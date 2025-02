El legado de Roberta Flack en 11 canciones

Rhythm and Blues (Music)Content Type: Personal ProfileFlack, Roberta

Durante un concierto celebrado en Nueva York en 1997, Roberta Flack se refirió a su voz como un "instrumento bendito". Para varias generaciones de oyentes fue precisamente eso: una fuerza hechizante que podía ser fresca, lujosa o expandirse con sugestiva potencia, a menudo en la misma canción.

Flack, quien murió el lunes a los 88 años, empezó su carrera como maestra de escuela con una sólida formación tanto en música clásica como en canto religioso negro. Acabó siendo una de las voces supremas de la década de 1970, cosechando múltiples éxitos número 1 que la consagraron como una estrella del pop-soul interpretativo, capaz de asombrar tanto a los radioescuchas como a los críticos.

Era una maestra de la reinvención reveladora. Su primer éxito, "The First Time Ever I Saw Your Face", era originalmente una balada folk de Ewan MacColl. La grabación que Peggy Seeger hizo de esa composición en 1957 es una versión enérgica y melodiosa con una guitarra acústica arpegiada, un ejemplo clásico del tipo de melodías de pájaros cantores que caracterizó a los primeros renacimientos del folk. En manos de Flack, esa composición adquirió un erotismo lento y conmovedor, con una gama controlada de dinámicas vocales que van desde el susurro delicado hasta un tipo de potencia que parece un recuerdo carnal.

Volvió a lograrlo en 1973 con "Killing Me Softly With His Song" --originalmente de Lori Lieberman, otra cantante folk-- que Flack transformó en una meditación hipnótica. Dos décadas después, Lauryn Hill y los Fugees volvieron a cambiar su forma con su propia versión.

Con esos temas, Flack se convirtió en la primera artista en llevarse el disco del año en los premios Grammy dos veces consecutivas, con "The First Time" ganando en 1973 y "Killing Me Softly" en 1974.

Esas solo son dos de las grabaciones más conocidas de una carrera que también incluyó colaboraciones de éxito con cantantes como Donny Hathaway y Peabo Bryson, y exploraciones posteriores de estándares de jazz. A continuación, seleccionamos 11 de sus temas esenciales.

'The First Time Ever I Saw Your Face' (1969)

Aunque esta canción del álbum de debut de Flack tardó casi tres años en convertirse en un éxito --su inclusión en Obsesión mortal, la película de Clint Eastwood, fue el catalizador--, presentaba todos los elementos de la grandeza de Flack como vocalista e intérprete. Al convertir una balada folk de Ewan MacColl en un encantamiento rico y amoroso, Flack controla su voz con delicada contención, dejando que pase de ser casi un susurro a un grito que revela una profunda pasión. Llegó al número 1 y se convirtió en la mejor canción de 1972.

'Compared to What' (1969)

Su primer single fue una canción protesta. Escrita por Gene McDaniels y grabada anteriormente por Les McCann --el pianista de jazz que descubrió a Flack y la llevó a Atlantic Records--, "Compared to What" tiene un ritmo de soul-jazz muy acertado y letras como "The president, he's got his war/ Folks don't know just what it's for" ("El presidente, tiene su guerra/ La gente no sabe para qué es"). Los vuelos vocales de Flack, que recuerdan a una rapsodia, ofrecían una muestra de su potencial.

'Let It Be Me' (1970)

Otro asombroso ejemplo del poder interpretativo de Flack y de su papel en la creación de un nuevo cancionero pop en la década de 1970. Pinta este estándar moderno --que los Everly Brothers hicieron famoso con lacrimosa dulzura-- con suaves notas y una gama bien calibrada de dinámicas vocales.

'Will You Still Love Me Tomorrow' (1971)

Cuando Flack lanzó su versión de este clásico de las Shirelles, a finales de 1971, Carole King (quien escribió la canción con Gerry Goffin) ya había hecho su propia versión ralentizada en Tapestry, su disco superventas. Pero la interpretación de Flack sigue siendo impactante, una inquietante muestra de su voz, así como de su delicado y fascinante arreglo de piano.

'Freedom Song' (1971)

En 1971, Flack actuó en un festival del Día de la Independencia en Ghana, junto con Ike y Tina Turner, los Staple Singers, Wilson Pickett y Santana. Su versión a capella del himno religioso "Oh Freedom" es un desgarro y, a la vez, una plegaria quejumbrosa y una muestra de éxtasis. La banda sonora hace tiempo que cayó en el olvido; nunca se editó en CD en Estados Unidos y no está disponible en los servicios de transmisión en continuo.

Roberta Flack y Donny Hathaway, 'Where Is the Love' (1972)

Donny Hathaway, un talentoso y problemático cantante y compositor, fue uno de los colaboradores más importantes de Flack, escribiendo sus primeros temas y arreglando las canciones de su segundo álbum. En 1972 colaboraron en un disco conjunto, Roberta Flack & Donny Hathaway, que se convirtió en un modelo para el soul romántico de la década de 1970. "Where Is the Love", un éxito R&B número 1 que sigue en constante rotación radiofónica, es un dúo perfecto, una historia de romance perdido que todavía se siente agradable.

'Killing Me Softly With His Song' (1973)

Otra sorprendente elección de canción que Flack convirtió en un gran éxito. Escuchó la versión folk original de Lori Lieberman en un avión, modificó la estructura de acordes y añadió un interludio, transformando la canción en una odisea conmovedora. La probó en un concierto con Quincy Jones, quien le dijo: "Ro, no vuelvas a cantar esa maldita canción hasta que la grabes", como recordó Flack en una ocasión. La grabación se convirtió en su segundo éxito número 1, y recibió otro impulso cuando los Fugees hicieron su versión del tema en 1996.

'Feel Like Makin' Love' (1974)

Flack produjo ella misma su sexto álbum de estudio, bajo el nombre de Rubina Flake, con un toque suave que se percibe claramente en esta sensual canción que da título al disco, su tercer éxito número 1. El álbum se retrasó durante meses por las tensas sesiones de grabación, y fue un relativo fracaso cuando salió a la venta a principios de 1975.

Roberta Flack con Donny Hathaway, 'The Closer I Get to You' (1977)

Aunque no fue escrita como dúo, esta canción volvió a reunir a Flack y Hathaway en otro éxito que alcanzó el número 1 en R&B y el número 2 en el Hot 100. Antes de la muerte de Hathaway en 1979, los dos habían empezado a grabar otro disco de duetos, que se publicó al año siguiente como Roberta Flack Featuring Donny Hathaway.

Peabo Bryson y Roberta Flack, 'Tonight, I Celebrate My Love' (1983)

Flack encontró un nuevo compañero para los dúos románticos en Peabo Bryson, cuyo suave barítono era oro radiofónico, pero a muchos críticos les pareció demasiado chillón, sobre todo en sus apariciones en bandas sonoras de Disney. "Tonight, I Celebrate My Love", escrita por Goffin y Michael Masser, fue la canción principal de su álbum conjunto Born to Love, y alcanzó el Top 20.

'Angel Eyes' (1994)

En Roberta, un álbum de estándares de jazz y soul, Flack interpretó esta versión poco ortodoxa pero cautivadora de "Angel Eyes", una embriagadora historia de amor perdido que durante mucho tiempo se ha asociado con Ella Fitzgerald. La canción está repleta de punzantes notas tristes, pero Flack --cantando sobre un combo de jazz a un tempo laborioso-- encuentra la manera de deleitarse con la melodía, moldeando la letra lo suficiente como para que cualquier seguidor se anime.

