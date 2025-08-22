El ascenso del nihilismo de derecha

Partidarios del presidente estadounidense Donald Trump. REUTERS/Andrew Kelly

Amigos demócratas, hagamos un experimento mental. Imaginen que se despiertan una mañana y todos sus medios de comunicación son producidos por nacionalistas cristianos. Envían a sus hijos a la escuela y los profesores promueven alguna versión del nacionalismo cristiano. Encienden su televisor deportivo y su programa de comedia nocturno, y todos predican el nacionalismo cristiano.

Así se siente ser más conservador en Occidente hoy en día: sentirse inundado por una lluvia constante de sermones progresistas. ¿Qué harían en tales circunstancias? Bueno, al menos al principio, probablemente apretarían los dientes y lo aguantarían con furia en silencio.

En 2018, vi por casualidad el Super Bowl en un bar deportivo de Virginia Occidental. El presidente Trump llevaba aproximadamente un año en su primer mandato, y el mundo de la publicidad corporativa estaba produciendo anuncios con mensajes vagamente progresistas. Vi a los chicos del bar encorvados, con cara seria, con un lenguaje corporal que decía: «Esta es la porquería que tenemos que aguantar para ver un partido de fútbol americano».

Al año siguiente, ayudé a organizar una conferencia de personas que estaban construyendo comunidades locales. Nos aseguramos de que al menos el 30% de los participantes fueran de estados republicanos. Pero durante nuestras discusiones, los progresistas presentes parecían asumir que todos los presentes pensaban como ellos. Dominaban la conversación y prácticamente no dejaban espacio para otras opiniones. Observé a la gente de los estados republicanos simplemente encorvada. Durante tres días, apenas hablaron.

Esta desconexión entre progresistas y conservadores —que también suele ser una desconexión entre élites y no élites— es un problema en Occidente. Por razones que no comprendo del todo, las élites educadas son más progresistas socialmente que las no élites.

El economista alemán Laurenz Guenther estudió datos de encuestas en 27 países europeos. Descubrió que los parlamentarios no eran más progresistas que el público general en cuestiones económicas, pero tendían a ser significativamente más progresistas en cuestiones sociales. Esto se observó en casi todos los países, en casi todos los temas culturales y entre casi todos los partidos del establishment. Guenther escribe que los partidos populistas están en auge porque cubren las carencias que los partidos del establishment no cubren.

La mayoría de nosotros, cuando nos exponemos a un entorno con una ortodoxia política agobiante, simplemente aprendemos a sobrellevarlo. Forest Romm y Kevin Waldman, investigadores de psicología en la Universidad Northwestern, realizaron 1452 entrevistas confidenciales con estudiantes de grado de la Universidad Northwestern y la Universidad de Michigan.

Descubrieron que un asombroso 88 % de los estudiantes afirmaron fingir ser más progresistas de lo que eran para tener éxito académico o social. Más del 80 % de los estudiantes afirmaron haber presentado trabajos que tergiversaban sus verdaderas opiniones para ajustarse a las ideas progresistas del profesor. Muchos censuraron sus propias opiniones sobre cuestiones culturales, como por ejemplo, sobre género y familia.

La Universidad Northwestern y la Universidad de Michigan no son precisamente focos de concienciación, pero estas entrevistas sugieren que muchos, si no la mayoría, de los estudiantes se sienten obligados a mentir públicamente para ajustarse a la ortodoxia progresista, incluso cuestionándola en privado.

Otras personas, por supuesto, no solo se adaptan; se rebelan. Esa rebelión se presenta de dos maneras. La primera es lo que llamaré el desmantelamiento al estilo Christopher Rufo. Rufo es el activista de derecha que busca desmantelar la D.E.I. y otros programas culturalmente progresistas. Soy 23 años mayor que Rufo. Cuando salía de la universidad, los conservadores pensábamos que estábamos preservando algo —un conjunto de tradiciones culturales, intelectuales y políticas— del asalto posmoderno.

Pero décadas después, con la toma de control posmoderna plenamente institucionalizada, personas como Rufo no parecen creer que haya nada que preservar. Son deconstructores radicales. En un diálogo de 2024 entre Rufo y el polemista Curtis Yarvin, publicado por la revista IM-1776, Rufo reconoció: «No soy conservador ni por temperamento ni por ambición política: quiero destruir el statu quo en lugar de preservarlo». Esta es una diferencia clave entre el conservadurismo a la antigua usanza y el trumpismo.

Pero hay otra reacción, aún más radical, al dominio cultural progresista: el nihilismo. Se parte de la premisa de que las ideas progresistas son falsas y luego se concluye que todas las ideas son falsas. En el diálogo, Yarvin interpretó el papel de nihilista. Ridiculizó a Rufo por lograr muy poco y por aspirar a muy poco con sus esfuerzos por purgar a este o aquel rector de universidad.

