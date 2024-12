Cinco breves observaciones sobre el cambio de régimen en Siria

Un rebelde sirio sobre un busto de fallecido presidente sirio Hafez Assad en Damasco el 8 de diciembre del 2024 (AP foto/Hussein Malla)

Durante las últimas semanas, he estado argumentando que Israel ha infligido a Irán y a su red de resistencia el equivalente a una derrota al nivel de la guerra de los Seis Días, y que esto tendría enormes repercusiones. Bueno, ironía de las ironías, la familia Assad en Siria tomó el poder en 1971, en parte debido a la devastadora derrota de Siria en la guerra de 1967. Lo que se siembra se cosecha.

Pero agárrense el sombrero, porque todavía no han visto nada. Aquí hay cinco breves observaciones.

La declaración más divertida de un líder mundial hasta ahora

Ese premio es para… el presidente electo Donald Trump por su publicación en las redes sociales: “Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEN QUE SE DESARROLLE. ¡NO SE INVOLUCREN!”. Atención, señor Trump: Siria es la piedra angular de todo Medio Oriente. El conflicto se derrumbó como un puente, creando enormes peligros y oportunidades nuevas que todos en la región aprovecharán y a las que reaccionarán. Mantenerse al margen no es una opción, especialmente cuando tenemos varios cientos de tropas estadounidenses estacionadas en el este de Siria. Necesitamos determinar nuestros intereses y utilizar los acontecimientos en Siria para impulsarlos, porque todos los demás estarán haciendo exactamente eso.

El mayor interés de Estados Unidos

Esto también es obvio. Por ejemplo, que este levantamiento en Siria a largo plazo desencadene un levantamiento prodemocracia en Irán. A corto plazo, seguramente desencadenará una lucha de poder entre los moderados allí —el presidente Masoud Pezeshkian y su vicepresidente, el exministro de Asuntos Exteriores Javad Zarif— y los de línea dura de la Guardia Revolucionaria. Necesitamos dar forma a esa lucha. Los acontecimientos en Siria, además de la derrota militar de Irán a manos de Israel, han dejado a Teherán desnudo. Esto significa que los líderes de Irán tendrán que elegir ahora —rápidamente— entre apresurarse a conseguir una bomba nuclear para salvar su régimen o deshacerse de la bomba en un acuerdo con Trump, si éste descarta el cambio de régimen. Por eso, señor Trump, para decirlo con sus propias palabras: NO PODEMOS ESTAR AL MARGEN DE ESTO.

Combatientes de la oposición celebran mientras queman un tribunal militar en Damasco, Siria, el domingo 8 de diciembre de 2024 (Foto AP/Hussein Malla)

La mayor incógnita

¿Quiénes son los rebeldes que tomaron Siria y qué quieren realmente? ¿Una democracia pluralista o un Estado islámico? La historia nos dice que en estos movimientos suelen ganar los islamistas de línea dura. Pero estoy observando y esperando que sea de otra manera.

Mi mayor preocupación expresada en un solo titular

Eso va para Haaretz en Israel: “La Siria post-Assad está en peligro de ser gobernada por milicias fuera de control”. Estamos en un momento de la historia de Medio Oriente en el que hay muchos países que yo describiría como “demasiado tarde para el imperialismo, pero fracasaron en el autogobierno”. Me refiero a Libia, Yemen, Líbano, Siria, Irak, Somalia y Sudán. Es decir, ninguna potencia extranjera va a venir a estabilizarlos, pero ellos han fracasado en su capacidad de manejar su propio pluralismo y forjar contratos sociales para crear estabilidad y crecimiento. Nunca hemos estado en esta situación antes, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que tantos países han caído en este estado de naturaleza hobbesiano, pero en un mundo mucho más conectado.

Es por eso que, después de haber pasado la semana pasada en Beijing y Shanghái, les dije repetidamente a mis interlocutores chinos: “Ustedes piensan que somos enemigos. Están equivocados. Tenemos un enemigo común: el desorden. La historia nos juzgará a ambos por cómo colaboremos para reducir el Mundo del Desorden y hacer crecer el Mundo del Orden”. (No estoy seguro de que lo hayan entendido, pero lo harán).

El mejor aforismo ruso para resumir el desafío que enfrentan ahora las potencias regionales y globales para arreglar el problema de Siria: “Es más fácil convertir un acuario en sopa de pescado que convertir la sopa de pescado en un acuario”.

© The New York Times 2024.