Una difícil decisión para el ayatolá: dar un paso atrás o intensificar la presión

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, escucha el himno nacional mientras los oficiales de la Fuerza Aérea saludan durante su reunión en Teherán, Irán, el 7 de febrero de 2025. (WANA/Reuters)

En julio de 1988, ante las sombrías perspectivas de la guerra contra Irak, respaldado por Estados Unidos, el ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica, decidió a regañadientes aceptar un alto el fuego y poner fin al conflicto.

“Es como beber de un cáliz de veneno”, dijo a los iraníes. Pero la supervivencia de la joven República Islámica dependía de que se lo tragara.

Su sucesor como líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei, se enfrenta ahora a una decisión similar. Pero, tras haber dirigido el país desde 1989 y haberlo reconstruido como una potencia regional con ambiciones nucleares, no está nada claro que vaya a tomar la misma decisión.

A sus 86 años, con gran parte de la obra de su vida en ruinas a su alrededor, es posible que prefiera el martirio a la rendición que le exigen el presidente Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La primera respuesta de Irán fue desafiante. “La República Islámica de Irán está decidida a defender el territorio, la soberanía, la seguridad y el pueblo de Irán con toda su fuerza y todos los medios contra la agresión criminal de Estados Unidos”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Irán ya ha lanzado una seria descarga de misiles sobre Israel. Es posible que, tal y como ha advertido, ataque a algunos de los 40.000 soldados estadounidenses que se encuentran en la región.

Lo crucial será si la represalia de Irán se prolonga. Si es suficiente para convencer al pueblo iraní de que no ha capitulado, el ayatolá Khamenei podría decidir entablar conversaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo sobre la guerra.

Después de todo, en enero de 2020, cuando Trump ordenó el asesinato de una figura clave iraní en su primer mandato, el general de división Qassem Suleimani, con un ataque con drones en Irak, Irán respondió con una ola de ataques con misiles contra las tropas estadounidenses en Irak. Luego se detuvo, por temor a una guerra más amplia que pudiera amenazar al régimen.

Irán atacó una base aérea estadounidense en Anbar, Irak, en enero de 2020, después de que el mayor general Qassem Suleimani, un alto mando militar iraní, fuera asesinado en un ataque con drones estadounidenses. (REUTERS/John Davison)

Irán tiene varias opciones a su disposición, que muestran tanto resistencia como moderación, según Sanam Vakil, directora del Programa de Oriente Medio y Norte de África de Chatham House, un centro de estudios con sede en Londres. El ayatolá Khamenei podría aprobar la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear y expulsar a los inspectores nucleares de la Agencia Internacional de Energía Atómica que han estado supervisando las instalaciones nucleares de Irán. Podría atacar las bases estadounidenses en la región, que en gran parte han sido evacuadas, y activar a los hutíes en Yemen para que reanuden sus ataques contra los barcos estadounidenses en el mar Rojo.

“En realidad, se trataría de una combinación cautelosa de opciones diseñadas para demostrar que Irán tiene la capacidad y la audacia para plantarle cara a Trump, pero que sigue tratando de evitar una escalada regional a gran escala”, afirmó Vakil.

“Si Khamenei evita los ataques contra Estados Unidos, esto allana el camino para la diplomacia y le indicará a Trump su intención de reducir la tensión”, afirmó. Trump, al advertir a Irán de los ataques con antelación y limitarlos, al menos hasta ahora, a las tres principales instalaciones nucleares iraníes, también ha mostrado moderación, afirmó. Los ataques estadounidenses, por ejemplo, no han afectado a objetivos políticos ni bases militares.

Pero el ayatolá Khamenei apenas confía en Trump después de que este se retirara unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015 que Irán acordó con la Administración Obama y otros Gobiernos en 2018. Incluso si se acordara ahora un nuevo pacto, Vakil se preguntó: “¿Podría confiar en que Trump aliviaría las sanciones y garantizaría la participación de Israel?“.

