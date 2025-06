¿Quién era la mujer detrás de la marca de Kate Spade?

Arons, Elyce Fashion and Apparel Books and Literature Content Type: Personal Profile Spade, Kate Friendship We Might Just Make It After All: My Best Friendship with Kate Spade (Book)

Un nuevo libro de memorias escrito por su amiga más íntima arroja luz sobre la mujer que había detrás de la imagen.

"Nena, nena", gritaba en tono agudo Kate Spade cuando estaba a punto de comer un sabroso bocadillo, de salir de fiesta con sus amigos o, en ocasiones, de vender sus bolsos de alegre colorido a una tienda de lujo.

En We Might Just Make It After All: My Best Friendship With Kate Spade, Elyce Arons recuerda a su amiga como una fuerza de la naturaleza con una vena curiosamente reticente. En sus memorias, que salen a la venta este mes, Arons, quien fue socia, aliada y confidente de Spade durante casi 40 años, detalla los picos y los raros valles de su duradera amistad. Una amistad que perduró hasta que la diseñadora se quitó la vida en 2018, un suceso que sorprendió y entristeció a un mundo de admiradores.

Desde que se conocieron como compañeras de habitación en la Universidad de Kansas, Katy, como la llama Arons, combinaba una ética de trabajo inquebrantable con un encanto contagioso. A primera vista, no podían ser más diferentes: Arons, una granjera de Kansas, Spade, entonces Kate Brosnahan, la quintaesencia de la estética preppy y la actitud dominante del Medio Oeste, vestida con una camiseta polo con el cuello levantado, caquis holgados y mocasines Weejuns.

"Cada vez que hacía algo que a Katy le parecía un poco 'rústico', se refería a mí como Jethro", escribe Arons, y confiesa que, en cambio, al principio el estilo reservado de Spade le parecía un poco aburrido.

Aun así, las dos se hicieron casi inseparables, disfrutaban de las fiestas de la fraternidad, compraban ropa de segunda mano --era lo único que podían permitirse-- y aspiraban, como su ídolo Mary Richards en El show de Mary Tyler Moore, a carreras glamurosas en la gran ciudad.

A principios de la década de 1990, impulsadas por esa fantasía mutua, se habían mudado a Manhattan, arreglándoselas con una serie de trabajos diurnos y esforzándose por la noche en un pequeño apartamento con sus amigos y socios fundadores, Pamela Bell y Andy Spade, futuro esposo de Kate, para crear una marca de moda incipiente basada en una bolsa de nailon de bajo costo en una gama de colores con una discreta etiqueta fijada en un lado.

Con el tiempo, la empresa se expandió. Kate Spade se vendió, primero a Neiman Marcus Group y, en 2006, a Liz Claiborne Inc. Una década después, Spade y Arons fundaron Frances Valentine, una marca de estilo de vida que ahora dirige Arons.

La escritora recuerda a su amiga como una persona endiabladamente divertida, con un sentido de la diversión que a veces rozaba lo macabro. Bromista irreverente, a Kate no le importaba hacerse la muerta para provocar una carcajada.

No es de extrañar, entonces, que "una parte de mí", escribe Arons, "esperara fugazmente que su suicidio fuera su broma más elaborada y épica".

En una conversación en su estudio de Frances Valentine en Nueva York, la autora reconoció que, aunque sigue siendo difícil dejar marchar a su amiga, escribir las memorias fue una forma de comunión. "Siento nuestra conexión cada día", dijo.

La entrevista fue condensada y editada para mayor claridad.

¿Qué te impulsó a emprender este proyecto?

En el verano se cumplen dos años, estaba con Pamela y Andy. Estábamos comentando algunas de las cosas que ocurrieron en Kate Spade, y Andy dijo: "Deberías escribir un libro". Mientras lo discutíamos, pensé: "Bueno, tengo 60 años y estoy empezando a olvidar algunos matices de nuestra relación".

¿Qué te pasó por la cabeza mientras escribías?

Hubo momentos emotivos. Pero escribir también fue catártico, y me dio la oportunidad de contar a todo el mundo cómo era Katy. La gente no sabía realmente lo divertida y luchadora que era, y lo amable. Si su imagen sigue resonando, es porque creo que la gente percibe su autenticidad.

