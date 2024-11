'Orbital', de Samantha Harvey, gana el Premio Booker 2024

Books and LiteratureMan Booker PrizeWriting and WritersHarvey, SamanthaWood, Charlotte (1965- )van der Wouden, YaelMichaels, Anne (1958- )Everett, PercivalKushner, RachelEnglandJames (Book)Orbital (Book)Held (Book)Creation Lake: A Novel (Book)The Safekeep (Book)Stone Yard Devotional (Book)

La mayoría de las apuestas apuntaban a "James", de Percival Everett, pero el jurado eligió la "bella y milagrosa" novela de Harvey, ambientada a bordo de una estación espacial.

Cuando Samantha Harvey empezó a trabajar en Orbital, una novela ambientada a bordo de la Estación Espacial Internacional, escribió 5000 palabras y, de repente, perdió el coraje.

"Pensé: 'Bueno, nunca he estado en el espacio. Nunca podría ir al espacio'", recordó Harvey en una reciente entrevista radiofónica de la BBC:'"¿Quién soy yo para hacer esto?".

Solo volvió a la novela durante la pandemia, tras darse cuenta de que debía dejar de preocuparse por "invadir el espacio", dijo. Años después, esa decisión ha valido la pena. El martes, Orbital ganó el Premio Booker, prestigioso galardón literario.

Edmund de Waal, artista y presidente del jurado de este año, calificó Orbital de "novela hermosa y milagrosa" en una rueda de prensa previa al anuncio del premio. El libro se centra en astronautas y cosmonautas que dan vueltas alrededor de la Tierra, observando 16 amaneceres y puestas de sol, y presenciando el paso del tiempo a través de frágiles fronteras y husos horarios.

"Harvey hace que nuestro mundo nos resulte extraño y nuevo", dijo de Waal, y añadió que la escritura de Harvey transforma la Tierra en "algo para la contemplación, algo profundamente resonante".

En su discurso de aceptación, Harvey dijo que quería dedicar el premio "a todos los que hablan a favor y no en contra de la Tierra; a favor y no en contra de la dignidad de otros humanos, de otra vida; y a todos los humanos que hablan, piden y trabajan por la paz".

Harvey es la primera autora que gana el Booker desde 2019, cuando Los testamentos, de Margaret Atwood, y Niña, mujer, otras, de Bernardine Evaristo, compartieron el galardón. Con 136 páginas, es también la segunda novela más corta en ganar desde la fundación del premio en 1969.

Orbital se impuso a otros cinco finalistas. Entre ellos, James, de Percival Everett, una adaptación de Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain desde la perspectiva de una persona negra que huye de la esclavitud (que era la favorita de las casas de apuestas británicas para ganar), y Creation Lake, de Rachel Kushner, sobre una espía infiltrada en un grupo de activistas ecologistas.

Los otros títulos nominados eran Held, de Anne Michaels, The Safekeep, de Yael van der Wouden, y Stone Yard Devotional, de Charlotte Wood.

El Booker, dotado con un premio en efectivo de 50.000 libras, o 64.000 dólares, se concede cada año a la mejor novela escrita en inglés y publicada en Reino Unido o Irlanda. Desde 2014, cuando el premio se abrió a autores nacidos fuera de Reino Unido, Irlanda, la Commonwealth y Zimbabue, el Booker ha ganado seguidores en todo el mundo. Ganar el premio supone un salto en las ventas, y sus ganadores se convierten regularmente en sensaciones literarias.

El año pasado, Paul Lynch ganó por Prophet Song, una novela que describe la caída de Irlanda en el totalitarismo, seguida de una guerra civil.

Críticos tanto británicos como estadounidenses han elogiado Orbital. Joshua Ferris, en una reseña para The New York Times, dijo que aunque la novela carece prácticamente de argumento --en su lugar presenta relatos de las tareas diarias de los astronautas y páginas de descripciones de lo que ven pasar por debajo-- "a veces, el asombro y la belleza bastan".

Durante la rueda de prensa del jueves, de Waal elogió la novela tanto por su lirismo como por su agudeza. En una frase típica, Harvey describe a los astronautas observando la Tierra como "el rostro de un amante exultante; la ven dormir y despertar y se pierden en sus hábitos".

Harvey, de 49 años, es autora de cuatro novelas anteriores, entre ellas The Wilderness, sobre un hombre con alzhéimer, que fue finalista del Premio Booker 2009, y The Western Wind, de 2018, sobre la misteriosa muerte del habitante más rico de un pueblo de la Inglaterra medieval. También es autora de Un malestar indefinido: un año sin dormir, unas memorias de 2020 sobre su lucha contra el insomnio.

Harvey ha dicho que, mientras escribía la novela, no paraba de ver videos de la Estación Espacial Internacional que mostraban la Tierra desde el espacio.

"Mirar la Tierra desde el espacio fue un poco como cuando una niña se mira en un espejo y se da cuenta por primera vez de que la persona que está en el espejo es ella misma", dijo durante su discurso de aceptación.

