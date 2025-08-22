The New York Times

Un gran terremoto sacude el pasaje de Drake cerca de Argentina y Chile

Reportajes Especiales - News

Por Francesca Regalado

El epicentro del terremoto de magnitud 7,5 se produjo en el estrecho del pasaje de Drake, una masa de agua ubicada entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida.

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió el pasaje de Drake, una masa de agua situada entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida.

El sismo se produjo a las 11:16 p. m., hora local, frente a las costas de Chile y Argentina, a una profundidad de unos 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El Servicio Geológico estadounidense no ha emitido ninguna alerta de tsunami.

Esta es una noticia en desarrollo.

