No tenemos por qué rendirnos ante los teléfonos inteligentes

Un niño utilizando un teléfono móvil (AdobeStock)

Desde los inicios de la era de la televisión, los padres han luchado para limitar o guiar el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla.

Pero con la llegada de los teléfonos inteligentes que pueden —y de hecho lo hacen— ir a todas partes, y con las aplicaciones de redes sociales que los adolescentes ahora usan un promedio de cinco horas al día, muchos padres se sienten resignados. La lucha se ha perdido. Los padres que intentan retrasar la entrega de un teléfono inteligente hasta la preparatoria o las redes sociales hasta los 16 años saben que se enfrentarán al llanto lastimero de sus hijos: “¡Pero si soy el único!”.

Para comprender mejor las tensiones que genera la tecnología en las familias estadounidenses, colaboramos con Harris Poll para realizar dos encuestas. Como informamos el año pasado, nuestra encuesta a 1006 miembros de la Generación Z reveló que muchos jóvenes se sienten atrapados, atados a productos digitales como TikTok y Snapchat. Casi la mitad de los participantes expresaron arrepentimiento por tener acceso a muchas de las plataformas de redes sociales más populares.

Aquí presentamos la segunda parte de nuestra investigación: una encuesta representativa a nivel nacional a 1013 padres con hijos menores de 18 años. El panorama general no es mejor. Observamos sentimientos generalizados de encierro y arrepentimiento. Muchos padres dieron a sus hijos teléfonos inteligentes y acceso a redes sociales desde pequeños; sin embargo, muchos desearían que las redes sociales nunca se hubieran inventado y, de forma abrumadora, apoyan nuevas normas y políticas sociales que protejan a los niños de los daños en línea.

En nuestra encuesta, el 55 por ciento informa que sus hijos comenzaron a utilizar un teléfono inteligente como usuario principal a la edad de 12 años, y el 61 por ciento dice lo mismo de una tableta.

En los últimos 15 años, a medida que los niños empezaron a recibir estos dispositivos a edades cada vez más tempranas, el acceso a las redes sociales se incrementó inexorablemente, a pesar de la edad mínima legal de 13 años para que las empresas recopilen datos de menores sin el consentimiento parental. Entre los niños que actualmente usan Instagram, la mitad lo hacía a los 13 años, y la misma cifra se aplica a Snapchat. En TikTok, la cifra fue ligeramente superior, con un 57 %. (Estas cifras provienen de los padres. Por supuesto, muchos niños crearon cuentas antes sin el conocimiento de sus padres).

Casi un tercio de los padres cuyos hijos tienen redes sociales creen que les dieron acceso a ellas demasiado pronto, y el 22 % opina lo mismo con los teléfonos inteligentes. Cabe destacar que, para ambas tecnologías, solo el 1 % de los padres consideró que habían esperado demasiado para introducirlas. En otras palabras, los padres lamentan las tecnologías que les dieron, no las que les negaron.

¿Por qué tantos padres tomaron decisiones de las que se arrepienten? Una razón importante es que, en el breve período en que los teléfonos plegables y otros teléfonos básicos fueron reemplazados por los smartphones, aproximadamente entre 2010 y 2015, reinaba un optimismo tecnológico generalizado. La mayoría de la gente estaba maravillada con la nueva tecnología y sus beneficios, desde lo mundano, como pedir un servicio de coche, hasta lo profundo, como derrocar una dictadura.

En aquel entonces, una creencia común era que ser un supuesto nativo digital les daría a los niños una ventaja en el nuevo mundo que se estaba formando a nuestro alrededor. Fue solo a finales de la década de 2010 que comenzó a surgir una profunda inquietud al hacerse cada vez más evidente que los niños que crecieron con teléfonos inteligentes y redes sociales no estaban mejor adaptados. De hecho, se estaban volviendo más ansiosos, deprimidos, aislados, sedentarios e incapaces de concentrarse.

Un niño usa el teléfono móvil y una tableta (Eduardo Parra - Europa Press)

Había una razón adicional para esas decisiones lamentadas: la presión social. Más de un tercio de los padres (39%) que habían dado un teléfono inteligente a sus hijos dijeron que habrían preferido esperar, pero sintieron que debían ceder porque muchos amigos de sus hijos ya tenían uno. En el caso de las redes sociales, la presión social fue aún mayor: el 54% de quienes permitieron el acceso de sus hijos a las redes sociales dijeron que se sintieron obligados a hacerlo porque muchas otras familias ya lo habían hecho.

