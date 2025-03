10.000 trabajadores del Departamento de Salud de EE. UU. serán despedidos

United States Politics and GovernmentCenters for Disease Control and PreventionFood and Drug AdministrationHealth and Human Services DepartmentNational Institutes of HealthKennedy, Robert F JrTrump, Donald JLayoffs and Job Reductions

Los despidos forman parte de una reestructuración para que las comunicaciones y otras funciones dependan directamente del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves el despido masivo de 10.000 empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés), como parte de una drástica reorganización diseñada para que las comunicaciones y otras funciones se vuelvan parte del ámbito directo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Los despidos, de los que informó previamente The Wall Street Journal, suponen una drástica reducción de personal en el Departamento de Salud, que ahora emplea a unas 82.000 personas. Junto con los despidos anteriores, la medida reducirá la dependencia a unas 62.000 personas, dijo la agencia.

La reestructuración incluirá la creación de una nueva división denominada Administración para un Estados Unidos Saludable, que Kennedy dijo que será conocida por su sigla en inglés AHA. "Vamos a hacer más con menos", dijo, aunque reconoció que sería "un periodo doloroso para el HHS".

Las 28 divisiones de la agencia sanitaria se consolidarán en 15 nuevas divisiones, según un comunicado emitido por el departamento. Kennedy anunció los cambios en un video de YouTube.

El departamento de Kennedy afecta a la vida de todos los estadounidenses. A través de sus distintas agencias --entre ellas los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Institutos Nacionales de Salud-- regula medicamentos, vigila la seguridad alimentaria, hace un seguimiento de las enfermedades infecciosas y lleva a cabo investigaciones biomédicas.

Todas esas agencias tienen sedes fuera de Washington y suelen funcionar bajo su propia autoridad, y Kennedy ha estado en desacuerdo con todas ellas. En su video, Kennedy arremetió contra ellas, y contra otras áreas del departamento.

"Cuando llegué, me encontré con que más de la mitad de nuestros empleados ni siquiera vienen a trabajar", afirmó. "El HHS tiene más de 100 oficinas de comunicaciones y más de 40 departamentos de TI y decenas de oficinas de adquisiciones y nueve departamentos de RRHH. En muchos casos, ni siquiera hablan entre sí. Funcionan principalmente en silos", dijo, refiriéndose por sus siglas a las áreas de tecnologías de la información y recursos humanos, respectivamente.

Sheryl Gay Stolberg cubre la política de salud para el Times desde Washington. Excorresponsal en el Congreso y en la Casa Blanca, se enfoca en la intersección entre las políticas de salud y la política. Más de Sheryl Gay Stolberg