche, Andrés dijo que, tras hablar del asunto con su hermano mayor, el rey Carlos III, había decidido que "ya no utilizaría mi título ni los honores que se me han conferido. Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra".

Andrés, de 65 años, segundo hijo de la reina Isabel II, fue apartado de sus funciones oficiales en 2019, tras una feroz reacción pública contra él por la entrevista, que concedió a BBC, así como por las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Más recientemente se ha visto envuelto en un escándalo de espionaje relacionado con China.

La cascada de escándalos ha vuelto a sumir a la familia real británica en una crisis. Carlos, quien había instado a la reina a empujar a Andrés al exilio interno en 2019, parecía dispuesto a tomar nuevas medidas punitivas esta vez, según informan los medios de comunicación británicos. Tras consultar a los dos hermanos, Andrés actuó de forma preventiva.

"Hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones en mi contra ocasionan distracciones de la labor de Su Majestad y de la Familia Real", dijo Andrés en una declaración de dos párrafos. "He decidido, como siempre he hecho, anteponer el deber para con mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de apartarme de la vida pública".

En la entrevista de BBC de 2019, Andrew afirmó haber roto los vínculos con Epstein, quien se ahorcó en su celda de la cárcel de Nueva York a principios de ese año, después de que se les fotografiara juntos en Nueva York en 2010. Pero desde entonces se han filtrado detalles que sugieren que siguió en contacto con Epstein después de que afirmara haber cortado los lazos.

En 2022, Andrés fue despojado de sus títulos militares después de que Virginia Giuffre, víctima de la red de tráfico sexual de Epstein, acusara al príncipe de haberla violado cuando era adolescente, acusación que él negó. En 2022 llegó a un acuerdo sobre una demanda interpuesta por Giuffre por una cantidad no revelada, sin admitir su culpabilidad. Este mes se publicarán las memorias de Giuffre, quien se suicidó en Australia en abril, en las que relatará cómo conoció a Andrew a través de Epstein.

Andrew también se ha visto envuelto en un escándalo de espionaje chino en el Reino Unido, al revelarse que se reunió en múltiples ocasiones con Cai Qi, un alto funcionario chino cercano al presidente de China, Xi Jinping.

Se cree que Cai recibió información recopilada por dos británicos que trabajaban con miembros del Parlamento británico activos en asuntos chinos. Los fiscales retiraron un caso de espionaje contra los dos hombres, que se ha convertido en una crisis política para el primer ministro Keir Starmer.

Como hijo de un monarca, Andrés seguirá siendo príncipe, dijeron funcionarios de palacio en una sesión informativa celebrada el viernes. Su madre le había conferido el título de duque de York cuando se casó en 1986. Los historiadores afirman que es extremadamente raro que un miembro de la familia real renuncie a tal título. El príncipe Enrique, quien se retiró de las obligaciones reales y se trasladó a Estados Unidos en 2020, sigue siendo el duque de Sussex.

Las hijas de Andrés conservarán sus títulos de princesa Beatriz y princesa Eugenia. Pero su exesposa, Sarah Ferguson, ya no utilizará el título de Duquesa de York, que había conservado tras el divorcio de la pareja.

Andrés ya había dejado de utilizar el honorífico, Su Alteza Real. También había sido despojado de más de una decena de títulos militares, entre ellos el de coronel de la Guardia de Granaderos, un ilustre regimiento de infantería del ejército británico.

A pesar de la desgracia de Andrés, la reina seguía incluyéndolo en los rituales y celebraciones familiares. Sin embargo, después de su muerte en 2022, él se vio más aislado. Ahora, Andrés también será desterrado de la celebración familiar de Navidad en Sandringham, en Norfolk, al noreste de Londres, según los funcionarios de palacio. Este acontecimiento anual es un elemento básico del calendario real.

A manera de consuelo, Andrés seguirá viviendo en la Royal Lodge, una gran residencia real en la finca de Windsor, al oeste de Londres. Los observadores de la realeza han especulado durante mucho tiempo con la posibilidad de que Carlos desalojara a su hermano de la residencia. Pero los funcionarios de palacio dijeron que Andrés tenía un contrato privado de arrendamiento con el Patrimonio de la Corona, que no se veía afectado por su decisión de dejar de utilizar su título.

