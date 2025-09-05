Aviones de Venezuela sobrevolaron un buque de la Armada de EE. UU. en una demostración de fuerza

La maniobra ocurrió después de que Estados Unidos llevó a cabo un mortífero ataque militar contra un barco venezolano en el Caribe que, según autoridades estadounidenses, transportaba drogas.

Dos aviones de combate F-16 venezolanos armados sobrevolaron el destructor lanzamisiles Jason Dunham, un buque de la Armada de Estados Unidos, en el sur del mar Caribe en una demostración de fuerza el jueves, según informó un funcionario del Departamento de Defensa, en la más reciente escalada de las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

El buque de guerra estadounidense no respondió, según el funcionario.

El sobrevuelo, del que informó anteriormente CBS News, tuvo lugar dos días después de que Estados Unidos llevó a cabo un mortífero ataque militar contra un barco venezolano en el Caribe que, según autoridades estadounidenses, transportaba drogas.

Trump ha dicho que 11 miembros del grupo delictivo Tren de Aragua murieron en el ataque. No está claro si se les dio la oportunidad de rendirse.

El Dunham forma parte de una pequeña armada de buques de guerra y aviones de vigilancia que el Pentágono ha estado reuniendo en la región en las últimas semanas como parte de una importante operación antinarcóticos.

Trump firmó el mes pasado una directiva aún secreta en la que ordenaba al Pentágono utilizar la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha calificado de organizaciones "terroristas".

El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la incautación de cargamentos de droga en los últimos años no había disuadido a los cárteles y traficantes. Lo que los detendrá, afirmó, es "hacerlos estallar".

Maduro ha acusado a Rubio de intentar orillar a Trump a una guerra sangrienta.