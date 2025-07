La presidenta de México espera que EE. UU. deporte a Julio César Chávez Jr.

El conocido boxeador mexicano fue detenido por agentes de inmigración estadounidenses en California el miércoles, días después de disputar un combate de alto nivel contra el exyutubero Jake Paul.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que espera que el boxeador Julio César Chávez Jr. sea deportado a México para enfrentar cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas, un día después de que funcionarios estadounidenses anunciaran que lo habían detenido por estar en Estados Unidos de manera ilegal.

Sheinbaum, citando al fiscal general de México, dijo que las autoridades habían comenzado a investigar al boxeador en 2019 y habían emitido una orden de aprehensión en marzo de 2023. La mandataria dijo que México no había podido detener a Chávez porque "vivía la mayor parte del tiempo en Estados Unidos".

"Ahora esperamos que pueda ser deportado y pueda cumplir su condena en México", dijo

La detención de Chávez a manos de agentes federales estadounidenses en Studio City, California, fue anunciada el jueves por el Departamento de Seguridad Nacional, mencionando la orden de aprehensión emitida en México. También dijo que se creía que Chávez era "un afiliado" del Cártel de Sinaloa, un poderoso grupo del crimen y contrabandista de fentanilo que las autoridades estadounidenses y mexicanas han tratado de combatir.

Chávez, de 39 años y excampeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, es hijo de una leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, quien ha sido visto con la presidenta de México en dos ocasiones en los últimos meses, en una conferencia de prensa y en un acto gubernamental en Ciudad de México que atrajo a decenas de miles de personas. El joven Chávez fue detenido pocos días después de perder un combate de alto nivel en Anaheim, California, contra el exyutubero Jake Paul.

Un abogado que representa a Chávez, Michael A. Goldstein, dijo que su cliente había sido interceptado frente a su domicilio por un grupo de más de dos decenas de agentes de migración y de las fuerzas del orden.

"Las acusaciones actuales son escandalosas y parecen concebidas como un titular para aterrorizar a la comunidad", dijo Goldstein, añadiendo que Chávez no representaba una amenaza para el público.

La escalada de los operativos de migración en Los Ángeles, que cuenta con la mayor población indocumentada de Estados Unidos, ha provocado recientemente protestas e impugnaciones legales por parte de grupos de defensa de los derechos de los migrantes que afirman que las tácticas de los agentes federales en el sur de California han sido excesivas e incluso inconstitucionales.

La detención de Chávez se produce también en un momento en que el gobierno de Trump se ha enfocado en los cárteles mexicanos. A principios de este año, en medio de negociaciones arancelarias, el gobierno mexicano accedió a enviar a más de dos decenas de presuntos cabecillas de cárteles para que sean procesados en Estados Unidos, lo que supuso un cambio respecto a la postura anterior del gobierno en materia de extradiciones.

El jueves en la tarde, la familia de Chávez dijo que confiaba "plenamente en su inocencia" . "En estos momentos difíciles, reiteramos nuestro total e incondicional apoyo a Julio", decía un comunicado publicado en internet por el patriarca de los Chávez. "Pedimos con respeto que se garantice el debido proceso legal y que se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad y la de quienes lo rodeamos".

Las autoridades estadounidenses dijeron que Chávez había ingresado a Estados Unidos de manera legal en 2023 con un visado de turista B2, pero ese permiso caducó en 2024. A continuación, Chávez solicitó el estatus de residente permanente legal en virtud de su matrimonio con una ciudadana estadounidense, de quien las autoridades estadounidenses dijeron que estaba "conectada con el cártel de Sinaloa a través de una relación previa" con un hijo de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo.

"Tras varias declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia legal permanente, se determinó que se encontraba ilegalmente en el país y que podía ser expulsado el 27 de junio de 2025", dijo el departamento.

La esposa de Chávez, Frida Muñoz, era nuera de El Chapo por su matrimonio anterior con Édgar Guzmán López, abatido en un tiroteo en 2008 en el estado de Sinaloa.

Después de que el Chapo escapó de prisión a través de un túnel en 2015, las autoridades mexicanas congelaron las cuentas bancarias pertenecientes a Muñoz, argumentando que las cuentas podrían ayudar a las operaciones del cártel de Sinaloa, según medios de comunicación mexicanos. Las autoridades volvieron a desbloquear las cuentas en 2018, después de que el narcotraficante fue recapturado y extraditado a Estados Unidos, donde ahora cumple cadena perpetua.

Desde entonces, Muñoz se ha convertido en una personalidad de internet por derecho propio, con más de 80.000 seguidores en Instagram.

A través de transmisiones en directo en Instagram, Chávez también ha descrito relaciones con al menos otro integrante de la familia de El Chapo. "Me llevo bien con el Ovidio, la verdad", dijo en 2022, refiriéndose a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante, quien se encuentra ahora bajo custodia estadounidense acusado de narcotráfico. "Le tengo mucho aprecio yo, y no quiero yo saber nada de cosas pues que dicen de él y eso, no me interesa", dijo Chávez en ese entonces.

El Departamento de Seguridad Nacional añadió que Chávez había sido condenado en California en 2012 por conducir bajo los efectos del alcohol, y en 2024 por cargos relacionados con armas.

El abogado de Chávez declaró que el boxeador cumplía plenamente con sus obligaciones judiciales y que "no ha sido condenado por ningún cargo de posesión de armas". Añadió que se esperaba que los cargos por posesión de armas se desestimaran por completo después de que un tribunal concediera a su cliente entrar a un programa en el que los casos pueden tratarse fuera del sistema judicial tradicional si afectan a personas con enfermedades mentales.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Annie Correal informa desde Estados Unidos y América Latina para el Times.