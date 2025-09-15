Ganadores de los Emmy 2025: lista completa

Estos son los ganadores de la 77ª edición de los Premios Emmy, que tuvo lugar el domingo por la noche.

La ceremonia de 2025 de los Premios Emmy tuvo lugar el domingo por la noche en Los Ángeles.

Incluyendo los premios entregados en los Emmy a las Artes Creativas, la mayor galardonada del año fue la comedia de Apple TV+ The Studio, que se llevó a casa 13 estatuillas, incluida la de mejor comedia.

El drama de Apple TV+ Severance, que optaba al mayor número de premios con 27 nominaciones, ganó ocho, pero fue superado por The Pitt de HBO Max en la categoría de mejor drama. Noah Wyle, protagonista de The Pitt, ganó por fin su primer Emmy 26 años después de ser nominado por primera vez por su papel en Urgencias de la NBC. Owen Cooper, de 15 años, se convirtió en el intérprete masculino más joven en ganar un Emmy de interpretación, por el éxito de Netflix Adolescencia, que dominó su categoría.

Estos son los ganadores de los Emmy de este año.

Mejor drama

The Pitt (HBO) Lee nuestro reportaje

Nominadas en esta categoría: Andor (Disney+); La diplomática (Netflix); The Last of Us (HBO); Paradise (Hulu); Severance (Apple TV+); Slow Horses (Apple TV+); The White Lotus (HBO)

Mejor comedia

The Studio (Apple TV+) Lee nuestra reseña [en inglés]

Nominadas en esta categoria: Abbott Elementary (ABC); El oso (Hulu); Hacks (HBO); Nadie quiere esto (Netflix); Only Murders in the Building (Hulu); Shrinking (Apple TV+) What We Do in the Shadows (FX)

Mejor serie de duración limitada

Adolescencia (Netflix) Lee nuestro reportaje

Nominadas en esta categoria: Black Mirror (Netflix); Dying for Sex (FX); Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez (Netflix); El pingüino (HBO)

Mejor actor, drama

Noah Wyle, The Pitt

Nominados en esta categoría: Sterling K. Brown, Paradise; Gary Oldman, Slow Horses; Pedro Pascal, The Last of Us; Adam Scott, Severance

Mejor actriz, drama

Britt Lower, Severance Lee nuestro perfil [en inglés]

Nominadas en esta categoría: Kathy Bates, Matlock; Sharon Horgan, Malas hermanas; Bella Ramsey, The Last of Us; Keri Russell, La diplomática

Mejor actor, comedia

Seth Rogen, The Studio Lee nuestro perfil [en inglés]

Nominados en esta categoría: Adam Brody, Nadie quiere esto; Jason Segel, Shrinking; Martin Short, Only Murders in the Building; Jeremy Allen White, El oso

Mejor actriz, comedia

Jean Smart, Hacks

Nominadas en esta categoría: Kristen Bell, Nadie quiere esto; Uzo Aduba, La residencia; Quinta Brunson, Abbott Elementary; Ayo Edebiri, El oso

Mejor actor, serie de duración limitada o película para TV

Stephen Graham, Adolescencia Lee nuestro perfil [en inglés]

Nominados en esta categoría: Colin Farrell, El pingüino; Jake Gyllenhaal, Se presume inocente; Brian Tyree Henry, Dope Thief: ladrones de drogas; Cooper Koch, Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez

Mejor actriz, serie de duración limitada o película para TV

Cristin Milioti, El pingüino

Nominadas en esta categoría: Cate Blanchett, Disclaimer; Meghann Fahy, Sirenas; Rashida Jones, Black Mirror; Michelle Williams, Dying for Sex

Actor de reparto, drama

Tramell Tillman, Severance

Nominados en esta categoría: Zach Cherry, Severance; Walton Goggins, The White Lotus; Jason Isaacs, The White Lotus; James Marsden, Paradise; Sam Rockwell, The White Lotus; John Turturro, Severance

Actriz de reparto, drama

Katherine LaNasa, The Pitt

Nominadas en esta categoría: Patricia Arquette, Severance; Carrie Coon, The White Lotus; Julianne Nicholson, Paradise; Parker Posey, The White Lotus; Natasha Rothwell, The White Lotus; Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actor de reparto, comedia

Jeff Hiller, Alguien en algún lugar

Nominados en esta categoría: Ike Barinholtz, The Studio; Colman Domingo, Las cuatro estaciones; Harrison Ford, Shrinking; Ebon Moss-Bachrach, El oso; Michael Urie, Shrinking; Bowen Yang, Saturday Night Live

Actriz de reparto, comedia

Hannah Einbinder, Hacks

Nominadas en esta categoría: Liza Colón-Zayas, El oso; Kathryn Hahn, The Studio; Janelle James, Abbott Elementary; Catherine O'Hara, The Studio; Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary; Jessica Williams, Shrinking

