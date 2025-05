¿Se está divorciando? Hay un entrenador para eso

Sus servicios incluyen acceso a módulos de aprendizaje y videos sobre bienestar y citas, sesiones de coaching individuales como parte de un paquete personalizado y disponibilidad las 24 horas para asistencia urgente, así como apoyo de recursos como encontrar un abogado o mediador. (Freepik)

Cuando Rachel Lindsay, la estrella de la temporada 13 de “The Bachelorette”, y Bryan Abasolo, el concursante con el que se casó, finalizaron su divorcio en enero, Abasolo acudió a Instagram para compartir el costo emocional de la separación. Había sido “golpeado emocional y psicológicamente”, dijo, y ofreció consejos a otras personas que atraviesan desafíos similares: “Si está pensando en separarse, busque un entrenador de divorcio”.

En 2023, comenzó a trabajar con René García, un entrenador de divorcio y recuperación con sede en Miami y Los Ángeles, para formarse “una opinión objetiva” y obtener “orientación” cuando decidió solicitar el divorcio. Lindsay y él se habían casado en el 2019.

El respaldo público del Sr. Abasolo al coaching de divorcio refleja un cambio más amplio en la forma en que algunas parejas eligen abordar el final de su matrimonio. A medida que las tasas de divorcio se mantienen entre el 40 y el 50 por ciento para los primeros matrimonios en los Estados Unidos, y el estigma que rodea al divorcio disminuye, la demanda de apoyo personalizado en el desacoplamiento está creciendo.

El Sr. García, que trabaja con personas de todo el mundo y ha ejercido desde 2021, ha apoyado a más de 200 clientes en la navegación y la recuperación emocional del divorcio. Sus servicios incluyen acceso a módulos de aprendizaje y videos sobre bienestar y citas, sesiones de coaching individuales como parte de un paquete personalizado y disponibilidad las 24 horas para asistencia urgente, así como apoyo de recursos como encontrar un abogado o mediador.

Pero García no acepta a todos los que se acercan para una consulta. Solo trabaja con clientes masculinos que ya han decidido que quieren solicitar el divorcio, y requiere que los clientes potenciales completen un cuestionario completo para comprender mejor su salud física y emocional.

René García, coach de divorcio con sede en Miami y Los Ángeles, se especializa en guiar a sus clientes en el proceso de recuperación emocional tras un divorcio. Su enfoque incluye planes personalizados que abarcan desde objetivos de bienestar físico y confianza hasta la reincorporación al mundo de las citas. Crédito: Maggie Shannon para The New York Times

“Rechazo a clientes para los que no creo que vaya a ser muy beneficioso”, dijo García, cuyas tarifas comienzan en 1.600 dólares. En promedio, los entrenadores de divorcio cobran entre 50 y 300 dólares por hora, y algunos, como García, ofrecen paquetes de tarifa fija. La duración total y el costo de los servicios de coaching de divorcio dependen en última instancia de las necesidades del cliente y de la etapa del divorcio.

No es terapia

En la práctica del Sr. García, deja en claro a los clientes que el coaching de divorcio no es terapia. El divorcio a menudo se desarrolla en dos fases distintas: la disolución legal en sí y la recuperación que sigue. La etapa más temprana, cuando las personas todavía están contemplando si poner fin a su matrimonio, generalmente es más adecuada para la terapia, dijo García.

Si bien algunos entrenadores de divorcio pueden ayudar con el papeleo, preparar a los clientes para la mediación o ayudar con los planes de crianza compartida, el Sr. García se enfoca en el aspecto de la recuperación emocional. Esto puede incluir idear un plan para lidiar con la soledad recién descubierta, crear un régimen de ejercicios para mantenerse física y mentalmente saludable o ayudar a configurar un nuevo perfil de aplicación de citas.

Otra distinción clave, dijo García, es que si bien algunos terapeutas pueden no haber pasado por el divorcio ellos mismos, muchos entrenadores de divorcio, incluido él, sí lo han hecho. Esa experiencia de primera mano, dijo, proporciona información valiosa cuando se trata de situaciones complejas y de alto riesgo, como batallas por la custodia, órdenes de restricción y reubicación.

Alexa Wolkoff, trabajadora social clínica licenciada y entrenadora de divorcios con sede en Croton-on-Hudson, Nueva York, ha sido entrenadora durante cinco años. Su interés en la industria alcanzó su punto máximo en 2017, cuando los problemas de custodia con su exmarido la llevaron a buscar apoyo con su acuerdo de divorcio. Se unió a One Mom’s Battle, una organización que apoya a las mujeres que atraviesan la separación. Cuando surgió la oportunidad de capacitarse con uno de los líderes de la organización, la Sra. Wolkoff decidió obtener la certificación como entrenadora de divorcios.

La Sra. Wolkoff ha entrenado a casi 25 mujeres que contemplan o buscan divorciarse y dirige grupos de apoyo para el divorcio. “A menudo, las personas acuden a mí cuando tienen algún tipo de crisis, ya sea que haya un estancamiento en los procedimientos de divorcio, o una violación del acuerdo, o algún tipo de miedo a ir a los tribunales”, dijo Wolkoff. Al trabajar como terapeuta y entrenadora de divorcios, cree que ambos profesionales son esenciales para construir un equipo de apoyo.

Los expertos aclaran que el coaching de divorcio no es terapia. (Freepik)

Investiga

Aunque muchas personas podrían beneficiarse de trabajar con un entrenador de divorcios, la profesión sigue siendo relativamente desconocida para el público en general. Matt Cheresh, de 73 años, un director ejecutivo retirado de Bellingham, Washington, se puso en contacto por primera vez con Kira Gould, una entrenadora de divorcios certificada con sede en Los Ángeles, en 2019 después de tropezar con su sitio web cuando buscaba consejos sobre cómo sobrellevar un divorcio.

Lo que se formó fue una relación de tres años llena de múltiples sesiones individuales, controles y tareas que, según Cheresh, validaron sus decisiones y lo hicieron responsable. Desde entonces, ha referido a Gould a amigos que atraviesan separaciones.

Sin embargo, a medida que crece la popularidad del coaching de divorcio, las personas que buscan apoyo deben ser cautelosas. A diferencia de la terapia o el asesoramiento, el coaching de divorcio no está regulado en gran medida, lo que permite que cualquier persona se promocione como un coach de divorcio sin capacitación o certificación formal.

La Sra. Gould, quien completó el Programa de Entrenador de Divorcio Certificado en 2015 y desde entonces ha trabajado con más de 200 clientes, recomienda pedir referencias, leer reseñas y tener una consulta. “Creo que es muy importante tener una conexión personal con la persona que te va a ayudar”, dijo.

El apoyo durante un divorcio es crucial, ya sea que provenga de un terapeuta, un analista financiero certificado en divorcios, un abogado, un mediador o un entrenador de divorcios, dijo Gould. “Estás creando un equipo cuando estás pasando por un divorcio, y vas a tener una serie de profesionales que te ayudan, pero el jefe del equipo siempre debe ser el cliente”, dijo. “Esta es tu vida, tu divorcio, tu proceso”.

