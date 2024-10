Los huracanes estimulan las adopciones de mascotas en todo el país. ¿Deberías tener un 'perro de la tormenta'?

Unos días después de que el huracán Milton azotó Florida la semana pasada, una docena de perros de un refugio en una pequeña ciudad del condado de Hendry ya habían sido trasladados en avión a Texas. Decenas de animales más, del condado de Pinellas, viajaron en camión a refugios de Massachusetts y Nueva York.

Formaban parte de la última diáspora de animales de tormenta, perros y gatos esparcidos por todo el país debido al paso de dos huracanes consecutivos, Milton y Helene, que causaron estragos en una vasta franja de Estados Unidos este otoño.

¿Quién transporta a estos animales de refugio y cómo funciona? Esto es lo que debes saber.

Los animales de los refugios suelen acabar en estados lejanos tras una catástrofe. ¿Por qué?

Hay gatos del huracán Harvey en California y perros del huracán María en Nueva York.

Si alguna vez has oído a alguien decir que su perro fue rescatado de una tormenta a miles de kilómetros de distancia, seguramente te habrás preguntado cómo acabó tan lejos de casa.

Se trata de un esfuerzo coordinado entre los refugios y grupos nacionales como la Humane Society, la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals y la Best Friends Animal Society, así como organismos públicos y privados más pequeños.

Durante todo el año, estos grupos trabajan para enviar animales de refugios sobrepoblados y con bajos índices de adopción a otros de otras partes del país donde hay más espacio y mayor demanda. Cuando ocurre una catástrofe, el ritmo se acelera.

El solo hecho de que no haya suministro eléctrico puede hacer que un refugio no pueda operar y, después de una tormenta, el hacinamiento en los refugios puede convertirse en un problema aún mayor de lo habitual, según Sharon Hawa, directora de servicios de emergencia de Best Friends.

¿Cómo llegan los animales?

Las organizaciones ayudan a transportar animales a estados más seguros en camión. Otros viajan en avión.

Wings of Rescue, con sede en Los Ángeles, ha transportado a cientos de animales de refugios tan solo desde el paso de Helene y Milton, incluidos unos 65 perros y gatos de Florida que fueron trasladados a Pensilvania y Nueva York el pasado fin de semana. El grupo de transporte de mascotas depende de donativos y de patrocinadores corporativos como Petco.

Para el martes, la mayoría de los animales que esta organización llevó en avión a Pensilvania (entre ellos una cachorrita de pug de 1 año llamada Agatha) ya habían conseguido adoptantes, dijo Sara Smith, portavoz de la Brandywine Valley SPCA, una organización con sede en Pensilvania que suele aceptar a un gran número de animales procedentes de zonas de catástrofes y que tiene varias sedes en la región.

Se remonta al huracán Katrina.

Hawa comentó que, después de un desastre natural, más gente quiere adoptar una mascota. "Ése es el lado positivo, si es que esta enorme tragedia puede tener alguno", reflexionó.

Según Gene Gable, vocero de Wings of Rescue, que ayuda a reubicar a los animales de los refugios desde 2012, desde el huracán Katrina, hay más adopciones tras las tormentas. "Los animales en los refugios se dispersaron por todo el país y tener una mascota del huracán Katrina se convirtió en una insignia de honor".

Pero espera, ¿estás acogiendo a una mascota que alguien busca desesperadamente?

No. Los operadores de refugios explican que, como parte de sus actividades normales, los refugios y los Servicios de Animales (el organismo gubernamental) harán todo lo posible por reunir a las mascotas con sus dueños tras una catástrofe, lo que incluye comprobar si tienen microchip y organizar que vuelvan a reunirse. Además, existe una norma según la cual los refugios deben esperar 72 horas a que aparezca el dueño de una mascota, aunque algunos esperan mucho más tiempo.

Es probable que tu perro tampoco haya sido rescatado de una inundación.

Otro concepto erróneo sobre los animales que se dan en adopción tras las catástrofes es que fueron sacados de las aguas torrenciales. Los expertos comentan que, la mayoría de las veces, los animales enviados a otros estados formaban parte de la población de un refugio antes del desastre.

"Eso es lo más importante que la gente tiene que entender", dijo Smith.

Según Smith, lo más probable es que los animales que llegan al noreste (o a las Rocosas, o a cualquier otro lugar) fueran enviados antes de la tormenta para protegerlos de posibles daños y también para crear espacio para los animales desplazados durante la tormenta.

En otras palabras, tu perro de la tormenta quizá sea un perro de antes de la tormenta.

¿Por qué no se acogen o adoptan animales más cerca de casa?

De hecho, sí pasa. Antes de que se desate una tormenta, los refugios situados en su trayectoria suelen organizar campañas de acogida para hacer sitio a nuevos animales, o en caso de que sus instalaciones resulten dañadas. La respuesta del público suele ser "abrumadora", comentó Kelsey Otocki, vocera de la Liga de Rescate Animal Peggy Adams de West Palm Beach, Florida.

Las publicaciones en las redes sociales ayudan (no en vano decimos que nadie se puede resistir a los ojitos de cachorro.) Los refugios que han estado llenos durante meses pueden vaciar sus perreras en un solo día antes de una tormenta. Pero a menudo sigue habiendo animales que necesitan un lugar donde ir.

¿Qué necesitas saber si vas a acoger o adoptar un animal de una tormenta?

Los operadores de los refugios explican que los animales pasan por el mismo proceso de admisión ya sea que provengan del estado o de otro lugar. Serán castrados (si aún no lo están), se les colocará un microchip y se les hará una revisión médica.

El proceso de adopción también es el mismo, aunque suele pasar que las tarifas de adopción disminuyen o se eliminan en el caso de las mascotas adoptadas tras una catástrofe.

Dependiendo de las leyes estatales, puede que los animales que lleguen de fuera del estado tengan que pasar un periodo en cuarentena, pero a menudo se les puede aislar en casa de alguien, en lugar de en un refugio.

En cuanto a lo que cabe esperar, los animales pueden tardar unos días en revelar su personalidad. Al principio pueden dormir mucho o estar ansiosos.

"Estos animales acaban de pasar por una situación difícil, igual que las personas que han estado en ese tipo de situaciones", dijo Smith. "Algunos estaban en zonas inundadas o con vientos huracanados", añadió. Además pasaron horas en transportadoras durante su largo viaje.

"Así que hay que tenerles un poco más de paciencia y darles más tiempo para adaptarse", dijo.

¿De qué otra forma puedes ayudar?

Vivan donde vivan, las personas pueden ayudar a los animales de las zonas afectadas por las catástrofes brindando refugio y adoptando en sus refugios locales.

Tal vez no tenga el caché de un perro enviado desde una zona catastrófica, pero adoptar un animal libera una cama de refugio, o una perrera, para que el centro pueda levantar la mano para acoger a criaturas que vienen de lejos.

A principios de este año, Shelter Animals Count, que mantiene una base de datos de animales de refugios, informó de que más de 3 millones de perros y gatos necesitaban ser adoptados en todo el país. Hacer donativos a los refugios y a las organizaciones nacionales es otra forma de ayudar.

En una foto sin fecha de Wings of Rescue, los animales de un refugio abordan un avión de Wings of Rescue en West Palm Beach, Florida, en octubre de 2024. (Wings of Rescue vía The New York Times)

En una foto sin fecha facilitada por Wings of Rescue, la organización con sede en Los Ángeles traslada gatos, como parte de los esfuerzos en torno a los huracanes Helene y Milton. (Wings of Rescue vía The New York Times)