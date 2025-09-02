Nestlé destituye a su CEO por una relación sentimental con una subordinada

La mayor empresa alimentaria del mundo nombró a Philipp Navratil, quien llevó el control del negocio de café y bebidas de la empresa en México, para sustituir a Laurent Freixe.

Nestlé, el conglomerado multinacional suizo y la mayor empresa alimentaria del mundo, ha destituido a su director ejecutivo, Laurent Freixe, por una relación no revelada con una subordinada, lo que supone una infracción del código de conducta de la empresa.

Freixe será sustituido por un ejecutivo veterano de Nestlé, Philipp Navratil, dijo la empresa en un comunicado de prensa el lunes.

Nestlé dijo que el despido de Freixe se produjo a raíz de una investigación en torno a una relación sentimental que mantuvo con una subordinada directa.

La investigación fue supervisada por el presidente de la empresa, Paul Bulcke, y el principal consejero independiente, Pablo Isla, y contó con asesoramiento legal externo.

"Era una decisión necesaria", dijo Bulcke en un comunicado. "Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé".

Navratil, quien sustituye a Freixe de inmediato, era hasta ahora vicepresidente y director de la Unidad de Negocio Estratégico de Café de la empresa, donde supervisaba la estrategia global de las marcas Nescafé y Starbucks. Comenzó su carrera en Nestlé como auditor interno en 2001, y fue nombrado director nacional de Nestlé Honduras en 2009.

En 2013, asumió el control del negocio de café y bebidas de la empresa en México. El año pasado fue nombrado director general de Nestlé Nespresso, y este año se incorporó al consejo ejecutivo de Nestlé.

"Asumo plenamente la dirección estratégica de la empresa, así como el plan de acción establecido para impulsar los resultados de Nestlé", dijo Navratil en un comunicado.

Cuando Freixe fue nombrado director ejecutivo, hace menos de un año, las acciones de Nestlé habían caído casi un 40 por ciento desde su máximo de principios de 2022, cuando una nueva generación de medicamentos para adelgazar empezó a cambiar los hábitos alimentarios de los consumidores en Europa y Estados Unidos. Tras laborar casi cuatro décadas en la empresa, fue elegido para sustituir al que había sido durante muchos años su director ejecutivo, Mark Schneider, quien fue uno de los dos únicos directores ejecutivos de Nestlé contratados de manera externa de la empresa.

Cade Metz es un reportero del Times que cubre inteligencia artificial, coches autónomos, robótica, realidad virtual y otras áreas emergentes.