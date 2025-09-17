Robert Redford: un ideal clásico estadounidense que escapó del molde

Robert Redford en "All The President's Men".

Durante años, nadie parecía hacerlo mejor en pantalla —de manera más natural y seductora— que Robert Redford. Rubio, de ojos azules, mandíbula cuadrada, con una sonrisa fácil que insinuaba los buenos momentos por venir, era el tipo de ideal de la gran pantalla por el que los viejos magnates de los estudios rezaban y, a veces, inventaban. Un hombre común elevado, podía deslizarse en cualquier película absurda y, de alguna manera, hacer que funcionara. Podía seducir a una mujer, montar a caballo, robar una fortuna, encajar los golpes, deslizarse entre las sombras. Sin embargo, la fama de Hollywood dio un giro abrupto en 1969 cuando compró tierras en la cordillera Wasatch de Utah, a las que llamó Sundance.

Siempre pareció perverso que este galán por excelencia, que falleció el martes a los 89 años, ingresara al cine a principios de la década de 1960, justo cuando el antiguo sistema de estudios daba sus últimos suspiros. Un nuevo Hollywood ya estaba surgiendo para cuando logró su gran oportunidad en pantalla junto a Jane Fonda en “Barefoot in the Park” (1967), basada en la obra de Neil Simon y dirigida por Gene Saks. Una de esas películas cuyo afán comercial apesta a desesperación, es una comedia forzada sobre una pareja joven —él es formal, Fonda es el espíritu libre— pero sus protagonistas son innegables, encantadores, adorables. (Redford originó el papel en Broadway). Todo resulta incómodo y dolorosamente anticuado, pero cuando ellos están en pantalla, no te importa demasiado.

Sin embargo, Redford pronto se convirtió en una de las estrellas más emblemáticas del Nuevo Hollywood. Tomó algunas buenas decisiones, especialmente como forajido en el wéstern “Butch Cassidy y Sundance Kid” (1969). Dirigida por George Roy Hill, la película está terriblemente desfasada pero conserva su encanto burbujeante, especialmente la innegable química de sus dos íconos de ojos azules. Redford interpretó a Sundance Kid, el complemento bigotudo de Butch Cassidy, interpretado por Paul Newman. Son un par de ladrones de trenes que huyen de una partida, saltan juntos por un acantilado, pasan el rato con una dama (Katharine Ross) y finalmente huyen a Bolivia. El momento más famoso llega al final, cuando la película se congela en los dos corriendo lado a lado hacia una lluvia de balas y una muerte segura, una imagen inmortalizadora y húmeda.

ARCHIVO: El director Sydney Pollack, a la izquierda, con los actores Robert Redford, centro, y Barbra Streisand durante el rodaje de "The Way We Were" en Nueva York el 28 de noviembre de 1972. (Foto AP/Marty Lederhandler, archivo)

De alguna manera, el final de “Butch Cassidy” parece un momento emblemático en la carrera de Redford. Unos años antes, los personajes principales de la electrizante “Bonnie y Clyde” de Arthur Penn también habían muerto en una ráfaga de disparos que se mostraba hasta el final sangriento, dejando dos cadáveres grotescamente ensangrentados y mutilados. “Butch Cassidy”, en cambio, presenta una visión de belleza eterna que el propio Redford parecía encarnar casi de manera mística, incluso con el paso de las décadas. La película también sugería que, de alguna manera, sus personajes podían salir de cualquier situación, incluso de una tan obviamente peligrosa como la de la gran “Three Days of the Condor” (1975), un thriller de espías coprotagonizado por Faye Dunaway y dirigido con gran energía y estilo por Sydney Pollack. (Deberías verla ahora mismo).

Como actor, Redford solía ser mejor cuando parecía hacer muy poco, cuando se replegaba en sí mismo para observar el mundo. En “Condor”, interpreta a Turner, un investigador de la CIA de cabello desordenado y camisa desabotonada que una tarde regresa de comprar el almuerzo solo para descubrir que todos sus compañeros han sido asesinados. Pronto está huyendo y casi de inmediato se ve envuelto con Kathy, interpretada por Dunaway, una civil a la que toma como rehén porque necesita un lugar donde esconderse. Siendo aún una película de Hollywood, terminan enamorándose; no todo era nuevo en esa era del cine estadounidense, incluidas las políticas sexuales. Redford es perfecto en el papel y, aunque le da al personaje un filo, sigue siendo profundamente simpático, confiable y, sí, invariablemente sexy.

