Trump planea una serie de órdenes ejecutivas para el primer día, dice Susie Wiles a los donantes

Wiles, próxima jefa de gabinete de la Casa Blanca, dijo que Donald Trump actuaría con rapidez para restablecer órdenes de su primer mandato que el presidente Biden había revocado, aunque no especificó cuáles.

Susie Wiles, la próxima jefa de gabinete de la Casa Blanca, dijo en privado el lunes a un grupo de donantes republicanos que el presidente electo Donald Trump actuaría en su primer día en el cargo para restablecer varias órdenes ejecutivas de su primer mandato que el presidente Joe Biden había revocado, según dos personas presentes en la sala que insistieron en mantener el anonimato para describir los comentarios.

Los comentarios de Wiles, una estratega política de Florida que supervisó la campaña ganadora de Trump, fueron algunos de los primeros que hizo desde que fue elegida la semana pasada como su jefa de gabinete. Estaba hablando y respondiendo a preguntas en Las Vegas, en una reunión semestral privada de la Red Rockbridge, un grupo de donantes conservadores cofundado por el vicepresidente electo JD Vance y que cuenta con una fuerte representación del sector tecnológico.

Es habitual que los presidentes emitan inmediatamente una serie de órdenes ejecutivas al tomar posesión, y Wiles no especificó qué órdenes del primer mandato de Trump se restablecerían. Algunas de las medidas que Biden revocó incluían la retirada de Trump de la Organización Mundial de la Salud; su prohibición de entrada en el país a ciudadanos de varias naciones predominantemente musulmanas; y su salida del acuerdo de París sobre el clima.

Wiles hizo hincapié ante el grupo en que el margen del que Trump dispondría para revolucionar el gobierno era más bien de dos años, y no de cuatro. Por tanto, dijo que era fundamental estar preparado el primer día. Parecía un reconocimiento de que la mayoría de los presidentes se enfrentan a un difícil ciclo electoral intermedio tras dos años en el cargo.

Las transiciones son largas y cortas al mismo tiempo, dijo Wiles, según una de las personas presentes en la sala.

Wiles fue la oradora principal de la conferencia de Rockbridge, que duró tres días. Apareció el lunes ante algunos cientos de donantes en un panel junto a otros altos ayudantes de la campaña de Trump, como Chris LaCivita, codirector de la campaña; Meredith O'Rourke, su directora de recaudación de fondos; y Tony Fabrizio, el principal encuestador de la campaña. Se esperaba que entre los oradores figuraran Robert F. Kennedy Jr., Donald Trump Jr. y el capitalista de riesgo Marc Andreessen, según una copia de la agenda vista por The New York Times.

Wiles y otros colaboradores también deleitaron a algunos donantes con anécdotas de la campaña electoral. En un momento dado, le preguntaron cómo había respondido la campaña al primer intento de asesinato contra Trump. Contó a la multitud que la campaña había sido blanco frecuente de piratas informáticos y que había recibido amenazas sobre el avión de Trump.

Wiles dijo que Trump se había mostrado más dispuesto a presentar una imagen pública más suave y relajada que durante sus campañas anteriores, compartiendo fotos suyas jugando al golf o con sus nietos, según otra persona de la sala.

La reunión del Rockbridge Network en Las Vegas estaba repleta de altos aliados y donantes de Trump. Es probable que el grupo se convierta en un importante centro de poder en la política republicana ahora que Vance ocupará la vicepresidencia.

Los representantes de Trump no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Wiles también abordó un tema pendiente sobre Trump, cuyo mandato será limitado: ¿Seguirá haciendo mítines, a pesar de que ya no se postula a las elecciones? La respuesta parece ser afirmativa.

Wiles, según la gente de la sala, dijo que el mitin final de Trump de esta campaña, en Grand Rapids, Míchigan, "no fue el último mitin de Donald Trump, pero sí el último mitin de la campaña de Donald Trump".

El uso de órdenes ejecutivas por parte de los presidentes ha aumentado en los últimos años a medida que la polarización del país ha originado un Congreso congelado por la división y la inacción. Ante las escasas oportunidades de cambiar las leyes, los presidentes han tratado de ampliar los límites del poder de su cargo.

Bloqueado por los republicanos en 2013, el entonces presidente Barack Obama intentó remodelar la política de inmigración emitiendo órdenes ejecutivas para proteger a los llamados "dreamers", quienes fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños pequeños. Cuando los demócratas del Congreso frustraron la agenda de Trump, éste recurrió con frecuencia a las órdenes ejecutivas, al igual que Biden.

Ejercer el poder del Despacho Oval puede tener resultados inmediatos para un presidente que busca mostrar rápidamente a los votantes que está tomando medidas. Y pueden ser eficaces para acelerar una burocracia gubernamental que, de otro modo, se mueve con lentitud para cumplir las leyes de la nación.

Pero gobernar mediante el poder ejecutivo tiene sus límites. Por su naturaleza, las órdenes no son permanentes y pueden ser deshechas por un sucesor casi con la misma facilidad con que se pusieron en marcha. Trump deshizo muchas de las acciones ejecutivas de Obama, y Biden hizo lo mismo con las de Trump.

Las proclamaciones y órdenes presidenciales también son más fáciles de atacar en el sistema jurídico. Muchas de las órdenes de Trump fueron rápidamente impugnadas ante los tribunales, retenidas durante meses o incluso años por jueces que las consideraron esfuerzos ilegales para eludir la voluntad del Congreso.

Maggie Haberman colaboró con la reportería desde Nueva York, y Michael D. Shear desde Washington.