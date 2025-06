5 trucos de longevidad para gente ocupada

Longevity Content Type: Service Loneliness Sleep Anxiety and Stress Depression (Mental) Mental Health and Disorders Meditation Diet and Nutrition Habits and Routines (Behavior) Exercise Blood Pressure

Los fundamentos de un envejecimiento saludable no son un gran secreto: hacer ejercicio con regularidad, comer adecuadamente, dormir bien y tener una vida social sólida pueden ayudarte a vivir mejor durante más tiempo. Pero hacer estas cosas lleva tiempo, y cuando solo se dispone de cierta cantidad de horas al día, es difícil saber por dónde empezar.

Para empezar, los expertos dicen que no debes tomar como modelo para tus hábitos a los influentes de la longevidad, con sus elaborados programas de tratamientos y sus estrictos regímenes. La gente puede tener "demasiadas ganas de echarse encima un montón de intervenciones diferentes" y acabar desanimada cuando no pueda cumplirlas, dijo Dudley Lamming, profesor asociado de medicina de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien estudia el envejecimiento.

Dedicar solo unos minutos al día a hábitos más saludables puede bastar para reducir el riesgo de mortalidad, dijo Sara Espinoza, directora del Centro de Diabetes y Envejecimiento del Cedars-Sinai en Los Ángeles. Y aunque algunas de las medidas con más probabilidades de aumentar la esperanza de vida no son rápidas ni fáciles (por ejemplo, dejar de fumar o reducir el consumo de alcohol si se bebe mucho), los cambios de comportamiento pequeños y constantes también pueden sumar, dijo Linda Ercoli, psicóloga geriátrica y directora interina del Centro de Longevidad de la UCLA.

Pedimos a los expertos que nos compartieran qué hábitos diarios que exigen poco parecen aportar los mayores beneficios para la longevidad, y cómo determinar cuáles funcionarán mejor para ti.

1. Prioriza tus 'porqués'

Si no estás seguro de cómo priorizar los hábitos de longevidad, empieza por evaluar tus antecedentes familiares y enfócate en los comportamientos que podrían ayudarte a reducir el riesgo de enfermedades a las que tienes predisposición, dijo Ercoli. Por ejemplo, si tienes propensión a la diabetes, considera la posibilidad de modificar tu dieta y tu régimen de ejercicio.

Otra estrategia consiste en preguntarte por qué quieres mantenerte sano e identificar hábitos que te ayuden a cumplir ese objetivo, dijo Steven Kritchevsky, profesor de gerociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest. Si quieres seguir manteniéndote activo con tus nietos, podrías enfocarte en tu forma física y agilidad; si eres un ávido jugador de bridge o de ajedrez, quizá quieras dar prioridad a la prevención del deterioro cognitivo.

2. Sé realista y flexible

Fíjate objetivos accesibles --ya sea reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, aprender a meditar o empezar una nueva rutina de ejercicios-- y vuelve a evaluarlos cada semana, dijo Nathan LeBrasseur, director del Centro Robert y Arlene Kogod sobre Envejecimiento de la Clínica Mayo.

Y si no puedes alcanzar esos objetivos, explica claramente por qué, dijo: "¿Realmente no es tan importante para mí? ¿Es demasiado difícil? Si es así, ¿qué más puedes hacer?".

3. Dedica el 3 % de tu día a la actividad física

"Si tuvieras que elegir una cosa para hacer", que sea el ejercicio, dijo Michael Fredericson, fisiatra especializado en medicina deportiva y codirector del Centro de Longevidad de Stanford. El ejercicio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cognitivas y metabólicas, además de estimular la salud mental y mejorar el sueño, por lo que obtienes un gran beneficio.

Puede que necesites menos ejercicio del que crees: los estudios sugieren que incluso 30 minutos de actividad física moderada al día --aproximadamente el 3 por ciento de las horas que pasas despierto-- son suficientes para provocar un cambio, dijo LeBrasseur.

Y no tiene por qué ser todo a la vez. Ráfagas de tres a cuatro minutos de ejercicio de mayor intensidad --como flexiones, sentadillas o subir escaleras-- a lo largo del día pueden reducir el riesgo de mortalidad, añadió Fredericson.

4. Levántate a la misma hora

Dormir mal puede aumentar tu riesgo de padecer una serie de enfermedades que acortan la esperanza de vida, como la obesidad, la diabetes, las cardiopatías, la depresión y la demencia. También puede ralentizar tu metabolismo y dificultar que hagas ejercicio con regularidad, deshaciendo otros hábitos saludables que puede que estés realizando, dijo Zhaoping Li, jefe de la división de nutrición clínica de UCLA Health.

La mayoría de la gente necesita unas siete horas de sueño ininterrumpido por noche para alcanzar las fases más reparadoras que permiten al cerebro y al cuerpo recuperarse del estrés, dijo Sara Nowakowski, profesora asociada de la Facultad de Medicina Baylor, quien estudia el sueño.

Una forma sencilla de ayudarte a alcanzar ese objetivo es levantarte aproximadamente a la misma hora todos los días, aunque estés cansado, dijo Nowakowski. Esto obliga a tus hormonas del sueño a funcionar con un horario constante, lo que puede facilitar que te duermas la noche siguiente. "En realidad, estamos intentando crear una 'presión del sueño', o esta necesidad biológica de dormir", dijo Nowakowski.

5. Practica una forma sencilla de atención plena

El estrés crónico, la ansiedad, la depresión y la soledad están relacionados con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad y una mortalidad más temprana. Practicar de forma constante la atención plena o la meditación incluso unos pocos minutos, o un ejercicio diario de gratitud, pueden entrenar tu sistema nervioso para mantener la calma, aun bajo presión, dijo Ercoli. "Estos comportamientos tienen un efecto acumulativo" sobre el estrés físico, y pueden incluso ayudar a reducir la presion arterial y el riesgo cardiovascular a largo plazo, dijo.

Puedes incrementar rápidamente tu bienestar mental y físico con un ejercicio de "darte cuenta de forma activa" cada día, dijo Ellen Langer, profesora de psicología de la Universidad de Harvard, quien ha escrito varios libros sobre la atención plena. Permanecer en el momento es una forma de seguir atento: tómate unos minutos para fijarte en tres cosas nuevas de un amigo o compañero de trabajo, o sal a la calle y observa algo nuevo en tu entorno, dijo.

"Cuando eres más consciente, encuentras y buscas múltiples soluciones a los problemas, y te frustras menos", dijo Langer. "En lugar de intentar añadir más años a tu vida, sería mejor añadir más vida a tus años", dijo.