El amigo de Wes Anderson que aparece en sus películas

Michael Maggart pasa la mayor parte del día dirigiendo la empresa de clases particulares por internet que fundó después de una década trabajando como profesor de matemáticas. Pero de vez en cuando, un amigo de la preparatoria, el director Wes Anderson, se pone en contacto con él sin previo aviso, lo cita en el set de una película y lo envía a vestuario.

Maggart interpreta a un guardia de seguridad en El esquema fenicio , la última película de Anderson, estrenada en mayo. Anteriormente interpretó a un detective en la película de 2023 de Anderson, Asteroid City , y a un conserje de hotel en el segundo largometraje de Anderson, Tres son multitud (1998). Sus créditos también incluyen una serie de anuncios de AT&T que Anderson dirigió, y el cortometraje de Anderson La maravillosa historia de Henry Sugar , de 2023.

Maggart, de 55 años, quien divide su tiempo entre Austin, Texas, y Nueva York, no tiene formación formal ni interés en dedicarse a la actuación. No tiene ningún otro crédito como actor y nunca habría aparecido en películas de no ser por un viejo amigo que resulta ser un célebre director de cine y al que le cae suficiente bien como para ponerlo frente a las cámaras. Para Maggart, esto ha significado codearse, cenar y ensayar diálogos con actores de primera línea como Tom Hanks, Bill Murray y Benicio Del Toro.

"A veces me siento un poco culpable porque, por ejemplo, la escena de El esquema fenicio que tengo son tres líneas", dijo. "Y estoy seguro de que sería un momento importante para la carrera de un actor joven o de cualquier actor que le tocaran esas tres líneas en vez de a mí. Pero solo pienso en eso brevemente, y luego simplemente lo disfruto".

Maggart no está seguro de por qué Anderson sigue pensando en él para que haga papeles pequeños en sus películas. Anderson, de 56 años, quien no respondió a una solicitud de entrevista, describió a su viejo amigo como un "colaborador crucial" en un mensaje de video para un evento realizado en Houston con motivo del 25 aniversario de Tres son multitud.

Para Anderson, quien ha colaborado con actores como Murray, Jason Schwartzman y Frances McDormand en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera, podría ser cuestión de comodidad.

"Le gusta volver a usar a algunas de las mismas personas para distintas películas", dijo Maggart. "Hay mucha camaradería en el set. Todos cenan juntos".

Maggart y Anderson se conocieron en la escuela St. John's de Houston, que más tarde se utilizó como locación para Tres son multitud. En su clase había unas 100 personas. Cuando estaban en el último curso, el proyecto de estudio independiente de Maggart consistió en escribir y representar una obra de teatro. Anderson fue el director de escena.

"Esa fue la última vez que le dije a Wes lo que tenía que hacer", dijo Maggart.

Tras graduarse del Davidson College, Maggart volvió a St. John's para enseñar matemáticas. Él y Anderson seguían en contacto, y Anderson le mostró los primeros borradores del guion de Tres son multitud. Anderson decidió rodar gran parte de la película en su alma mater, y Maggart actuó como una especie de enlace entre Anderson y la escuela, ayudando a encontrar estudiantes para los papeles. Las audiciones se llevaron a cabo en el aula de Maggart. La escena inicial de la película también se rodó allí.

Anderson pidió a Maggart que hiciera una prueba para el papel de conserje. A Maggart eso lo tomó desprevenido: había actuado en obras de teatro y musicales en la preparatoria, pero no había expresado interés en participar en la película.

La audición salió suficientemente bien como para que Anderson lo incluyera en la película, en una escena con Murray que se rodó en el vestíbulo de lo que entonces era el hotel Warwick de Houston. Anderson aún no era un director tan importante como para cerrar el vestíbulo durante el rodaje, así que un conserje real trabajaba cerca mientras se rodaba la escena.

Maggart recordó que Murray, quien interpreta al rico industrial Herman Blume, llegó sin saberse sus líneas y que prefería un estilo improvisado, lo que tranquilizó a Maggart. A mitad del rodaje, dos sacerdotes católicos llegaron para registrarse en el hotel. Murray, sin previo aviso, se acercó a ellos para charlar.

"Con Bill, siempre hay algo que está un poco fuera de control, pero entonces Wes no iba a impedir que Bill fuera a hablar con los sacerdotes", dijo Maggart. "Así que nos tomamos un pequeño descanso y luego Bill volvió después de un rato".

La escena, en la que Maggart pregunta a Herman cuánto tiempo se va a quedar en el hotel, requirió 16 tomas. Cada dos meses, dijo Maggart, recibe un cheque de unos pocos dólares por regalías por su trabajo en Tres son multitud.