Irán podría hacer mucho más, por supuesto. Podría intentar cerrar el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, una medida que podría hacer subir los precios del petróleo al impedir que los petroleros salgan o entren en el golfo Pérsico. Podría atacar la infraestructura energética de los Estados del Golfo, como hizo en 2019. Cuenta con un sofisticado programa de guerra cibernética que podría activar. Y podría colaborar con Al Qaeda para atacar los intereses israelíes y estadounidenses en la región y en el extranjero, desde bases hasta embajadas.

Irán hará más, y de forma agresiva, afirmó Ellie Geranmayeh, experta en Irán del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos. “Irán sabía que esto iba a suceder y habrá preparado una serie de respuestas”, afirmó, con una escalada inmediata de los ataques contra Israel.

Pero los esfuerzos de Trump por marcar una línea ahora fracasarán, afirmó. Los ataques contra Estados Unidos “son ahora inevitables y serán rápidos y multifacéticos”, dijo Geranmayeh. “Irán sabe que no puede ganar esta guerra, pero quiere asegurarse de que Estados Unidos e Israel también pierdan”.

Edificios destruidos por un ataque con misiles iraníes en Holon, Israel, el jueves. (REUTERS/Chen Kalifa)

Mucho dependerá de la evaluación de los daños causados, que aún no están claros. Tampoco está claro dónde se encuentra la gran reserva de uranio altamente enriquecido de Irán, suficiente para fabricar hasta 10 ojivas nucleares con un poco más de enriquecimiento, según el ejército estadounidense. Muchos analistas suponen que Irán lo ha dispersado, tal vez en lugares a los que los inspectores del OIEA no pueden acceder.

El OIEA afirmó el domingo que no había indicios de fugas radiactivas, lo que ocurriría si las reservas de uranio hubieran sido alcanzadas, según Vali Nasr, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y autor de “Iran’s Grand Strategy: A Political History” (La gran estrategia de Irán: una historia política).

Esa es una de las razones por las que Estados Unidos y Europa deben hacer todo lo posible para mantener a Irán en el Tratado de No Proliferación Nuclear y en el OIEA, afirmó, para que el mundo no pierda sus ojos y oídos sobre el programa nuclear iraní.

Para Nasr, el conflicto no ha terminado, sino que acaba de empezar. Para Irán, afirmó, “será una lucha continua”. No hay “ningún gran gesto tras el cual todo vaya a cambiar”, añadió.

Lo más importante, dijo, “la gran lección para Irán es que necesita una disuasión seria, y una bomba es lo único que funcionará”. Los misiles y los aliados de Irán no lo protegieron, dijo Nasr. Incluso si el ayatolá Khamenei muere, el país ha demostrado ser vulnerable, dijo, y la disuasión nuclear es la respuesta más probable.

Geranmayeh está de acuerdo. “Esta es la gran ironía”, dijo. “Aunque Trump ha tratado de eliminar la amenaza nuclear de Irán, ahora ha hecho mucho más probable que Irán se convierta en un estado nuclear”.

Y eso podría significar un futuro de continuas campañas de bombardeos y contraataques iraníes, dijo.

Aun así, Geranmayeh cree que la diplomacia es la mejor salida para todas las partes. Tras una semana de violencia en la región, dijo, “podría haber una ventana para que Teherán y Washington recobren el sentido común”.

Matthew Kroenig, del Atlantic Council, un grupo de expertos, se muestra escéptico. Con tantos daños en su costoso programa nuclear, dijo en un correo electrónico, “probablemente no lo reconstruirán”. Irán ha “gastado miles de millones de dólares y décadas solo para provocar sanciones y una guerra devastadora con el país más poderoso del mundo. ¿Por qué volver a repetir lo mismo?“.

Si Irán lo reconstruye, dijo, Estados Unidos “puede volver a atacarlos”.

c. 2025 The New York Times