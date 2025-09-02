The New York Times

Nestlé destituye a su CEO por una relación sentimental con una subordinada

Reportajes Especiales - Business

Por Cade Metz

Guardar

La mayor empresa alimentaria del mundo nombró a Philipp Navratil, quien llevó el control del negocio de café y bebidas de la empresa en México, para sustituir a Laurent Freixe.

Nestlé, el conglomerado multinacional suizo y la mayor empresa alimentaria del mundo, ha destituido a su director ejecutivo, Laurent Freixe, por una relación no revelada con una subordinada, lo que supone una infracción del código de conducta de la empresa.

Freixe será sustituido por un ejecutivo veterano de Nestlé, Philipp Navratil, dijo la empresa en un comunicado de prensa el lunes.

Nestlé dijo que el despido de Freixe se produjo a raíz de una investigación en torno a una relación sentimental que mantuvo con una subordinada directa.

La investigación fue supervisada por el presidente de la empresa, Paul Bulcke, y el principal consejero independiente, Pablo Isla, y contó con asesoramiento legal externo.

"Era una decisión necesaria", dijo Bulcke en un comunicado. "Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé".

Navratil, quien sustituye a Freixe de inmediato, era hasta ahora vicepresidente y director de la Unidad de Negocio Estratégico de Café de la empresa, donde supervisaba la estrategia global de las marcas Nescafé y Starbucks. Comenzó su carrera en Nestlé como auditor interno en 2001, y fue nombrado director nacional de Nestlé Honduras en 2009.

En 2013, asumió el control del negocio de café y bebidas de la empresa en México. El año pasado fue nombrado director general de Nestlé Nespresso, y este año se incorporó al consejo ejecutivo de Nestlé.

"Asumo plenamente la dirección estratégica de la empresa, así como el plan de acción establecido para impulsar los resultados de Nestlé", dijo Navratil en un comunicado.

Cuando Freixe fue nombrado director ejecutivo, hace menos de un año, las acciones de Nestlé habían caído casi un 40 por ciento desde su máximo de principios de 2022, cuando una nueva generación de medicamentos para adelgazar empezó a cambiar los hábitos alimentarios de los consumidores en Europa y Estados Unidos. Tras laborar casi cuatro décadas en la empresa, fue elegido para sustituir al que había sido durante muchos años su director ejecutivo, Mark Schneider, quien fue uno de los dos únicos directores ejecutivos de Nestlé contratados de manera externa de la empresa.

Cade Metz es un reportero del Times que cubre inteligencia artificial, coches autónomos, robótica, realidad virtual y otras áreas emergentes.

Temas Relacionados

New York TimesNESTLECEOOUSTED

Últimas Noticias

Una jueza detiene el intento de EE. UU. de deportar a niños guatemaltecos

Reportajes Especiales - News

Una jueza detiene el intento

Brad Pitt paga 12 millones de dólares por una casa en Hollywood Hills

Reportajes Especiales - Lifestyle

Brad Pitt paga 12 millones

Un terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos

Reportajes Especiales - News

Un terremoto en Afganistán deja

Robert Mueller padece párkinson, según su familia

Reportajes Especiales - News

Robert Mueller padece párkinson, según

Xi, Putin y Modi intentan señalar unidad en una cumbre en China

Reportajes Especiales - News

Xi, Putin y Modi intentan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Policía reveló la identidad y

Policía reveló la identidad y detalles del estado del joven que retrasó un vuelo de Bucaramanga a Bogotá

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

María Fernanda Cabal arremetió contra de Petro por la reducción al presupuesto del deporte: “Él prefiere las bacanales que el apoyo a la juventud sana”

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Concejal se fue de frente contra esquema de seguridad de funcionario de Thomas Greg & Sons por tomar la carrera séptima de “garaje”: “¿Qué privilegio tienen?”

INFOBAE AMÉRICA
Comienza la fase final del

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas y exigió una prueba de vida

Burkina Faso aprueba una ley que castiga la homosexualidad con hasta cinco años de prisión

Reino Unido anuncia para este mes las primeras devoluciones de migrantes irregulares a Francia

ENTRETENIMIENTO

Murió Graham Greene, la estrella

Murió Graham Greene, la estrella de “Danza con Lobos”

Sting y Charly García adelantan una histórica colaboración

Seth Rogen y Ben Stiller cara a cara en Los Ángeles: “Elegir el arte fue más sencillo porque nunca tuve miedo a perder el trabajo”

Anne Hathaway se enfrentó a un paparazzi en el set de “El diablo viste a la moda 2”

¿Anna Wintour ya tiene su reemplazo para dirigir Vogue? Esto es lo que se sabe