La Policía norirlandesa neutraliza un atentado de disidentes del IRA contra una comisaría

Dublín, 31 mar (EFE).- La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) informó este martes sobre un intento de atentado perpetrado contra una comisaría de la localidad de Lurgan con un artefacto explosivo "rudimentario pero viable", en una acción que atribuyó a disidentes del ya inactivo IRA.

El subcomisario del cuerpo, Ryan Henderson, explicó que la bomba de fabricación casera fue colocada la pasada noche en el maletero del coche de un repartidor de comida, quien fue obligado por dos encapuchados armados, bajo amenaza de muerte, a conducirlo hasta la comisaría.

Según Henderson, es "muy probable" que esta acción terrorista sea obra de grupos escindidos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) opuestos al proceso de paz en la provincia británica.

"Por poco sofisticada que fuera, (la bomba) presentaba un riesgo significativo para la vida del aterrorizado repartidor, nuestro personal de seguridad y la comunidad local", expuso el dirigente policial, quien calificó el ataque de "imprudente y cobarde".

Tras interceptar el citado vehículo hacia las 21.00 horas GMT de este lunes, los dos individuos introdujeron en el maletero el artefacto, del tamaño de un maletín, y comunicaron al conductor que si no lo llevaba hasta la comisaría de Lurgan, en el condado fronterizo de Armagh, "lo matarían", aseguró Henderson.

"El coche fue conducido hasta la comisaría, donde el conductor logró escapar y corrió hacia el personal de seguridad para informarles de que había una bomba en el vehículo", señaló el subcomisario.

Artificieros de la PSNI llevaron a cabo "una explosión controlada para garantizar la seguridad del vehículo", agregó. EFE