Actor de reparto, serie de duración limitada o película

Owen Cooper, Adolescencia

Nominados en esta categoría: Javier Bardem, Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez; Bill Camp, Se presume inocente; Rob Delaney, Dying for Sex; Peter Sarsgaard, Se presume inocente; Ashley Walters, Adolescencia

Actriz de reparto, serie de duración limitada o película

Erin Doherty, Adolescencia

Nominadas en esta categoría: Ruth Negga, Se presume inocente; Deirdre O'Connell, El pingüino; Chloë Sevigny, Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez; Jenny Slate, Dying for Sex; Christine Tremarco, Adolescencia

Actor invitado, comedia

Bryan Cranston, The Studio

Nominados en esta categoría: Jon Bernthal, El oso; Dave Franco, The Studio; Ron Howard, The Studio; Martin Scorsese, The Studio; Anthony Mackie, The Studio

Actriz invitada, comedia

Julianne Nicholson, Hacks

Nominadas en esta categoría: Olivia Colman, El oso; Jamie Lee Curtis, El oso; Cynthia Erivo, Poker Face; Robby Hoffman, Hacks; Zoe Kravitz, The Studio

Actor invitado, drama

Shawn Hatosy, The Pitt

Nominados en esta categoría: Giancarlo Esposito, The Boys; Scott Glenn, The White Lotus; Joe Pantoliano, The Last of Us; Forest Whitaker, Andor; Jeffrey Wright, The Last of Us

Actriz invitada, drama

Merritt Wever, Severance

Nominadas en esta categoría: Jane Alexander, Severance; Gwendoline Christie, Severance; Kaitlyn Dever, The Last of Us; Cherry Jones, El cuento de la criada; Catherine O'Hara, The Last of Us

Programa de variedades

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Nominadas en esta categoría: Saturday Night Live (NBC)

Presentador de programa de telerrealidad/ competencia

Alan Cumming, The Traitors

Nominados en esta categoría: RuPaul Charles, RuPaul's Drag Race; Kristen Kish, Top Chef; Jeff Probst, Supervivientes; Los tiburones, Shark Tank

Programa de telerrealidad o competencia

The Traitors (Peacock)

Nominados en esta categoría: The Amazing Race (CBS); RuPaul's Drag Race (MTV); Sobreviviente (CBS); Top Chef (Bravo)

Película para TV

Rebel Ridge (Netflix)

Nominadas en esta categoría: Bridget Jones: loca por él (Peacock); El abismo secreto (Apple TV+); Mountainhead (HBO); Nonnas (Netflix)

Programa animado

Arcane: League of Legends (Netflix)

Nominados en esta categoría: Bob's Burgers (Fox); Common Side Effects (Adult Swim); Love, Death + Robots (Netflix); Los Simpson (Fox)

Especial de variedades

Conan O'Brien: Premio Mark Twain al humor estadounidense (Netflix)

Nominados en esta categoría: Ali Wong: Single Lady (Netflix); Adam Sandler: Love You (Netflix); Bill Burr: Drop Dead Years (Hulu); Sarah Silverman: PostMortem (Netflix); Your Friend, Nate Bargatze (Netflix)

Especial de variedades, en directo

SNL50: The Anniversary Special (NBC)

Nominados en esta categoría: The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar (Fox); Beyoncé Bowl (Netflix); The Oscars (ABC); SNL50: the Homecoming Concert (Peacock)

Documental o Especial de no ficción

Pee-Wee as Himself (HBO)

Nominados en esta categoría: Deaf President Now: rompiendo el silencio (Apple TV+); Martha (Netflix); Sly Lives! (aka the Burden of Black Genius) (Hulu); Will & Harper (Netflix)

Documental o Serie de no ficción

Ola de 100 pies (HBO)

Nominados en esta categoría: Chef's Table (Netflix); Simone Biles: vuelve a volar (Netflix); SNL 50: Beyond Saturday Night (Peacock); Estudios Sociales (FX en Hulu)

Programa de variedades de entrevista o talk show

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Nominados en esta categorIa: The Daily Show (Comedy Central); Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Dirección de serie dramática

Adam Randall, Slow Horses ("Hola y adiós")

Nominados en esta categoría: Janus Metz, Andor ("¿Who Are You?"); Amanda Marsalis, The Pitt ("6:00 P. M."); John Wells, The Pitt ("7:00 A. M."); Jessica Lee Gagné, Severance ("Chikhai Bardo"); Ben Stiller, Severance ("Cold Harbor"); Mike White, The White Lotus ("Amor fati")

Dirección de serie de comedia

Seth Rogen and Evan Goldberg, The Studio ("The Oner")

Nominados en esta categoría: Ayo Edebiri, El oso ("Servilletas"); Lucia Aniello, Hacks ("Un efecto dominó"); James Burrows, Mid-Century Modern ("Here's to You, Mrs. Schneiderman"); Nathan Fielder, El ensayo ("El código del piloto")

