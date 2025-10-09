The New York Times

'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift rompe récord de ventas en cinco días

Reportajes Especiales - Lifestyle

Por Ben Sisario

En sus primeros días de lanzamiento, el nuevo álbum de Swift ha batido el récord establecido hace una década por "25" de Adele.

Cuando 25, el álbum de Adele, salió a la venta hace 10 años --con el éxito "Hello"--, vendió casi 3,5 millones de copias desde el principio, con lo cual rompió las cifras de ventas para una primera semana. Una industria musical atónita dio por sentado que, en la nueva era de la transmisión digital en directo, ningún álbum podría superarlo.

Pero entonces llegó Taylor Swift.

The Life of a Showgirl, que salió el viernes, ha superado el récord impuesto por Adele hace una década. Según los primeros informes de ventas recogidos por la empresa de seguimiento Luminate, y comunicados a Billboard, Showgirl ha registrado el equivalente de al menos 3,5 millones de ventas en Estados Unidos en sus primeros cinco días a la venta, cuando aún le quedaban dos días antes de que el jueves finalice el periodo de ventas de la primera semana.

El éxito se produce incluso mientras Swift navega por una reacción ambivalente a Showgirl. Para una artista acostumbrada a recibir grandes dosis de elogios de la crítica y los fans, las respuestas han sido muy dispares, incluidas algunas críticas notablemente duras --Pitchfork le dio 5,9 sobre 10, The Guardian dos estrellas sobre cinco-- y muchas reacciones decepcionantes en las redes sociales entre las alabanzas habituales.

"Acojo con satisfacción el caos", dijo Swift sobre las reacciones en una entrevista en video con Zane Lowe de Apple Music. "No soy la policía del arte", añadió.

El despliegue de Showgirl incluyó una "fiesta de lanzamiento" de 89 minutos en los cines durante el fin de semana, que incluyó el estreno de un video musical y segmentos entre bastidores que algunos críticos compararon con los materiales adicionales de un DVD. Obtuvo 33 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, con lo que superó el total de The Smashing Machine, la película más reciente de la estrella de acción The Rock.

Las matemáticas que hay detrás de la victoria de Swift demuestran que los formatos físicos, como los CD y los LP de vinilo, siguen siendo fundamentales para el éxito de los álbumes más vendidos, incluso ahora, cuando la transmisión en directo representa alrededor del 82 por ciento de los ingresos por ventas de música grabada en Estados Unidos, y servicios como Spotify y Apple Music se han convertido en las plataformas de escucha por defecto para la mayoría de los aficionados.

El recuento de 3,5 millones de ventas es un "equivalente", o número compuesto, utilizado por Luminate y Billboard para conciliar la popularidad de la transmisión en directo con las compras de pistas individuales y del álbum como paquete completo. De esos 3,5 millones de ventas equivalentes, unos 3,2 millones fueron "ventas tradicionales", o compras del álbum completo, con 2,7 millones registradas el primer día de lanzamiento. Eso significa que muchas de esas compras --quizá la mayoría-- se hicieron por anticipado. Swift no publicó ningún sencillo de Showgirl antes de su lanzamiento completo.

Las 300.000 ventas equivalentes restantes del nuevo álbum de Swift en su semana inaugural se atribuyen a la actividad de la transmisión en directo, según Luminate y Billboard.

El recuento hasta ahora incluye 1,2 millones de copias vendidas en vinilo, con lo que se supera el récord anterior de la propia Swift de 859.000 el año pasado por The Tortured Poets Department. Las cifras de Swift en vinilo se han disparado espectacularmente en los últimos años. Cuando lanzó Midnights en 2022, se estrenó con 575.000 copias en ese formato; 1989 (Taylor's Version), al año siguiente, hizo 693.000.

En 2006, cuando Swift comenzó su carrera discográfica, la industria musical estadounidense solo registró unas 900.000 ventas de LP de vinilo en todo el año, según datos de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos.

Al igual que con otros lanzamientos recientes de Swift, las ventas del álbum Showgirl se vieron favorecidas por su disponibilidad en una gama de "variantes" y ediciones especiales, que incluían carátulas especiales, varios colores de vinilo y paquetes lanzados a través del sitio web de Swift por tiempo limitado.

Según Billboard, Showgirl salió a la venta en al menos 27 configuraciones distintas en formatos físicos --vinilo, CD e incluso casete--, incluidas cuatro que salieron en los últimos días. Durante un tiempo limitado, Swift vendió un paquete de 70 dólares que incluía un cárdigan con la marca "TS", de color naranja brillante al estilo de Showgirl, junto con un CD en una caja.

Se espera que las cifras definitivas de ventas de la primera semana de Showgirl se anuncien a principios de la semana que viene.

