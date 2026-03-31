El grupo terrorista Hezbollah tomó un pueblo cristiano en el sur del Líbano desde donde lanza ataques hacia Israel

El grupo terrorista Hezbollah tomó el control del pueblo cristiano de Qawzah en el sur del Líbano

El grupo terrorista Hezbollah tomó el control del pueblo cristiano de Qawzah en el sur del Líbano y está utilizando la localidad para lanzar ataques con cohetes, misiles y fuego antitanque contra Israel, según un comunicado difundido este martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de la red social X. Las FDI afirmaron que el grupo está explotando la presencia de civiles como escudos humanos, repitiendo una estrategia que consideran peligrosa tanto para los residentes como para la estabilidad regional.

El comunicado de las FDI, sostiene que Hezbollah se infiltra en áreas civiles, incluidas iglesias, con el fin de proteger sus operaciones militares. Esta táctica, según las fuerzas israelíes, pone en riesgo directo a los habitantes de Qawzah y ha contribuido a arrastrar al Líbano a la guerra en nombre del régimen iraní. El ejército israelí enfatizó que los ataques desde zonas residenciales complican la respuesta militar y aumentan la vulnerabilidad de la población local.

Las FDI incluyeron en su comunicado un video que muestra a los terroristas de Hezbollah ingresando en instalaciones civiles que son utilizadas para operaciones contra Israel y sus ciudadanos.

Israel difundió un video que muestra a combatientes de Hezbollah operando dentro de instalaciones civiles e iglesias en el pueblo de Qawzah. (Captura de video)

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó este martes que Israel controlará el sur del Líbano hasta el río Litani, lo que representa alrededor del 8 % de la extensión del país. Katz detalló que, al finalizar la operación, las FDI crearán una zona de seguridad para impedir ataques con misiles antitanque y tomarán el control de la seguridad en toda el área designada.

Katz precisó que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a sus hogares hasta que Israel garantice la seguridad de sus propios residentes en el norte. Además, afirmó que todas las viviendas en pueblos cercanos a la frontera serán demolidas siguiendo el modelo aplicado en las ciudades palestinas de Rafah y Beit Hanún, que permanecen bajo control militar israelí tras intensas operaciones.

En una declaración adicional, Katz aseguró que Israel está decidido a "separar al Líbano de la influencia iraní, erradicar la amenaza de Hezbollah y modificar de manera permanente la situación de seguridad en el país", al igual que busca hacerlo en Siria y Gaza.

El ejército israelí destruyó almacenes, cuarteles y lanzadores de misiles de Hezbollah usados para ataques, hallando chalecos, cascos y lanzagranadas RPG cargados. (REUTERS/Raghed Waked)

Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que “en las últimas 24 horas, decenas de terroristas identificados durante intentos de emboscada en la zona fueron neutralizados”.

Además, señalaron que “las fuerzas destruyeron almacenes donde se encontraban numerosos depósitos de armas, cuarteles generales, pozos subterráneos y un lanzador para disparar hacia el territorio del país. Entre las armas encontradas había chalecos militares, cascos y lanzagranadas RPG cargados”.

En paralelo, las FDI afirmaron que “continuarán actuando con firmeza contra la organización terrorista Hezbollah, que ha decidido unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen iraní, y no permitirán que se cause daño a los ciudadanos del Estado de Israel”.