Fueron estudiantes becadas. ¿Qué más las unía?

Éramos grandes compradoras de cosas retro. En parte era para ahorrar dinero. Pero compartíamos el amor por los detalles de las piezas de época. Encontrabas un abrigo con un bordado genial y nadie más lo tenía. Esas cosas nos unían mucho. Pero lo que más nos unía era su sentido del humor.

Katy y yo nos asustábamos mutuamente todo el tiempo. Se te acercaba por detrás y te sacudía con una palmada; tenía la palmada más ruidosa de todos los seres humanos que he conocido. Por eso, después de que muriera, cuando fui a su armario para recoger algo de su ropa, pensé por un momento: va a saltar y me va a dar un susto de muerte.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de su relación?

Creo que fuimos más felices cuando no teníamos dinero, pero también cuando empezábamos el negocio. Una tienda llamaba para hacer un nuevo pedido justo una semana después de nuestra primera entrega. Habían vendido todos nuestros bolsos, todos, y estábamos muy emocionadas.

¿Hubo momentos de fricción?

Hubo una vez en que sentí celos. Me había mudado a Nueva York para trabajar en una revista de moda. Trabajé duro para conseguirlo. Había ido a una agencia de trabajo temporal, pero nunca me enviaron a una de las revistas de Condé Nast. Entonces Katy llegó a la misma agencia y enseguida la enviaron a Mademoiselle. Yo dije: "¡Tienes que estar bromeando!".

Spade pasó a ser el rostro de la marca. ¿Cómo te sentó eso?

No creo que me importara. El negocio fue una idea que concebimos juntas, pero Katy era la diseñadora. No creo que ninguna de nosotras quisiera dar un paso adelante y ocupar su lugar.

Además, le estaba agradecida. Era una persona reservada, y sabía lo duro que era para ella estar ahí fuera representando a la marca.

¿Por qué?

Katy sentía ansiedad por muchas cosas: dar pláticas, aceptar premios. Pero las giras de negocios podían ser especialmente agotadoras. Yo solía pensar: "¿Tan difíciles pueden ser? Solo tienes que sonreír y saludar".

Lo que no sabía es que tenía entrevistas por las mañanas, apariciones personales por las tardes, luego cenas con los ejecutivos de las tiendas, y al día siguiente se iba a la siguiente ciudad. Era estresante y agotador. Y estaba sola. Se me queda grabado que no me propuse ir para estar con ella.

En el libro decidiste no especular sobre su estado de ánimo. ¿Crees que podrías haber dicho algo más?

La forma en que la describí es lo que quiero que la gente se lleve. Todos esos secretos --y las bromas privadas que teníamos-- sé que algunas de esas cosas nunca las compartiré. Creo que nunca podremos saberlo todo sobre nosotros mismos o sobre las personas más cercanas a nosotros. La gente quiere saber legítimamente por qué hizo lo que hizo. La única persona que puede responder a eso no está con nosotros.

¿Hubo algo de ella que desearías haber entendido mejor?

No creo que hubiera podido. Katy tenía depresión. En cuanto a mí, he estado desanimada. He estado triste, pero nunca he tenido depresión, y no puedo saber cómo se siente.

¿Ha cambiado su muerte tu perspectiva de la amistad?

Estaba muy enojada porque se había ido. Todavía lo estoy. Es complicado. Sabía, obviamente, que había problemas. ¿Pero cómo puedes culpar a quien tiene problemas de salud? Me enfada seguir queriendo coger el teléfono y llamarla todos los días, pero no puedo.

En lugar de eso, me gusta centrarme en lo mucho que nos aportábamos mutuamente. Puede que a veces no lo hayamos admitido, pero a lo largo de los años nos abrimos mutuamente los ojos a una vida diferente.

Si tienes pensamientos suicidas, llama o envía un mensaje de texto al 988 para ponerte en contacto con el 988 Suicide and Crisis Lifeline o visita SpeakingOfSuicide.com/resources para consultar una lista de recursos adicionales.

Ruth La Ferla es reportera de la sección de Styles del Times, y su cobertura abarca moda, personalidades influyentes y tendencias sociales.