Un avión de Spirit Airlines fue alcanzado por disparos en Haití y tuvo que desviarse

Airlines and AirplanesPolitics and GovernmentSpirit AirlinesHaitiConille, Garry

Un día después de la destitución del primer ministro de Haití, el aeropuerto de Puerto Príncipe se cerró debido al ataque contra el avión. Los disparos también alcanzaron un avión de JetBlue.

Un vuelo de Spirit Airlines que intentaba aterrizar en Puerto Príncipe, Haití, fue tiroteado el lunes y se vio obligado a desviarse, lo que marcó una aguda escalada de la violencia que se ha apoderado de la nación.

Un vuelo de JetBlue procedente de Puerto Príncipe también fue alcanzado por una bala el lunes, dijo la aerolínea, aunque no se determinó hasta después de que el avión aterrizara a salvo en Nueva York.

El vuelo 951 de Spirit Airlines, que despegó de Fort Lauderdale con destino al aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, fue desviado a Santiago, en la República Dominicana, donde una inspección reveló lo que parecían agujeros de bala, según Tommy Fletcher, portavoz de la aerolínea.

El vuelo aterrizó a salvo a las 11.30 a. m. Otros dos vuelos con destino a Puerto Príncipe también fueron desviados, dijo la Administración Federal de Aviación.

"Una inspección reveló indicios de daños en la aeronave compatibles con disparos", dijo Fletcher en un comunicado. "Un auxiliar de vuelo a bordo informó heridas leves y está siendo evaluado por personal médico".

Ningún pasajero resultó herido, dijo la aerolínea. Spirit suspendió los vuelos a Puerto Príncipe y a la ciudad norteña Cabo Haitiano. El avión quedó fuera de servicio.

La tripulación del avión de JetBlue, del vuelo 935, no informó inicialmente ningún problema, dijo la aerolínea, pero una inspección posterior descubrió que una bala había impactado en el exterior del avión. JetBlue dijo que suspendía todos los vuelos hacia y desde Haití hasta el 2 de diciembre e investigaba el episodio.

Los sitios web de seguimiento de vuelos mostraron que un avión de JetBlue había dado media vuelta y se alejaba de Haití, mientras el aeropuerto de Puerto Príncipe se cerraba rápidamente.

Los disparos que alcanzaron al avión de Spirit Airlines parecían proceder de tierra, aunque no estaba claro quién efectuó los disparos. También se sabe que las bandas que han infligido una campaña de violencia en Haití actúan en los alrededores del aeropuerto de Puerto Príncipe, la capital haitiana.

Los videos que circularon por las redes sociales mostraban el interior de un avión con lo que parecían ser varios agujeros de bala, incluso en un compartimento superior y en un panel. The New York Times no pudo verificar inmediatamente los videos.

American Airlines canceló los vuelos hacia y desde Haití hasta el jueves por la tarde.

Funcionarios de la autoridad de aviación de Haití no devolvieron las llamadas en busca de más información.

"Podíamos oír 'clack, clack, clack': el metal del interior del avión y el plástico crujiendo", dijo Jean-David Desrouleaux, un pasajero a bordo, al Miami Herald. "Unos cuantos comprendimos lo que estaba ocurriendo".

A finales del mes pasado, un helicóptero de las Naciones Unidas con tres miembros de tripulación y 15 pasajeros a bordo fue tiroteado y alcanzado varias veces mientras sobrevolaba un barrio de la capital controlado por bandas.

En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de fotografías de un vehículo blindado de EE. UU., enviado a Haití para ayudar a sofocar la violencia, envuelto en llamas, al parecer incendiado por una banda. Las bandas dispararon contra dos vehículos de la embajada de EE. UU. que viajaban por Puerto Príncipe el mes pasado.

El ataque al avión de Spirit se produce un día después de que el primer ministro interino de Haití fuera destituido por el consejo presidencial de transición del país, una junta de nueve personas que gobierna Haití hasta que puedan celebrarse elecciones para elegir a un presidente.

El primer ministro, Garry Conille, fue contratado a finales de mayo para ayudar a restablecer el orden en Haití, donde una coalición de bandas se unió a principios de año y sembró el caos en la capital, atacando barrios, comisarías y hospitales.

El aeropuerto estuvo cerrado durante varios meses mientras se disparaba la violencia.

Cientos de policías de Kenia volaron a Haití en junio como parte de un esfuerzo internacional para restablecer la paz.

La fuerza keniana, conocida como MSS, (sigla en inglés de Multinational Security Support), ayudó al país a recuperar al menos una mínima apariencia de orden, lo que permitió reabrir el aeropuerto a principios de este año.

Se derribaron cientos de casas alrededor del aeropuerto para ampliar su perímetro de seguridad y para que las bandas tuvieran menos lugares donde esconderse.

Pero las bandas han intensificado los ataques, incluso fuera de Puerto Príncipe. El mes pasado, una banda atacó una comunidad del valle rural de Artibonite, y mató a más de 100 personas.

Godfrey Otunge, el oficial de policía keniano que está al mando de la fuerza multinacional, dijo en una declaración que ésta se encontraba todavía en la fase de despliegue y que estaba pasando a la "fase de operaciones decisivas".

La semana pasada, las declaraciones de la fuerza multinacional destacaban que los agentes habían devuelto la paz a Pont-Sondé, donde se produjo la masacre del valle, y habían logrado avances importantes, como la apertura de carreteras que habían estado bajo el control de las bandas.

El despliegue "se esforzará por garantizar que, por una vez, los haitianos locales disfruten de sus fiestas navideñas en paz", decía una declaración reciente, y añadía que estaba poniendo sobre aviso a los miembros de las bandas.

"Vamos tras ellos", decía el comunicado. "Los sacaremos de sus enclaves y escondites y nos aseguraremos de que se enfrenten al imperio de la ley. Se les está acabando el tiempo".

A raíz del episodio del avión del lunes, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, instó a las autoridades estadounidenses y haitianas a designar oficialmente a las bandas haitianas como organizaciones terroristas.

"Nosotros las vamos a tratar, y las estamos tratando como bandas terroristas, sin ninguna condición", dijo Abinader durante su conferencia de prensa semanal, señalando que el vuelo fue alcanzado siete u ocho veces.

"Es un acto terrorista".

David C. Adams, Hogla Enecia y Erin Mendell colaboraron con reportería.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región. Más de Frances Robles.

David C. Adams, Hogla Enecia y Erin Mendell colaboraron con reportería.