En 2007, casi una década después de Tres son multitud, Maggart recibió otra llamada de Anderson. ¿Estaría dispuesto a participar en un anuncio de AT&T? Anderson necesitaba seis actores para seis anuncios: cada uno sería el protagonista de un anuncio y aparecería en segundo plano en los otros cinco. Tras una audición, Maggart no escuchó nada durante cuatro días. Pensó que lo había hecho mal. Entonces Anderson llamó con instrucciones.

"Ve a Don's Western Wear, compra una chaqueta de ante y trae los recibos a Praga", recuerda Maggart que le dijo Anderson. "Pensé, 'Supongo que obtuve el papel'".

Anderson dio a Maggart el papel de hombre de negocios, quizá, según la teoría de Maggart, porque estaba empezando su propio negocio. Días después, Maggart estaba rodando en Praga. (Maggart apareció en los otros anuncios en papeles que incluían un vaquero, un agente de policía y un árbitro de fútbol juvenil).

Para Asteroid City, Anderson hizo volar a Maggart a España para interpretar a un detective --esta vez sin audición-- junto a otro detective interpretado por Fisher Stevens. Maggart insinuó que lo eligieron sobre todo porque es más alto que Stevens.

Maggart estuvo siete semanas en España, cenando todas las noches con el reparto, incluyendo a Hanks, Scarlett Johansson y Jeff Goldblum. Tras recomendarle un plato del menú que le gustó a Hanks, Maggart recordó que este le dijo: "Te seguiría al infierno". En otra conversación durante la cena, Maggart charlaba con Goldblum sobre sus problemas con una distensión en la pantorrilla. Goldblum recordó que una vez tuvo un problema en los isquiotibiales durante un rodaje que provocó una pausa en la filmación.

"Dijo: 'Bueno, estaba huyendo de unos dinosaurios'", comentó Maggart. (La película era Parque jurásico).

Maggart no es el único amigo de la infancia que Anderson ha incluido en sus películas.

Sanjay Mathew, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina Baylor, conoció a Anderson en cuarto grado, en la escuela episcopal St. Francis de Houston y más tarde formó parte de un grupo de amigos de la preparatoria entre los que se encontraba Maggart.

Anderson, dijo Mathew, "siempre fue algo creativo, muy brillante, y siempre estaba leyendo y presentando a la gente cosas de las que ninguno de nosotros había oído hablar, como The New Yorker".

Mathew fue capitán del equipo de tenis de St. John's, lo que derivó en un papel en Los excéntricos Tenenbaums (2001) como un tenista llamado Sanjay Gandhi. Tuvo que dejarse crecer un fino bigote para interpretar el papel, para el que pronunció solo una línea.

Años más tarde, Anderson llevó a Mathew a India para que hiciera de extra en Viaje a Darjeeling (2007). Mathew, que por entonces era profesor adjunto de psiquiatría en la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York, nunca había volado en clase ejecutiva. Supuso que Anderson irritó a los productores al llevarlo; fue una decisión costosa.

"Era un poco extraño que un extra volara desde Nueva York para hacer un papel en el que no hablaba", dijo Mathew.

El papel de Maggart en El esquema fenicio también llegó de forma inesperada. Recibió una petición un par de semanas antes de que empezara el rodaje en Alemania. Al principio, Anderson quería que Maggart interpretara a alguien que --alerta de spoiler-- es víctima de una explosión en la escena inicial. En lugar de eso, Maggart tuvo el papel de un agente de seguridad con tres líneas en una escena con Del Toro, Michael Cera y Mia Threapleton. Era la primera vez que Maggart protagonizaba una escena.

"No te limitas a recitar frases", dijo. "Pasan cosas en segundo plano. Todo el mundo tiene un pequeño papel que desempeñar. Así que realmente sientes que formas parte de este equipo que hace una escena".

Hicieron falta 20 tomas, y tropezó en algunas de ellas.

"Si eres alguien como yo, tu papel no es tan difícil", dijo Maggart. "Más te vale hacerlo bien las 20 veces".

Recordó haberle pedido disculpas a Del Toro por trabarse con sus líneas.

"Todos lo hacemos", comentó que le respondió Del Toro, dándole un choque de puños.

A pesar de estas gratificantes experiencias en el set, Maggart insiste en que no quiere seguir actuando.

"Tengo otro negocio", dijo. "Es divertido no tener que hacer audiciones".

Sopan Deb es reportero del Times y cubre noticias de último momento y cultura.