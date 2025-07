Más allá del espectáculo: los efectos de los fuegos artificiales en los animales y las personas

La pirotecnia puede dañar a los animales y crear estallidos de contaminación de consecuencias persistentes, pero hay formas de mitigarlos.

Los cohetes, las explosiones y las cascadas de colores de los fuegos artificiales son un elemento básico de las celebraciones en todo el mundo, ya sea el 4 de Julio, Diwali o Nochevieja. Pero mientras que el clamor de la luz y el sonido provoca el júbilo de quienes celebran, los fuegos artificiales pueden causar pánico en los animales. También dejan tras de sí rastros de contaminación que pasan factura al medioambiente y a las personas.

Esto es lo que hay que saber sobre el daño que causan los juegos pirotécnicos y las recomendaciones de los expertos sobre cómo se puede celebrar reduciendo el impacto.

Estrés para los animales

Los sonidos y destellos intensos y erráticos de los fuegos artificiales asustan a los animales, tanto salvajes como domésticos. Se han documentado respuestas de miedo y estrés en animales domésticos, en cautiverio y salvajes. Los animales salvajes pueden huir cuando empiezan los fuegos artificiales: los radares meteorológicos han registrado masas de aves que emprenden el vuelo, y los estudios han demostrado la huida de leones marinos y focas.

Esta prisa por escapar desgasta la energía de los animales y puede provocar daños a largo plazo, dijo Bill Bateman, profesor de ecología de la Universidad Curtin de Australia y autor de una revisión de las investigaciones a nivel mundial sobre el impacto de los fuegos artificiales en el medioambiente. Los animales pueden irse de los hábitats por completo, o volver con menos energía disponible para la supervivencia habitual.

Estos efectos son peores cuando los fuegos artificiales se producen durante las épocas de migración y reproducción. El Día de la Independencia en Estados Unidos, por ejemplo, cae en la época de reproducción de muchas aves costeras. Las aves costeras están especialmente en peligro por su proximidad a los fuegos artificiales y a las multitudes en las playas, dijo Nicole Michel, directora de Ciencias cuantitativas de la Sociedad Nacional Audubon.

Las aves asustadas por los juegos pirotécnicos pueden abandonar sus nidos, dejando atrás polluelos o huevos, expuestos a amenazas como los depredadores.

Y las aves adultas ya están agotando sus reservas de energía para entonces, dijo Michel. Pueden comer menos mientras están empollando en los nidos o quemar más energía al alimentarse a sí mismas y a sus polluelos.

"Estas pobres aves están agotadas", dijo. "Es un estrés adicional para un ave que ya está muy estresada".

De vez en cuando, los fuegos artificiales matan a un gran número de aves. En Beebe, Arkansas, en 2011 y 2012, miles de mirlos murieron después de Año Nuevo después de asustarse con los fuegos artificiales. En 2022, los fuegos artificiales de Taylor, Texas, provocaron la dispersión de garcetas que anidaban, lo que llevó a varias de ellas a chocar contra transformadores eléctricos.

"Muchas de estas aves no son nocturnas y vuelan bajo. Están rodeadas de edificios y árboles", dijo Bateman. "Probablemente no es una sorpresa que acaben agolpándose contra estas cosas".

La contaminación y la basura que dejan

A corto plazo, los fuegos artificiales provocan un aumento de la contaminación atmosférica y dejan tras de sí toxinas en las vías fluviales y el suelo que perjudican a largo plazo a las personas y la fauna.

"Tronar fuegos artificiales produce un humo espeso de partículas que está cargado de muchas sustancias químicas desagradables", dijo Bateman.

Los estudios han demostrado que la calidad del aire empeora en las horas posteriores a los fuegos artificiales, ya que contiene partículas, metales y gases como el dióxido de azufre. Los niveles son más altos después de celebraciones en las que el uso de fuegos artificiales es elevado durante varios días. La contaminación del aire agrava las enfermedades pulmonares y cardíacas y está relacionada con otras afecciones de salud. En cuerpos de agua también se han detectado sustancias químicas relacionadas con los fuegos artificiales, como el perclorato.

Los fuegos artificiales también suelen fabricarse y envolverse con plástico y dejan restos que pueden ser ingeridos por los animales y descomponerse en microplásticos. Un estudio reveló que los fuegos artificiales de Año Nuevo en Londres provocaron un aumento inmediato de microplásticos.

Formas de reducir el daño mientras al celebrar con pirotecnia

En todo el mundo se han adoptado distintos enfoques para reducir los riesgos a las personas y la fauna mientras continúan las celebraciones del cielo, entre ellos:

Evitar que se enciendan fuegos artificiales en zonas sensibles o prohibirlos totalmente. Restringir los fuegos artificiales de uso personal o individual. Impulsar los fuegos artificiales con menos sustancias químicas. Organizar espectáculos alternativos, como los de luz con drones. "Los fuegos artificiales son espectaculares y culturalmente importantes", dijo Bateman, "y si hay opciones más respetuosas con el medioambiente, deberíamos adoptarlas". Con los juegos pirotécnicos tradicionales, los daños pueden reducirse acortando la duración de los espectáculos y el número de fuegos artificiales utilizados, y detonándolos lejos de personas y animales. Los expertos dijeron que las exhibiciones comunitarias, desplegadas en el aire, son mejores que tronar fuegos artificiales individualmente. "La gente que se pone a lanzar fuegos artificiales por todas partes va a afectar a muchas más aves por el mero hecho de estar más dispersos", dijo Michel. "También existe el riesgo de provocar un incendio, que destruiría el hábitat". Los espectáculos de luz con drones son cada vez más populares. Son más silenciosos y no liberan las intensas ráfagas de contaminación asociadas a los fuegos artificiales, aunque siguen entrañando algunos riesgos menores. En los últimos años, varias ciudades y lugares han cambiado los espectáculos pirotécnicos por drones, aludiendo a la preocupación por los incendios forestales, la contaminación y la fauna. La semana pasada, la ciudad de Hingham, Massachusetts, celebró su primer espectáculo del Día de la Independencia utilizando drones al son de la música de una banda en vivo en lugar de fuegos artificiales. La ciudad alberga una colonia de ostreros americanos nidificantes que se han instalado en las islas del puerto en los últimos años. Para proteger a las aves, los fuegos artificiales no son una opción, dijo Marco Boer, presidente del Comité de Desarrollo del Puerto de Hingham, que organizó el acto. Boer dijo que le había preocupado que la gente pudiera perderse la "gran explosión" de los fuegos artificiales, pero que la respuesta de su comunidad al espectáculo de drones del miércoles fue "abrumadoramente positiva". Además de proteger a las aves, dijo, observaron beneficios secundarios inesperados, como menos restos de plástico flotando en el agua tras el espectáculo y una experiencia más integradora para las personas y los animales domésticos sensibles al ruido de los fuegos artificiales. Al intentar reducir los daños de los fuegos artificiales y otras prácticas que dañan el medioambiente, "no vas a hacer amigos si dices: 'Lo que te gusta es malo; deja de hacerlo'", dijo Bateman. "Tienes que buscar primero opciones que sean más sostenibles pero que sigan sin quitar el placer de tener estas cosas".