Los dueños de un edificio de lujo en Nueva York acusan a los constructores por gravísimos defectos estructurales

El emblemático (y problemático) edificio de lujo en 432 Park Avenue, Nueva York. Sus propietarios iniciaron acciones legales contra la constructora por severos problemas estructurales.

La junta directiva de un problemático edificio de lujo de 427 metros de altura situado en la “fila de los multimillonarios” de Nueva York acusa a los promotores inmobiliarios de “fraude deliberado y de gran alcance” por no haber revelado a tiempo las grietas en la fachada que, según ellos, podrían provocar problemas estructurales peligrosos.

Los miembros de la junta de propietarios afirman que CIM Group y otros promotores del 432 Park Avenue no alertaron a los posibles compradores ni a los inspectores municipales sobre la gravedad de las grietas en la emblemática fachada de hormigón blanco, que “actúa como componente fundamental del soporte estructural del edificio”, según una nueva demanda. El edificio se inauguró en 2015.

La demanda, presentada a finales del mes pasado en el Tribunal Supremo del Estado de Manhattan, también nombra como demandados a una empresa de ingeniería y a un estudio de arquitectura vinculados a la construcción del edificio. La junta reclama una indemnización por daños y perjuicios que supera los 165 millones de dólares, incluida “la disminución del valor del edificio y de sus unidades”.

La demanda detalla casi 1900 defectos que han aparecido en la fachada del edificio, uno de los varios edificios de apartamentos esbeltos conocidos como supertalls que salpican el horizonte de Manhattan. Las fotos que acompañan a la demanda muestran grietas en forma de venas y trozos de hormigón que faltan en la fachada.

La demanda acusa a los acusados de conocer las grietas desde el principio, pero, preocupados por sus resultados económicos, no las abordaron adecuadamente y, en cambio, ocultaron sus efectos.

“Este asunto va más allá de la negligencia y se convierte en un supuesto plan calculado, impulsado por la codicia, que erosionó la confianza”, afirmó Terrence Oved, abogado de la junta de propietarios, en un comunicado.

Una portavoz del Grupo CIM dijo que la empresa negaba “rotundamente” las acusaciones y que tenía previsto solicitar la desestimación de la demanda. Un abogado de SLCE Architects, uno de los demandados, también negó las acusaciones y señaló que tenía previsto solicitar la desestimación de la demanda. Los demás demandados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El edificio de Park Avenue marcó un punto de inflexión en la construcción de condominios de lujo en la ciudad cuando se inauguró, atrayendo a residentes adinerados que vivían allí a tiempo parcial e inversores que ocultaban su identidad tras sociedades ficticias.

La torre atrajo a personajes como Jennifer López y Alex Rodríguez, que durante un año fueron propietarios de un apartamento de 4000 pies cuadrados valorado en 15,3 millones de dólares, y a un magnate saudí del comercio minorista y el sector inmobiliario que compró un ático. El edificio tenía un valor estimado de más de 3000 millones de dólares.

La demanda sigue a otras acciones legales que la junta de propietarios del condominio presentó contra los promotores en 2021, después de que The New York Times revelara la creciente discordia entre los residentes, que se quejaban de inundaciones que causaban daños multimillonarios, conductos de basura que sonaban como bombas de basura, ascensores atascados y oscilaciones relacionadas con el perfil esbelto del edificio. Esa demanda solicita 160 millones de dólares por daños y perjuicios y está pendiente en los tribunales estatales.

Ha sido una época difícil para las altas torres de lujo de Nueva York.

La construcción del 1 Seaport, en el barrio de South Street Seaport, en Manhattan, se ha detenido a raíz de las demandas presentadas después de que se descubriera que la torre estaba inclinada. Y en Brooklyn, solo se han vendido unas pocas unidades en la Brooklyn Tower, el primer rascacielos del distrito, que se ha visto afectado por problemas financieros.

La demanda más reciente presentada contra el 432 Park Avenue tomó forma cuando los abogados de la junta directiva examinaron siete millones de páginas de documentos y unas 100 declaraciones relacionadas con la demanda de 2021.