Dustin Hoffman y Robert Redford terminarían coincidiendo en 'Todos los hombres del presidente' diez años después

Uno de los dones de Redford es que era igual de bueno compartiendo pantalla con hombres y mujeres, lo cual no siempre era cierto en otras estrellas masculinas de los años setenta. Se le ve completamente cómodo actuando junto a intérpretes tan diferentes como Newman y Dustin Hoffman —él y Hoffman protagonizaron otra de las películas ejemplares de la época, “All the President’s Men” (1976) de Alan J. Pakula— y, en ocasiones, Redford parecía totalmente a gusto cediéndoles protagonismo. Este talento o inclinación de Redford recuerda la dinámica que se ve entre Brad Pitt, el heredero más obvio de Redford en pantalla, y George Clooney, en las películas de “Ocean’s”. Quizá esa sensación de comodidad provenga de la confianza que es propia de la belleza: Redford nunca tuvo que luchar por tu atención.

La década de 1970 es justamente recordada como un punto culminante del cine estadounidense, pero también fue una época que no era especialmente acogedora para las mujeres en pantalla y, ciertamente, detrás de cámaras. Dicho esto, una de las películas que adoro sin reservas es “The Way We Were” (1973) de Pollack. Un romance de época que comienza en la década de 1930, narra el amor tormentoso, apasionado y aparentemente imposible que surge entre dos estudiantes universitarios: Katie, una judía marxista y combativa interpretada por Barbra Streisand, y Hubbell, un arquetípico W.A.S.P. que parece tenerlo todo resuelto, interpretado por Redford. Se podría escribir toda una tesis sobre la mirada femenina acerca de cómo Katie-Streisand —anhelante, incluso hambrienta— mira a Hubbell-Redford. Al verla mirarlo, me siento muy comprendida.

En un importante interludio temprano, ambos están sentados en una clase de escritura creativa cuando el profesor comienza a leer en voz alta una de las historias de Hubbell. “En cierto modo, era como el país en el que vivía”, dice el profesor. “Todo le resultaba demasiado fácil, pero al menos lo sabía”. El título de la historia es, acertadamente, “La sonrisa totalmente estadounidense”. La escena sirve como punto de inflexión porque cambia la forma en que Katie lo ve. El profesor sigue leyendo (“Le preocupaba ser un fraude”), Katie se vuelve para mirar a Hubbell y la cámara sigue su mirada hasta posarse en él. Él parece muy incómodo con toda la atención, y queda claro que ella ya no solo mira su sonrisa; por fin ve al hombre.

A pesar de sus glorias, “The Way We Were” no es el tipo de película que viene inmediatamente a la mente cuando se piensa en el Nuevo Hollywood. En realidad, aunque Redford trabajó con algunos grandes directores e hizo películas igualmente buenas e interesantes, también hizo muchas películas mediocres y olvidables, incluidos fracasos como “The Great Gatsby” (1974), un papel que parecía hecho para él. Sin embargo, a pesar de su talento evidente, Redford a menudo parecía más cómodo interpretando papeles típicos y jugando sobre seguro, y no siempre lograba superar una dirección mala o indiferente. A diferencia de algunos de sus contemporáneos más destacados del Nuevo Hollywood, como Jack Nicholson, Redford no era un actor que dejara salir a sus demonios.

Tras el declive del Nuevo Hollywood, los papeles de Redford generalmente se volvieron menos interesantes, pero su figura pública se volvió más intrigante. En medio de su activismo político, incluido su declarado compromiso con el medio ambiente, debutó como director de largometrajes con “Ordinary People” (1980), un melodrama sobre una familia rígida que lidia con las secuelas de una muerte. Es muy sincera y cuenta con una fotografía difusa y un par de buenas actuaciones, pero también es excesivamente pulcra, así que, por supuesto, ganó el Óscar a mejor película, a pesar de la competencia de películas como “Raging Bull” de Martin Scorsese y “The Elephant Man” de David Lynch. Redford también ganó el Óscar a mejor director, un premio que ahora, creo, se entiende más fácilmente como un regalo del Hollywood tradicional a uno de los suyos.

Robert Redford y Paul Newman en "El Golpe", una de las películas más representantivas del actor que murió este martes a los 89 años en su residencia de Utah (Universal Pictures)

“El peligro del éxito es que te obliga a encajar en un molde”, dijo una vez Redford. “Prefiero la independencia”. Eso hace que su huida a la naturaleza de Utah sea aún más gratificante. Aunque siguió protagonizando películas y también dirigiendo (“Quiz Show” de 1994 es un punto alto), Redford claramente no quería ser forzado a encajar en un molde. Así que huyó de Hollywood (bueno, en cierto modo). Fundó el Instituto Sundance, hizo que Hollywood viniera a él y cambió fundamentalmente el cine estadounidense, a menudo para mejor.

La historia de esos cambios, y tanto del instituto como de su famoso festival, es complicada, sí, y a veces conflictiva. Sin embargo, una de las cosas que más me gustan de Redford —a quien a veces se referían en broma como Bob el Normal— es que creó un lugar donde los artistas podían soltarse, encontrar comunidad y hacer películas en las que él nunca habría actuado, y mucho menos dirigido. A diferencia de muchos en Hollywood, Redford buscó algo más grande que él mismo, y lo encontró.

