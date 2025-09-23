Lo que hay que saber sobre el programa de Jimmy Kimmel

El programa nocturno volverá a emitirse el martes, casi una semana después de que ABC lo suspendiera en respuesta a las declaraciones de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk.

ABC dijo el lunes que el programa nocturno de entrevistas de Jimmy Kimmel volvería a la televisión el martes por la noche, casi una semana después de que la cadena suspendiera el programa por los comentarios de Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La decisión de suspender el programa "indefinidamente" la semana pasada, tomada bajo la inusual presión de la Comisión Federal de Comunicaciones, había desencadenado una tormenta política sobre la libertad de expresión y la capacidad del gobierno para silenciar los comentarios que le desagradan.

Esto es lo que ha pasado hasta el momento

¿Qué dijo Kimmel?

En su monólogo del 15 de septiembre, Kimmel habló de las inclinaciones políticas de Tyler Robinson, el hombre acusado de disparar mortalmente a Kirk.

"El fin de semana hemos tocado fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y haciendo todo lo posible por ganar puntos políticos con ello", dijo.

Luego bromeó sobre la respuesta de Trump a un periodista que le preguntó cómo estaba sobrellevando la muerte de Kirk. Trump dijo que lo estaba llevando "muy bien" y pasó rápidamente a hablar de un nuevo salón de baile de 200 millones de dólares que se iba a añadir a la Casa Blanca.

"Sí, está en la cuarta fase del duelo: la construcción", dijo Kimmel. "Demolición, construcción. Así no es como un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamaba amigo; así es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado".

Cómo se convirtió en un problema

La reacción contra Kimmel comenzó el martes por la mañana en X, después de que un usuario publicara un fragmento del discurso de apertura del programa.

Influentes conservadores y figuras de los medios de comunicación llamaron la atención sobre el monólogo a lo largo del día, diciendo que Kimmel caracterizó erróneamente las creencias políticas de Robinson. Según la fiscalía, Robinson había escrito que se oponía al "odio" de Kirk, pero las autoridades no han dicho a qué opiniones de Kirk se refería. Su madre dijo a los fiscales que recientemente se había vuelto más de izquierda y "pro-gay y orientado hacia los derechos de los trans".

Los presentadores de Fox News también hablaron del video esa misma noche. Las cosas se recrudecieron cuando Elon Musk, propietario de la plataforma de redes sociales X y cuya cuenta tiene millones de seguidores, calificó a Kimmel de "repugnante" por los comentarios.

El miércoles, Brendan Carr, presidente de la FCC, condenó públicamente los comentarios de Kimmel como "verdaderamente enfermizos" e insinuó una posible acción reguladora contra ABC. En un pódcast de derecha, advirtió de que la cadena podría "hacer esto por las buenas o por las malas", sugiriendo graves consecuencias si no respondía.

Más tarde, Nexstar, propietaria de 32 emisoras afiliadas a la ABC, ejerció presión. La empresa anunció que retiraría indefinidamente el programa de Kimmel de sus emisoras. Nexstar dijo que el comentario ofensivo hacía que la emisión del monólogo dejara de ser de "interés público".

La mezcla de fuerzas hizo imposible que ABC y Disney ignoraran el asunto.

¿Qué hicieron ABC y Disney?

Para el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, y Dana Walden, directora de televisión de la empresa, la situación se convirtió en un malabarismo de alto riesgo. Kimmel había planeado abordar el creciente furor en el monólogo del miércoles por la noche, pero los dirigentes de Disney temían que ello avivara las tensiones en medio de la escalada de amenazas reguladoras y boicots de los afiliados.

Los anunciantes también estaban recelando, y los empleados estaban recibiendo mensajes amenazadores. Ante estos riesgos, cuando el público estaba a punto de empezar a entrar en el estudio de Kimmel en Hollywood para grabar el programa del miércoles, Disney optó por suspender el programa indefinidamente.

El lunes, Disney dijo en un comunicado que el programa de Kimmel volvería a emitirse el martes, tras haber mantenido conversaciones "reflexivas" con Kimmel durante los últimos días.

"El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar recrudecer aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país", señaló Disney en el comunicado.

"Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por tanto, insensibles", decía el comunicado. "Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones atentas con Jimmy y, tras ellas, hemos tomado la decisión de regresar el programa el martes".

¿Ha respondido Kimmel?

Kimmel aún no ha hecho comentarios sobre la suspensión.

¿Qué han dicho otros presentadores?

La suspensión de Kimmel había suscitado una oleada de apoyo e indignación entre sus compañeros de los shows nocturnos de entrevistas. Stephen Colbert, presentador de The Late Show, que la CBS anunció que cancelaría en julio, dijo que la decisión de ABC era una "censura flagrante". Jon Stewart, en su programa, se burló de la censura y ridiculizó el control gubernamental de los medios de comunicación.

David Letterman se pronunció en el Atlantic Festival la semana pasada, criticando la decisión de la cadena como un intento de apaciguar a un gobierno "autoritario". Otros presentadores, como Seth Meyers y Jimmy Fallon, también hablaron de su preocupación por la libertad de expresión y los peligros de la influencia política.

Más de 400 personalidades de Hollywood firmaron una carta, publicada el lunes por la Unión Americana de Libertades Civiles, en la que criticaban la suspensión.

Kailyn Rhone es periodista de negocios en el Times y la becaria David Carr 2025.