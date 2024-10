Irán se prepara para la guerra con Israel, pero espera evitarla

Vista de una valla publicitaria con una foto del general de brigada iraní Esmail Qaani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, en un edificio en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Mientras se prepara para un esperado ataque de represalia de Israel, Irán ha ordenado a las fuerzas armadas que estén preparadas para la guerra, pero también que traten de evitarla, tras haber presenciado la aniquilación de sus aliados en Líbano y Gaza.

Cuatro funcionarios iraníes dijeron en entrevistas telefónicas esta semana que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha ordenado a los militares que diseñen múltiples planes militares para responder a un ataque israelí. El alcance de cualquier represalia iraní, dijeron, dependerá en gran medida de la gravedad de los ataques de Israel. Hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre los preparativos militares.

Si los ataques israelíes -una respuesta a un aluvión de misiles de Irán a principios de este mes- infligen daños generalizados y muchas víctimas, dijeron, Irán tomará represalias. Pero si Israel limita su ataque a unas pocas bases militares y almacenes que almacenan misiles y drones, Irán bien podría no hacer nada. Los funcionarios dijeron que el Ayatolá Khamenei había ordenado que habría una respuesta segura si Israel ataca la infraestructura petrolera y energética o las instalaciones nucleares, o si asesina a altos funcionarios.

Los funcionarios, entre ellos dos miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijeron que si Israel infligiera un daño importante, las respuestas que se están considerando incluyen un bombardeo de hasta 1.000 misiles balísticos; la intensificación de los ataques de los grupos militantes iraníes en la región; y la interrupción del flujo de suministros de energía global y el transporte marítimo que se mueve a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

Irán mantiene públicamente que no quiere la guerra. Pero los golpes militares punitivos de Israel plantearían un desafío a sus líderes, que tienen la intención de no parecer débiles y vulnerables, en particular después de los asesinatos por parte de Israel de múltiples líderes de Hamas y Hezbollah. Ambos grupos cuentan con el apoyo de Irán.

“En caso de un ataque israelí, la forma de nuestra respuesta será proporcionada y calculada”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, a los medios de comunicación rusos el miércoles al margen de la cumbre BRICS en Kazán, Rusia.

Para el país —y la región— lo que está en juego no podría ser mayor. Una guerra total entre Irán e Israel profundizaría el caos, probablemente arruinaría cualquier posibilidad de cesar el fuego en Gaza y Líbano, y posiblemente llevaría a Estados Unidos a una acción militar en apoyo de Israel.

En las últimas semanas, Irán ha intentado fortalecer sus alianzas con los países árabes de la región, pero también les ha advertido de que cualquier ayuda a Israel para un ataque los convertiría en un objetivo legítimo. Araghchi dijo en una conferencia de prensa en Kuwait el martes que había recibido garantías de los países vecinos de que no se permitiría a los aviones israelíes utilizar su espacio aéreo ni reabastecerse en sus bases en ningún ataque contra Irán.

Durante la última semana, los funcionarios iraníes han mostrado opiniones encontradas en comentarios públicos sobre cómo enfrentar la amenaza de ataque de Israel. El presidente Masoud Pezeshkian y Araghchi han prometido represalias, pero lo hicieron en tonos mesurados. Un comandante incluso descartó cualquier ataque potencial de Israel por ser demasiado insignificante como para merecer una respuesta importante. Pero un alto comandante de la Guardia Revolucionaria amenazó en un discurso con eliminar a todos los sionistas.

“La idea ahora es que si el ataque de Israel es simbólico y limitado, deberíamos dejarlo pasar y terminar con el ping pong de ataques”, dijo Nasser Imani, un analista político cercano al gobierno en una entrevista telefónica desde Teherán. “Irán realmente no está interesado en tener una guerra importante con Israel. No vemos ningún beneficio en la explosión de la región”.

El Sr. Imani dijo que en esta etapa Irán no ve la guerra con Israel como una amenaza existencial, pero que cree que un conflicto prolongado sería destructivo y descarrilará los planes del nuevo gobierno de negociar con Occidente con la esperanza de lograr que se levanten las duras sanciones estadounidenses y mejorar la terrible economía de Irán.

Las tensiones entre Israel e Irán se han ido agravando desde que Hamás llevó a cabo su ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel hace un año.

En abril, Irán e Israel intercambiaron disparos después de que Israel atacara un complejo de la embajada iraní en Siria. En su ataque contra Israel a principios de este mes, Irán lanzó casi 200 misiles balísticos para tomar represalias por los asesinatos israelíes del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, mientras estaba en Teherán, y de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah.

