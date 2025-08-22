Un gran terremoto sacude el pasaje de Drake cerca de Argentina y Chile

El epicentro del terremoto de magnitud 7,5 se produjo en el estrecho del pasaje de Drake, una masa de agua ubicada entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida.

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió el pasaje de Drake, una masa de agua situada entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida.

El sismo se produjo a las 11:16 p. m., hora local, frente a las costas de Chile y Argentina, a una profundidad de unos 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El Servicio Geológico estadounidense no ha emitido ninguna alerta de tsunami.

Esta es una noticia en desarrollo.