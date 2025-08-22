Un gran terremoto sacude el pasaje de Drake cerca de Argentina y Chile

El epicentro del terremoto de magnitud 7,5 se produjo en el estrecho del pasaje de Drake, una masa de agua ubicada entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida.
Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió el pasaje de Drake, una masa de agua situada entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida.
El sismo se produjo a las 11:16 p. m., hora local, frente a las costas de Chile y Argentina, a una profundidad de unos 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El Servicio Geológico estadounidense no ha emitido ninguna alerta de tsunami.
Esta es una noticia en desarrollo.
Últimas Noticias
¿Las fechas de caducidad de los alimentos realmente importan?
Reportajes Especiales - Lifestyle
El jefe de Apple Fitness es acusado de acoso y ambiente laboral tóxico
Reportajes Especiales - Business
Frank Caprio, amable juez y estrella de la televisión, muere a los 88 años
Reportajes Especiales - Lifestyle
Rusia intenta tomar la mayor cantidad de territorio en Ucrania posible con nuevas estrategias
Mientras continúan las negociaciones sobre la guerra, el presidente Vladimir Putin presiona con fuerza con tácticas que han evolucionado durante tres años y medio
Francia investiga la muerte de un 'streamer' tras meses de abusos
Reportajes Especiales - News
MÁS NOTICIAS