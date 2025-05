El príncipe Enrique dice que quiere hacer las paces con la monarquía británica

Royal FamiliesSecurity and Warning SystemsPoliceDecisions and VerdictsSuits and Litigation (Civil)Harry, Duke of SussexGreat Britainpersonal securitypolice protection

En una entrevista concedida a la BBC, Enrique dijo que no sabía cuánto tiempo de vida le quedaba al rey Carlos, quien padece cáncer, y expresó su deseo de hacer las paces con su familia.

El príncipe Enrique dijo que le encantaría reconciliarse con su familia en el Reino Unido durante una emotiva entrevista concedida a la BBC en la que admitió que no tenía ni idea del pronóstico de su padre, el rey Carlos III, quien padece cáncer, y expresó su deseo de poner fin a su dolorosa desavenencia.

La entrevista se hizo pública horas después de que Enrique perdiera el más reciente intento en su batalla legal sobre su seguridad financiada con fondos públicos en el país.

Hablando en California, donde vive con su esposa, Meghan, y sus dos hijos, Enrique dijo: "Me encantaría reconciliarme con mi familia". Y añadió: "No tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No quiere hablar conmigo por temas de seguridad. Pero estaría bien reconciliarse".

A principios de 2024, el rey anunció que le habían diagnosticado un tipo de cáncer no revelado y que desde entonces ha estado recibiendo tratamientos semanales. A principios de esta semana, se reunió con organizaciones benéficas contra el cáncer en el palacio de Buckingham, y el viernes, Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, dijo que el rey visitaría el país a finales de este mes.

Enrique, el hijo menor de Carlos, escribió con detalle sobre la ruptura entre él y otros miembros de la familia real en Spare. En la sombra, sus memorias de 2023. En la entrevista del viernes reconoció que el libro había resultado divisivo.

"Por supuesto que algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán que haya escrito un libro", dijo. "Por supuesto que nunca me perdonarán muchas cosas". Pero dijo que creía que la disputa sobre si debía recibir protección policial automática en el Reino Unido era el último "punto de fricción" que quedaba en el conflicto, y expresó su esperanza de que Carlos pudiera ayudar a resolverlo.

Enrique ha estado luchando contra la decisión de suprimir la protección policial automática concedida a los miembros de la familia real. Esa medida se adoptó después de que renunciara a su cargo oficial y abandonara el país en 2020.

Enrique perdió la fase previa del caso en febrero de 2024, pero apeló. La sentencia se dictó el viernes.

Geoffrey Vos, uno de los tres jueces que desestimaron el caso de Enrique, dijo en la audiencia del viernes que era legal un proceso "a la medida" que fue adoptado por un comité gubernamental después de que se trasladara a California, y que permitía a los funcionarios británicos tomar decisiones sobre sus visitas al Reino Unido, caso por caso.

Dijo que la decisión de rebajar la protección automática de Enrique era "una reacción comprensible y quizá previsible a que el duque de Sussex se haya apartado de sus obligaciones reales y abandonado el Reino Unido".

La sentencia implica un revés para Enrique, quien ha pasado más de tres años luchando contra este caso profundamente personal. En las pruebas presentadas ante el tribunal, su equipo jurídico relató amenazas contra su seguridad y describió "capas adicionales de racismo y extremismo" que, según dijeron, estaban impulsando los abusos contra su familia. Tras asistir a horas de audiencias en el Tribunal de Apelación el mes pasado, Enrique declaró al Daily Telegraph que estaba "agotado" y "abrumado" por el proceso judicial.

Ante la corte, sus abogados dijeron que había recibido un "trato inferior" que ponía en peligro su seguridad y la de su esposa, Meghan, y sus dos hijos. Y argumentaron que la decisión de retirar el nivel normal de protección que recibe la realeza había violado la política oficial.

La decisión de 2020 fue tomada por un organismo denominado Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y los Personajes Públicos, conocido como Ravec, que reúne a funcionarios del gobierno, la policía y miembros de la casa real.

Enrique inició su recurso judicial en septiembre de 2021. Al principio del caso, se ofreció a reembolsar o pagar él mismo el costo de las medidas de seguridad, pero el Ravec decidió que la medida sería errónea "en principio".

Se dijo que a la comisión le preocupaba que permitir el pago privado "redujera la disponibilidad" de un grupo limitado de agentes de escolta en el Reino Unidos, donde la policía no lleva armas habitualmente y recibe una formación especializada intensiva para desempeñar esa función.

Enrique perdió un recurso judicial sobre la decisión de financiación en 2023, y un juez del Tribunal Superior desestimó su caso por motivos más generales en febrero de 2024.

Tres meses después se le concedió permiso para apelar, pero solo sobre cuestiones jurídicas relativas a si el comité había infringido su propia política sobre cómo decidir qué personas debían recibir protección.

Al dictar la sentencia del Tribunal de Apelación el viernes, el juez Vos estuvo de acuerdo en que no se siguió su política, pero dijo que fue por "una buena razón" y según las evaluaciones de riesgo y los conocimientos sobre protección real.

El juez Vos reconoció que Harry temía por la seguridad de su familia y "se sintió maltratado por el sistema", pero dijo que eso no hacía que las decisiones del comité fuesen ilegales.

Mientras el caso ha estado abierto, Harry ha visitado el Reino Unido en varias ocasiones como cuando asistió al funeral de su abuela, la reina Isabel II, y para la coronación de su padre, el rey Carlos III.

El Tribunal Supremo supo que cada visita había originado solicitudes de protección pública al comité que, cuando se trata de Enrique, ahora se analizan caso por caso, y que implicaban el uso de seguridad privada.