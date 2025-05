A Tom Cruise le gusta mucho (mucho) el cine

Movies Cruise, Tom Mission: Impossible -- The Final Reckoning (Movie)

Una de las mayores estrellas de la industria también es su evangelista más entusiasta. Espera que le salga bien en la octava película de "Misión imposible".

Los personajes de Tom Cruise se definen por sus entusiasmos. Jerry Maguire estimula a sus clientes. Daniel Kaffee quiere la verdad, pueda o no pueda con ella. Maverick siente una necesidad: la necesidad de velocidad.

En la vida real, Cruise, de 62 años, se ha erigido con entusiasmo como el gran campeón del cine. Casi puedes oír la narración con voz profunda en el tráiler: en una época en la que las películas están en peligro tras una pandemia y la era de la transmisión en continuo, un hombre defiende el cine a la antigua usanza, con historias descarnadas y acrobacias reales destinadas al Cineplex.

En 2020, durante el primer verano de la covid, Cruise publicó un video en las redes sociales en el que iba a ver Tenet, de Christopher Nolan ("Big Movie. Big Screen. Loved it"). Antes de las proyecciones de Top Gun: Maverick en la primavera de 2022, Cruise aparecía en una introducción en la que daba las gracias al público por "verla en la gran pantalla". Como Cruise dijo en otro video corto: "Me encantan mis palomitas. Las películas. Palomitas".

Como hace invariablemente en sus películas, Cruise ha triunfado. "¡Le salvaste el trasero a Hollywood!", le dijo Steven Spielberg en un almuerzo previo a los Oscar, después de que Top Gun: Maverick" recaudó 1500 millones de dólares, según Variety. La asistencia demostró que la gente seguiría yendo al cine en masa.

Como su más reciente éxito de taquilla, Misión imposible: sentencia final, llega a los cines el viernes, está claro que el personaje de Cruise ha calado. Su gira de prensa ha incluido sus propios elogios al cine y el aprecio de los seguidores por su empeño en hacer sus propias escenas de riesgo e incluso por cómo come las palomitas.

La carrera de Cruise parecía en peligro hace 20 años. Se estaba haciendo famoso por su devoción a la Iglesia de la Cienciología, a la que los desertores han acusado de abusos institucionalizados. Saltó en el sofá de Oprah Winfrey. Discutió con Matt Lauer, calificando la psiquiatría de "pseudociencia".

Pero dos décadas después, Cruise, quien declinó hacer comentarios, sigue siendo posiblemente la mayor estrella de cine del mundo, en gran parte porque se convirtió en la versión más cariñosa de la parodia que The Onion hizo de él: un tipo a quien le gustan mucho mucho las películas.

"Le encantan las películas. Simplemente, también las hace", dijo Joe Quenqua, estratega de medios de comunicación y antiguo ejecutivo de Disney. "Si hubo un momento en que Tom Cruise era una versión diferente de Tom Cruise, ahora no hablamos de eso".

El personaje de Cruise funciona porque parece auténtico. El atractivo de sus famosas acrobacias --escalar el edificio más alto del mundo, despeñarse en moto por un acantilado, colgarse de un biplano a miles de metros de altura (como en la nueva película)-- es precisamente que es él, Tom Cruise, quien las realiza.

Cruise es implacable con su mensaje. Este mes, en Londres, se mostró elocuente sobre la importancia de que los actores de cine "comprendan lo que es el objetivo". Una vez hizo un anuncio de servicio público en el que instaba a los consumidores a desactivar el suavizado de imagen en sus televisores, porque "hace que la mayoría de las películas parezcan rodadas en video de alta velocidad en vez de en película".

"Hay otras personas a las que les encanta el trato o esto o aquello", dijo en una entrevista Doug Liman, director de las películas de Cruise Al filo del mañana y Barry Seal, solo en América. "A Tom le encanta el cine: le encanta ir al cine, hacer cine, hablar de cine. Es algo extraordinario".

Durante los primeros 20 años de su carrera, Cruise aceptó papeles arriesgados con directores prestigiosos como Spielberg, Martin Scorsese, Oliver Stone, Stanley Kubrick y Paul Thomas Anderson. Fue quien eligió a Brian De Palma --el director favorito de tu director favorito-- para dirigir la primera película de Misión imposible.

En 2011, llegó la cuarta película de la franquicia, cuya pieza central era una espectacular acrobacia realizada por él mismo (escalar la torre Burj Khalifa de Dubái). Sentó las bases para las cuatro siguientes, todas ellas dirigidas por el colaborador de Cruise Christopher McQuarrie, y para la fase posterior de la carrera de Cruise, que ha consistido casi exclusivamente en papeles de acción.

Ahora, cuando Cruise protagoniza algún escándalo, eso no socava su personalidad, sino que la refuerza. En 2020, el periódico The Sun publicó un audio filtrado en el que Cruise reprendía al equipo en el plató de la séptima película de Misión imposible por violar los protocolos vigentes durante la pandemia de la covid al no respetar la distancia personal mientras trabajaban, amenazando con cerrar el plató. "Si vuelvo a verlos haciendo eso, se van", gritó Cruise, con un improperio. Más tarde, cuando se le pidieron comentarios, Cruise respondió: "Dije lo que dije".

La personalidad cinéfila de Cruise también encaja con la difícil, pero no imposible misión de lograr que su película más nueva, con un presupuesto que, según se ha informado, se acerca a los 400 millones de dólares, sea rentable. Hace dos años, Misión imposible: sentencia mortal parte 1 fue sacada de los cines IMAX de precio elevado al cabo de una semana por Oppenheimer, de Christopher Nolan. La nueva entrega de la franquicia, que parece ser el último papel de Cruise como Ethan Hunt, obtuvo una ventana de tres semanas después de que Cruise se comprometiera a utilizar cámaras IMAX y a estrenar en IMAX.

"Casi nunca damos tres semanas", dijo en una entrevista Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX.

Mientras tanto, la firma de Cruise en las redes sociales se ha convertido en la marca no oficial de un éxito de taquilla. Entre las películas que han recibido el sello de aprobación de Cruise están Oppenheimer , Barbie , Tornados y, hace unas semanas, Pecadores.

Gelfond le envió un mensaje de texto a Cruise para agradecerle su apoyo a Pecadores, que se rodó con cámaras IMAX. Según Gelfond, Cruise respondió rápidamente: "Dijo: 'Cuando una película gana, ganamos todos'".