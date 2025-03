México le dio a Trump gran parte de lo que quería, pero no le alcanzó para evitar los aranceles

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. REUTERS/Raquel Cunha

Ante la amenaza de aranceles por parte del presidente Trump después de asumir el cargo, México hizo todo lo posible para cumplir con sus demandas.

Casi de inmediato, el gobierno tomó medidas para asegurar su frontera norte, frenando severamente la migración a Estados Unidos. Luego persiguió a los líderes de los cárteles en un peligroso bastión del fentanilo. Y la semana pasada, en una acción única en una generación, entregó a Estados Unidos a 29 de los capos de la droga más poderosos del país.

Pero, aun así, Trump impuso los aranceles, lo que sacudió los mercados mundiales. La medida dejó a los funcionarios de ambos países desconcertados sobre lo que la Casa Blanca estaba tratando de lograr y preguntándose frenéticamente lo mismo: ¿Cuál era el objetivo final de Trump?

Incluso algunas personas cercanas al presidente parecen estar en desacuerdo con la respuesta.

Algunos asesores externos predicen que los aranceles, que actualmente son del 25% para la mayoría de las importaciones de México y Canadá, resultarán en un flujo constante de ingresos para Estados Unidos.

Otros sostienen que son un intento del Sr. Trump de sacudir el orden global y mostrar su poder en el escenario mundial.

Muchos creen que el presidente, que ha considerado los déficits comerciales como una crisis durante décadas, simplemente está tratando de cumplir una amenaza que le ha estado haciendo a México durante meses. Al seguir adelante, dicen, Trump está tratando de asegurarse de que los líderes mundiales lo vean como alguien duro mientras impulsa su agenda de política exterior en otros puntos conflictivos del mundo, incluidos Gaza y Ucrania.

Trump había anunciado inicialmente los aranceles poco después de asumir el cargo, pero retrasó su imposición justo antes de que entraran en vigor a principios de febrero, después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Les dio unos 30 días más para mostrar resultados.

El lunes, la Casa Blanca dijo que los aranceles seguirían adelante porque tanto México como Canadá “no habían abordado adecuadamente” el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y señaló que los cárteles tienen “una relación intolerable con el gobierno de México”.

Esa declaración llevó a algunos expertos en México a teorizar que tal vez Trump quería que México tomara medidas más duras contra los políticos acusados ​​de corrupción.

Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Llano)

“Trump sigue insistiendo en ese punto, y Sheinbaum no ha hecho absolutamente nada sobre esos vínculos”, dijo Eduardo Guerrero, analista de seguridad con sede en Ciudad de México.

De todos modos, en esta etapa no había mucho más que teorías en qué basarse. Y, más allá de cuáles pudieran ser las motivaciones reales de Trump, sus decisiones han generado un estado de confusión y frustración en ambos lados de la frontera.

Dos funcionarios mexicanos dijeron que habían llegado al límite de lo que podían ofrecer para evitar los aranceles y que no estaba claro qué más podría haber hecho México en materia de seguridad. Sin embargo, advirtieron que aún tenían muy poca idea de qué más podría querer Trump.

Las medidas de Trump también han desconcertado a algunos funcionarios estadounidenses que han trabajado durante años en cuestiones relacionadas con los cárteles de la droga. Expresaron su preocupación de que, sin un camino claro hacia adelante, los aranceles podrían poner en peligro cualquier cooperación futura en materia de seguridad con México, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Incluso algunos dentro de la administración Trump reconocieron que la imposición de aranceles puede haber agotado finalmente la voluntad del gobierno mexicano de trabajar con Estados Unidos y que el país puede tener poca capacidad adicional para lograr más victorias.

Pero aunque hubo cierta resistencia interna sobre los aranceles, los asesores de Trump ya no expresan el tipo de desacuerdo sólido sobre lo que él quiere, como lo hicieron durante su primer mandato.

El desconcierto en torno a los aranceles se sintió incluso después de las reuniones de alto nivel celebradas la semana pasada en Washington entre una delegación de México y altos funcionarios estadounidenses para elaborar un acuerdo de seguridad entre los dos países.

El objetivo de las conversaciones desde la perspectiva mexicana era evitar los aranceles por completo reafirmando el deseo de México de trabajar en conjunto con Estados Unidos para acabar con los cárteles y detener el flujo de drogas ilícitas a través de la frontera.

Los funcionarios estadounidenses utilizaron las conversaciones como telón de fondo para revelar un avance secreto pero espectacular que esperaban que agradara a Trump. Justo antes de que la delegación abandonara Washington, los funcionarios mexicanos anunciaron que entregarían a Estados Unidos a docenas de líderes de los cárteles e incluso acelerarían el proceso de entrega de los mismos eludiendo las leyes normales de extradición de su país.

Esa medida, elogiada como una victoria para Trump, fue vista ampliamente como uno de los esfuerzos más importantes de México en décadas para enviar a narcotraficantes a enfrentar cargos en tribunales federales estadounidenses. Si bien el acuerdo se basó en negociaciones que habían comenzado durante la administración anterior, los diplomáticos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lo cerraron apresuradamente a tiempo para estar listos para las reuniones de la semana pasada, según las personas familiarizadas con el asunto.

Narcos mexicanos fueron enviados a EEUU para ser juzgados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Crédito: Jesús Avilés / Infobae México

Los expulsados ​​de México fueron algunos de los líderes de cárteles más poderosos y violentos de la historia del país.

Entre ellos se encontraba Rafael Caro Quintero, figura del cártel de Sinaloa que planeó la tortura y asesinato de Enrique Camarena, un agente de la DEA de Estados Unidos que trabajaba de forma encubierta en Guadalajara en 1985.

México también liberó en manos estadounidenses a Miguel Ángel Treviño Morales, ex líder del cártel de los Zetas, lo que ayudó a perfeccionar la práctica de utilizar la matanza como mensaje.

Las entregas fueron sólo una de una serie de concesiones por parte de México.

Desde que Trump comenzó a plantear la idea de imponer aranceles en noviembre, el gobierno mexicano ha intensificado su ofensiva militar en el estado de Sinaloa, un importante centro de producción de fentanilo. La región es la base del cártel de Sinaloa, al que el gobierno estadounidense culpa de gran parte de los opioides sintéticos que llegan a raudales a través de la frontera.

Una serie de arrestos, redadas en laboratorios de drogas e incautaciones de fentanilo han golpeado el núcleo de las operaciones del cártel en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, lo que llevó a algunos productores a cerrar la fabricación de la droga por completo, según entrevistas con seis operativos del cártel.

Sheinbaum anunció el despliegue de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera a principios de febrero, en un momento en que México y Estados Unidos han intensificado las medidas de control que han contribuido a reducir los cruces ilegales. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, anunció la semana pasada que sólo 200 personas habían sido detenidas en la frontera sur un sábado de febrero, lo que, según dijo, fue la cifra diaria más baja en más de 15 años.

El anuncio de los aranceles del lunes causó conmoción en México, pero los expertos dijeron que era poco probable que, incluso después de lo que se consideró un castigo injusto, Sheinbaum cancelara la colaboración en cuestiones de seguridad. Los riesgos, dijeron, eran simplemente demasiado altos.

“Si bien es una mujer muy nacionalista e izquierdista, también es muy pragmática en cuanto a su relación con Estados Unidos”, dijo Guerrero. “Si esa relación sale mal, sería un desastre para su gobierno”.