“Solo estás podando el bosque”, dijo Yarvin con desdén. Replicó que todo debe ser destruido: En general, Yarvin es un monárquico, pero en este diálogo interpretó a un nihilista puro. Una versión del nihilismo sostiene que las estructuras de la civilización deben ser destruidas, incluso si no tenemos nada con qué reemplazarlas. Argumentó que todo Estados Unidos ha sido una farsa, que la democracia y todo lo que la acompaña se basa en mentiras.

El diálogo Rufo/Yarvin me lo envió un amigo llamado Skyler Adleta. Skyler tuvo una infancia difícil, pero ha ascendido con el tiempo hasta convertirse en electricista y ahora es gerente de proyectos en una empresa constructora. Vive en el sur de Ohio, en una comunidad mayoritariamente partidaria de Trump. Él mismo suele apoyar al presidente. Lo conozco porque también es un escritor fantástico que colabora con Comment, la revista que edita mi esposa.

Skyler me contó que en su comunidad observa cómo muchas personas pierden la fe en el método Rufo y se lanzan al nihilismo puro, a la destrucción pura. Esa es mi experiencia también. Hace unos meses, almorcé con una joven que me dijo: «La diferencia es que en su generación tenían algo en qué creer, pero en la nuestra no tenemos nada». No lo dijo con amargura, sino como un reconocimiento directo de su visión del mundo.

La fe en Dios ha ido disminuyendo durante décadas; también la confianza social, la fe en los demás; y la fe en una trayectoria profesional sólida. Una encuesta reciente de Gallup mostró que la fe en las principales instituciones estadounidenses está cerca de su punto más bajo en los 46 años que Gallup lleva midiendo estas cuestiones. Pero la esencia del nihilismo es aún más ácida; Es la pérdida de fe en los valores en los que tu cultura te dice que creas.

Mientras Skyler y yo intercambiábamos correos electrónicos, recordé un ensayo que el gran sociólogo de la Universidad de Virginia, James Davison Hunter, escribió el año pasado para The Hedgehog Review. Él también identificó el nihilismo como la característica central de la cultura contemporánea: «Una cultura nihilista se define por el afán de destrucción, por la voluntad de poder. Y esa definición ahora describe a la nación estadounidense».

Señaló la demonización y el alarmismo generalizados de nuestra cultura, donde los líderes no sienten la necesidad de negociar con la otra parte, sino de diezmarla. Los nihilistas, continuó, a menudo sufren de vínculos heridos: con las personas, la comunidad, la verdad. No pueden renunciar a su propia sensación de marginación y heridas porque eso significaría renunciar a su propia identidad. La única manera de sentirse medianamente decente es destruir cosas o al menos hablar de destruirlas. Anhelan el caos.

Aparentemente, el FBI... Ahora existe una nueva categoría de terrorista: el “extremista violento nihilista”. Esta es la persona que no comete violencia para promover ninguna causa, solo para destruir. El año pasado, Derek Thompson escribió un artículo para The Atlantic sobre conspiradores en línea que no difundían teorías conspirativas solo para perjudicar a sus oponentes políticos. Las difundían por doquier solo para fomentar el caos. Thompson habló con un experto que citó una famosa frase de “Batman: El caballero de la noche”: “Algunos hombres solo quieren ver arder el mundo”.

Quizás aquí es donde nos lleva la historia. El progresismo sofocante produjo una reacción populista que finalmente desembocó en una oleada nihilista. El nihilismo es un río cultural que no conduce a nada bueno. Escritores rusos como Turguéniev y Dostoievski escribieron sobre el auge del nihilismo en el siglo XIX, una tendencia que contribuyó a la agitación de la Revolución Rusa. El académico Erich Heller escribió un libro titulado “La mente desheredada” sobre el auge del nihilismo que azotó Alemania y Europa Central después de la Primera Guerra Mundial. Vimos a qué condujo.

Es difícil revertir esta tendencia. Ya es bastante difícil hacer que la gente crea en algo, pero es realmente difícil hacer que la gente crea en la creencia: persuadir a un nihilista de que algunas cosas son verdaderas, hermosas y buenas.

Una buena noticia es que más jóvenes, y especialmente hombres jóvenes, están regresando a la iglesia. He sido escéptico con esta tendencia, pero la evidencia es cada vez mayor. Entre la Generación Z, ahora asisten más hombres jóvenes que mujeres. En Gran Bretaña, según un estudio, solo el 4 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años asistía a la iglesia en 2018, pero para 2024 era el 16 %. Por las anécdotas que sigo escuchando, los jóvenes parecen estar asistiendo a las iglesias más contraculturales: la católica tradicionalista y la ortodoxa oriental.

No creen en lo que el sistema les dice que crean. Viven en un mundo donde muchos no creen en nada. Pero, aun así, en lo más profundo de su ser, ese anhelo persiste. Quieren tener fe en algo.

