Catar advierte que atacar instalaciones energéticas es una "línea roja"

El Cairo, 31 mar (EFE).- Los ataques reiterados contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio establecen un "precedente muy peligroso" que podría extenderse a nivel internacional y cruzar "líneas rojas" en futuras escaladas, advirtió este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al Ansari.

En una rueda de prensa, Al Ansari alertó de que las instalaciones energéticas, nucleares, plantas desalinizadoras y redes eléctricas constituyen "la infraestructura civil más vulnerable en cualquier guerra", tal como se ha observado en el conflicto de Ucrania, donde Catar participó en esfuerzos de mediación para proteger los sectores energéticos.

"Ahora estamos viendo que esto sucede aquí, donde las instalaciones energéticas son atacadas casi a diario de una forma u otra", dijo el portavoz catarí en referencia al ataque que lanzó Irán el lunes contra una central eléctrica en Kuwait, que causó la muerte de un trabajador indio y dañó un edificio de una planta desalinizadora de agua y de energía eléctrica.

Según Al Ansari, los ataques contra estas instalaciones representan un "precedente muy peligroso" que podría darse en otros conflictos, por lo que consideró que estas acciones se convierten en una "línea roja" para "futuras escaladas en la región y a nivel internacional".

Por ello, el también asesor del primer ministro catarí hizo un llamamiento urgente a todas las partes implicadas para que se abstengan de atacar este tipo de infraestructuras civiles.

"Los pueblos de la región no son parte de esta guerra. Los pueblos de la región no son los objetivos de esta guerra, y los pueblos de la región no son los instigadores de esta guerra. Y deben ser protegidos protegiendo la infraestructura civil", insistió.

Al Ansari advirtió además de los graves riesgos derivados de estos ataques, como el aumento de los niveles de contaminación en Irán, la posibilidad de una catástrofe ambiental y la pérdida de acceso a la electricidad y al agua dulce, elementos esenciales para la población regional.

"Es el más vulnerable de los activos de la región, y esperamos que todas las partes respeten esto de acuerdo con el derecho internacional", añadió.

El portavoz catarí enfatizó que cualquier conflicto prolongado tiende a cruzar diariamente nuevas "líneas rojas", lo que eleva el riesgo de una escalada incontrolable.

Ante esta situación, Catar instó al fin del conflicto "lo antes posible, de una manera que garantice la seguridad de todas las personas que viven en esta región y la seguridad energética y alimentaria del mundo". EFE