El arrepentimiento digital se manifiesta con mayor claridad en una serie de preguntas que formulamos sobre diversos productos de consumo. La pregunta exacta fue: «Cuando pienso en la experiencia de mi hijo al crecer, desearía que ____ nunca se hubiera inventado». Como muestra la gráfica adjunta, los padres se arrepienten muy poco de haberles dado bicicletas a sus hijos, a pesar de que muchos de ellos presumiblemente se lastimaron mientras andaban en bicicleta en algún momento. En cambio, la mayoría de los padres perciben el alcohol, las armas y la pornografía como algo negativo, al menos en el contexto del desarrollo de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con las tecnologías que dominan la vida de los niños hoy en día? ¿Se parecen más a las bicicletas o al alcohol?

En el caso de los smartphones y YouTube, se encuentran en un punto intermedio. Alrededor de un tercio de los padres lamentan su existencia, pero la mayoría no. En cambio, la mayoría de los padres desearía que las redes sociales en general, y Facebook e Instagram en particular, nunca se hubieran inventado. En el caso de X y TikTok, el porcentaje fue del 62 %, superior al del alcohol e igual al de las armas.

Resulta que la Generación Z se arrepiente al menos igual de a menudo del papel que la tecnología jugó en su infancia. En nuestra encuesta anterior, descubrimos que el 30 % de los adultos de la Generación Z coincidía con la afirmación «Tuve acceso a teléfonos inteligentes demasiado pronto en mi vida» y el 34 % opinaba lo mismo sobre las redes sociales. El 45 % también coincidió en que, si tuvieran hijos, no les permitirían tener teléfonos inteligentes antes de la secundaria.

Hemos propuesto cuatro normas para ayudar a las familias a liberarse de la trampa de la acción colectiva: la sensación de tener que ceder porque todos los demás lo han hecho. Es difícil para un padre o una escuela actuar solos. Pero cuando las familias y las escuelas actúan juntas, el cambio se hace posible. Estas normas se refuerzan mutuamente y, al combinarse, ofrecen una hoja de ruta para recuperar una infancia más sana y feliz.

La primera norma es retrasar el uso de teléfonos inteligentes hasta la secundaria. Nuestra encuesta reveló que dos tercios de los padres afirmaron que preferirían esperar al menos hasta los 14 años. La segunda norma es retrasar el uso de redes sociales hasta los 16 años, una meta que apoya el 73 % de los padres, mientras que el 70 % respalda una edad mínima legal de 16 años.

La tercera norma son las escuelas sin teléfonos, donde los estudiantes están separados de sus dispositivos desde el primer timbre hasta el último, incluyendo el almuerzo y el recreo. El 63 % de los padres apoya esta política. Finalmente, la cuarta norma se centra en brindarles a los niños algo mejor que hacer: más independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real. El 40 % de los padres con hijos de 6 a 12 años afirmó querer darles a sus hijos más libertad para salir con sus compañeros sin supervisión. Entre los padres de adolescentes, esa cifra asciende al 47 %.

(Gentileza Los Andes)

Estos sólidos niveles de apoyo trascienden las barreras raciales, económicas y políticas. Y la buena noticia es que muchos padres, legisladores, maestros y superintendentes escolares, promueven activamente estas ideas. Diez estados ya han promulgado leyes que prohíben el uso de teléfonos en sus escuelas. Se han promulgado leyes menos estrictas sobre el uso del teléfono en las escuelas en 21 estados, y se están considerando leyes de restricción del uso del teléfono en 14 estados más y en el Distrito de Columbia.

Esto también está sucediendo fuera de Estados Unidos. Todas las escuelas de Brasil han adoptado la ley de teléfonos celulares de principio a fin. Australia ha elevado la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales a 16 años; es muy probable que otros países sigan su ejemplo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció recientemente su intención de establecer una edad mínima de 15 años para el uso de redes sociales en Francia si la Unión Europea no implementa primero una restricción similar.

A medida que las empresas de tecnología llenan con entusiasmo las vidas de nuestros niños —y sus aulas— con más tecnologías nuevas y no probadas (“amigos” de IA, tutores y otras formas de realidad virtual), se está volviendo mucho más urgente que los padres alcen la voz y que los legisladores actúen.

El objetivo de estas reformas no es solo limitar el uso de pantallas. Es mucho más amplio: recuperar la infancia.

(c) 2025 The New York Times