En la nueva demanda, los abogados de la junta directiva presentaron una explicación detallada de los defectos de la torre que surgieron desde el principio.

Los planos del edificio preveían una fachada de hormigón blanco natural, lo que suponía un reto único para una torre esbelta de esa altura. El hormigón tenía que ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso de todos los pisos y lo suficientemente rígido como para resistir los vientos que empujarían contra el edificio durante las tormentas.

Andreas Tselebidis, diseñador de la mezcla de hormigón, afirmó que se trataba del “mayor reto jamás planteado a un fabricante de hormigón premezclado”, según la demanda.

Tselebidis no respondió a una solicitud de comentarios.

Según la demanda, durante un periodo de seis meses aparecieron grietas en las columnas verticales en todas las pruebas de simulación.

La empresa de Rafael Viñoly, el arquitecto estrella que dirigió el diseño, había expresado en repetidas ocasiones su preocupación por las grietas, según la demanda.

“Es difícil saber el impacto que tendrán las grietas en un edificio con carga completa”, escribió la empresa en un informe de campo el 17 de diciembre de 2012, citado en la demanda. “Es imperativo que el consultor de hormigón revise estas condiciones y dé su opinión”.

Al día siguiente, Silvian Marcus, de WSP, ingeniero estructural del edificio y uno de los demandados, también expresó su preocupación y escribió a los promotores para que “suspendieran el vertido” hasta que tuvieran una mezcla de hormigón blanco “válida”.

Viñoly falleció en 2023. Marcus no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los promotores siguieron adelante, según la demanda, y ordenaron que se vertiera el hormigón al mes siguiente.

Según la demanda, las grietas aparecieron incluso al inicio del proceso de vertido. Se afirma que el proveedor del hormigón “seguía experimentando con mezclas de diseño” tres meses después del inicio de la construcción de la fachada y sin comprender la causa de las grietas ni cómo prevenirlas.

El resultado fue una torre de lujo, que durante un breve periodo de tiempo fue el edificio residencial más alto del mundo, con “miles y miles de grietas” que comenzaron a formarse, según la demanda.

Se barajaron ideas para detener las grietas con diversos revestimientos y parches. Se contrató a cuatro consultores diferentes. Sin embargo, la demanda acusa a los promotores de ignorar algunas de las ideas de reparación “debido a posibles repercusiones en el calendario, los costes y la estética”.

Edificios en el lado oeste de Manhattan, Nueva York, EE. UU., el jueves 17 de junio de 2021. Las restricciones impuestas por el estado de Nueva York debido a la pandemia se levantaron la semana pasada, después de que el 70 % de la población adulta haya recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Fotógrafo: Victor J. Blue/Bloomberg

En abril de 2016, uno de los consultores publicó un informe en el que detallaba 1893 defectos, más de la mitad de los cuales clasificaba como “elementos de seguridad vital”. Según la demanda, durante la construcción se habían reparado miles de grietas. Algunos de los defectos eran estéticos, mientras que otros eran “grandes huecos, desprendimientos de origen desconocido, grietas sin rellenar, grietas abiertas y otras deficiencias graves”, según la demanda.

De acuerdo a la denuncia, los promotores terminaron realizando reparaciones que no detuvieron las inundaciones ni evitaron que se produjeran más grietas.

La demanda sostiene que los miembros del equipo de desarrollo tergiversaron falsamente la “naturaleza, el alcance y el tipo de grietas” al Departamento de Edificios de la ciudad, según la demanda.

Los arquitectos e ingenieros de Nueva York son responsables de notificar al Departamento de Edificios cualquier “condición de peligro inmediato” en las propiedades en las que trabajan. El departamento no había sido notificado de ninguna condición de este tipo en el 432 de Park Avenue, según un portavoz.

La demanda también afirma que la información facilitada a los posibles compradores y presentada ante la fiscalía general del estado fue revisada en 2013.

La frase que decía que la densidad del hormigón “evitará la penetración del agua” se cambió por otra que dice que el hormigón y las ventanas, debidamente selladas, “han sido diseñados para evitar la penetración del agua”.