Esperando una respuesta, Irán ha llevado a cabo recientemente una ofensiva diplomática. El Sr. Imani dijo que era en parte para enviar mensajes extraoficiales a Washington para tratar de contener a Israel y evitar la guerra, pero también para fortalecer las alianzas con los países árabes y consultar con Turquía y los aliados clave de Irán, Rusia y China.

El Sr. Pezeshkian se reunió con el presidente ruso, Vladimir V. Putin, y el líder de China, Xi Jinping, en Kazán esta semana. Putin dijo después de su reunión que la perspectiva de Rusia e Irán sobre la región era “la misma o muy similar” y que “valoraba mucho” las posiciones del Ayatolá Jamenei, según una transmisión de sus comentarios en la televisión estatal iraní.

Misiles iraníes interceptados sobre Israel el 1 de octubre. Crédito... Amir Cohen/Reuters

Irán no se ha enfrentado a una amenaza externa tan significativa desde que terminó la guerra con Irak hace más de tres décadas. Mientras Irán e Israel han estado involucrados en una guerra encubierta que se desarrolla en el mar, el aire, la tierra y el ciberespacio, los aviones de combate israelíes que lanzan bombas sobre Irán representarían un territorio inexplorado, dijeron los analistas.

“El problema de Irán es que ha escalado hasta un punto en el que están esencialmente en un duelo de tiroteos con Israel con muchas menos herramientas militares a su disposición que Israel”, dijo Afshon Ostovar, profesor asociado de asuntos de seguridad nacional en la Escuela Naval de Postgrado en Monterey, California, y experto en el ejército de Irán.

Desde hace semanas, anticipándose a la represalia de Israel, Irán ha puesto a sus fuerzas armadas en alerta máxima y ha mejorado las defensas aéreas en sitios militares y nucleares sensibles, dijeron los cuatro funcionarios. Los dos miembros de la Guardia Revolucionaria familiarizados con la planificación militar dijeron que los generales de alto rango que comandaron batallones en Irak y Siria que luchan contra el grupo militante Estado Islámico han sido desplegados en todas las provincias fronterizas. La preocupación, dijeron, es que los grupos separatistas étnicos armados y los grupos militantes como ISIS podrían organizar ataques y provocar disturbios si el país entrara en guerra.

Nasser Hadian, un comentarista político con sede en Teherán, dijo en una entrevista telefónica que Irán había pasado décadas construyendo grupos militantes como Hezbollah en Líbano para que actuaran como una fuerza de defensa a lo largo de la frontera de Israel para disuadir a los Estados Unidos de atacar. Ahora, dijo, ese enfoque ha cambiado.

“Israel se ha convertido en la verdadera amenaza para Irán”, dijo. “Pensábamos que era Estados Unidos todos estos años”.

La aniquilación por parte de Israel de la cadena de mando y la infraestructura militar de Hezbollah ha cambiado los cálculos para Irán, dijo Hadian. “La disuasión funciona mientras no haya guerra, y ahora mismo, tras los duros golpes a Hezbolá, gran parte del poder disuasorio de Irán se ha visto reducido”, afirmó.

En las calles de Teherán, los únicos signos visibles de guerra son los murales de propaganda que amenazan a Israel en hebreo, según dijeron los residentes en entrevistas.

“No sabemos nada, nos mantienen en la oscuridad”, dijo Assal, de 21 años, que trabaja en marketing y pidió que no se revelara su apellido por temor a represalias. “No sabemos cómo prepararnos porque el gobierno no nos informa”.

En los últimos días, la asediada moneda iraní, el rial, ha caído aún más frente al dólar, mientras que el precio del oro se ha disparado, ambos puntos de referencia típicos de una economía que responde a una crisis y a la inflación. El jueves, el gobierno prohibió el vuelo de drones civiles, y la mayoría de las aerolíneas extranjeras suspendieron los vuelos a Irán, lo que dejó a los viajeros con pocas opciones, precios más altos y vuelos con exceso de reservas.

El apoyo a la guerra con Israel parece estar limitado a los partidarios ideológicos acérrimos del gobierno, que dicen en publicaciones en las redes sociales y en la televisión estatal que se ofrecerían como voluntarios para luchar. Pero muchos otros iraníes dicen en entrevistas y en las redes sociales que están ansiosos y enojados por verse arrastrados a una guerra que no quieren ni apoyan. “Mucha gente como yo se quedó en Irán con todos sus problemas y luchó por sobrevivir”, dijo Raika, una artista de 47 años de Teherán que pidió ser identificada sólo por su nombre de pila por razones de seguridad. “No quiero que nos involucremos en las guerras de otros países. No quiero morir por algo que no tiene nada que ver con mi país y mi gente”.

