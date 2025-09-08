The New York Times

10 atuendos inolvidables de los premios MTV

Reportajes Especiales - Lifestyle

Por Anthony Rotunno

Los MTV Video Music Awards, por nostálgicos que parezcan a veces, siguen siendo una plataforma para cimentar a las estrellas del mañana, aunque hoy en día los videos musicales se vean mucho más por internet que por televisión. Su naturaleza de plataforma para talentos emergentes hace de los VMA un lugar confiable para las caras nuevas y para los tipos de riesgos de moda divertidos y extravagantes que la gente joven y mayor podría evitar en galas de premios más tradicionales.

Algunas de esas manifestaciones en la alfombra roja de la 41.ª edición de los VMA, celebrada el domingo, fueron boas y sombreros de plumas en tonos pastel, tazas de café deslumbrantes y un Labubu vestido como la estatuilla de la Persona Lunar que se entrega a los ganadores de los VMA. En la ceremonia de este año, fueron Ariana Grande nominada al video del año; Lady Gaga a la artista del año; Rosé y Bruno Mars a la canción del año, "APT"; y Alex Warren al mejor artista revelación.

Fue una noche cargada de moda exagerada, pero estos 10 looks fueron difíciles de olvidar.

Doja Cat: glamur a lo Dollywood

En la alfombra, la rapera y cantante dijo que sus ondas rubias y su vestido de arlequín de Balmain con un pronunciado escote eran guiños a la década de 1980. También parecían evocar los códigos del estilo de Dolly Parton.

Sombr: el chico más triste

Conocido por sus baladas melancólicas, el cantante evocó esa reputación con una chaqueta negra de Valentino con solapas bordadas que, desde lejos, parecían un poco las dos caras de un corazón roto.

Ariana Grande y Sabrina Carpenter: como en un baile escolar

Ver a Grande, con su vestido de lunares de Fendi, junto a Carpenter, con su vestido rojo de encaje de Valentino y su boa morada, hizo pensar en dos mejores amigas de la secundaria posando con sus mejores galas en un gran baile escolar.

Audrey Nuna: mucho volumen

Con un abrigo acolchado que llegaba hasta el suelo y grandes trenzas que forman un lazo en el cabello, la cantante, que da voz a una integrante del grupo ficticio Huntrix en la película Las guerreras KPop , controló el espacio y la atención.

Ice Spice: al estilo 'Bridgerton'

El peinado recogido de la rapera y el conjunto con corsé de los archivos de Ralph Lauren tenían los colores románticos y el estilo de antaño del vestuario del drama de época.

JHart: muchas manos

Una observación sobre la chaqueta de "cuatro brazos" 2200CC del cantautor: sus extremidades desviaban casi toda la atención de sus pantalones con volantes.

Tate McRae: un buen soplo de aire fresco

Por muy revelador que fuera, en una alfombra roja con muchos looks estridentes, el vaporoso vestido blanco de Ludovic de Saint Sernin de la cantante funcionó como una especie de limpiador de paletas.

Lenny Kravitz: siempre Lenny

Cualquier estrella en ciernes que desee perfeccionar un look inconfundible se beneficiaría de estudiar al músico, quien es un maestro de lucir espléndido en alta costura --en este caso, un traje Saint Laurent a cuadros-- con un toque de rock and roll.

Labubu Persona de la Luna: un signo de los tiempos

Hecha por el artista y diseñador Marko Monroe, quien lo llevó en la alfombra de los VMAs, el muñeco tenía el brillo de las versiones deslumbrantes de Naomi Osaka en el US Open de este año. Para algunos, podría ser más codiciable que una estatuilla real de la Persona de la Luna.