Dirección de serie de duración limitada / película para TV

Philip Barantini, Adolescencia

Nominados en esta categoría: Shannon Murphy, Dying for Sex ("It's Not That Serious"); Helen Shaver, El pingüino ("Cent'anni"); Jennifer Getzinger, El pingüino ("Algo grave o poca cosa"); Nicole Kassell, Sirenas ("Exilio"); Leslie Linka Glatter, Día cero

Guion para una serie de comedia

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Pérez, The Studio ("El ascenso")

Nominados en esta categoría: Quinta Brunson, Abbott Elementary ("Back to school"); Lucia Aniello, Paul W. Down y Jen Statsky, Hacks ("Un efecto dominó"); Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton y Eric Notarnicola, The Rehearsal ("El código del piloto");Hannah Bos, Paul Thureen y Bridget Everett, Alguien en algún lugar ("Gloria a Dios"); Sam Johnson, Sarah Naftalis y Paul Simms, What We Do in the Shadows ("El final")

Guion para una serie dramática

Dan Gilroy, Andor

Nominados en esta categoría: Joe Sachs, The Pitt ("2:00 P. M."); R. Scott Gemmill, The Pitt ("7:00 A. M."); Dan Erikson, Severance ("Cold Harbor"); Will Smith, Slow Horses ("Hola y adiós"); Mike White, The White Lotus ("Fiesta de luna llena")

Guion para una serie limitada, película o especial dramático

Jack Thorne y Stephen Graham, Adolescencia

Nominados en esta categoría: Charlie Brooker y Bisha K. Ali, Black Mirror ("Common People"); Kim Rosenstock y Elizabeth Meriwether, Dying for Sex ("Good Value Diet Soda"); Lauren LeFranc, El pingüino ("A Great or Little Thing"); Joshua Zetumer, Say Nothing ("The People in the Dirt")

Guion para un especial de variedades

James Anderson, Dan Bulla, Megan Callahan-Shah, Michael Che, Mikey Day, Mike DiCenzo, James Downey, Tina Fey, Jimmy Fowlie, Alison Gates, Sudi Green, Jack Handey, Steve Higgins, Colin Jost, Erik Kenward, Dennis McNicholson, Seth Meyers, Lorne Michaels, John Mulaney, Jake Nordwind, Ceara O'Sullivan, Josh Patten, Paula Pell, Simon Rich, Pete Schultz, Streeter Seidell, Emily Spivey, Kent Sublette, Bryan Tucker, August White, SNL50: The Anniversary Special

Nominados en esta categoría: Jon Macks, Chris Convy, Lauren Greenberg, Skylar Higley, Ian Karmel y Sean O'Conner, Conan O'Brien: Premio Mark Twain al humor estadounidense

Charlie Brooker, Ben Caudell, Erika Ehler, Charlie George, Eli Goldstone, Jason Hazeley, Lucia Keskin, Diane Morgan, Joel Morris y Michael Odewale, La vida según Philomena Cunk; Sarah Silverman, Sarah Silverman: PostMortem; Nate Bargatze, Your Friend, Nate Bargatze

Guion para programa de variedades

Daniel O'Brien, Owen Parsons, Charlie Redd, Joanna Rothkopf, Seena Vali, Johnathan Appel, Ali Barthwell, Tim Carvell, Liz Hynes, Ryan Ken, Sofía Manfredi, John Oliver, Taylor Kay Phillips and Chrissy Shackelford, Last Week Tonight with John Oliver

Nominados en esta categoría: Dan Amira,Daniel Radosh, Lauren Sarver Means, David Angelo, Nicole Conlan, Devin Delliquanti, Zach DiLanzo, Jennifer Flanz, Jason Gilbert, Dina Hashem, Scott Hercman, David Kibuuka ,Matt Koff, Matt O'Brien, Joseph Opio, Randall Otis, Zhubin Parang, Kat Radley, Lanee' Sanders, Scott Sherman, Jon Stewart, Ashton Womack and Sophie Zucker, "The Daily Show"; Kent Sublette, Streeter Seidell, Alison Gates, Dan Bulla, Will Stephen, Auguste White, Celeste Yim, Bryan Tucker, Steven Castillo, Michael Che, Mike DiCenzo, Jimmy Fowlie, Martin Herlihy, John Higgins, Steve Higgins, Colin Jost, Erik Kenward, Allie Levitan, Ben Marshall, Lorne Michaels, Jake Nordwind, Ceara O'Sullivan, Moss Perricone, Carl Tart, Asha Ward, Pete Schultz, Rosebud Baker, Megan Callahan-Shah, Dennis McNicholas, Josh Patten and KC Shornima, Saturday Night Live

Shivani Gonzalez es asistente de noticias en el Times, escribe una columna semanal sobre televisión y colabora en diversas secciones.