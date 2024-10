Es hora de que Estados Unidos adopte una actitud realista con Irán e Israel

Israelíes se reúnen para conmemorar un año del mortal ataque del 7 de octubre por parte de Hamas, en Tel Aviv, Israel, el 7 de octubre de 2024. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Repasemos los últimos titulares: Estados Unidos está enviando un sistema antimisiles avanzado a Israel, junto con tropas estadounidenses para operarlo. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dice que no habrá “líneas rojas” que rijan las represalias de Irán por cualquier represalia israelí por el último ataque con misiles de Irán. Y los informes del Golfo Pérsico dicen que Irán ha dicho discretamente a los estados árabes del Golfo que si Israel ataca a Irán, Teherán puede responder atacando los yacimientos petrolíferos árabes. Si todo esto no le aterroriza, no está prestando atención.

¿Puedo hacer una sugerencia?

¿Qué tal si enviamos a nuestro astuto director de la CIA, Bill Burns, a reunirse con su homólogo iraní en territorio neutral en Mascate, Omán, con una verdadera estrategia de diplomacia coercitiva frente a Irán que realmente podría funcionar para cambiar el comportamiento del régimen de Teherán? Burns podría decirle al jefe de inteligencia iraní algo como lo siguiente:

“Déjeme decirle cómo se ve su país desde la perspectiva de los cuarteles generales de la CIA: están infiltrados, expuestos y aislados”.

“¿Infiltrados? Hemos oído que la última broma que circula por Teherán es que su líder supremo está escondido y los únicos que saben dónde está son los israelíes. La inteligencia de Israel es muy buena, pero la única razón por la que pudo haber penetrado tan profundamente en su liderazgo y en el de Hezbollah es que muchos chiítas iraníes y libaneses odian a ambos regímenes y están dispuestos a espiar para Israel. Así que hoy, cuando hablan entre sí o con Hezbollah, no tienen ni idea de si la persona con la que están hablando trabaja para Israel o para ustedes.

“¿Expuestos? Ustedes, Irán, han disparado casi 500 cohetes contra Israel desde abril y no han destruido ni un solo objetivo militar ni han matado a un solo soldado israelí. No tengo que decirles que el 19 de abril, un ataque aéreo israelí contra Irán dañó un sistema de defensa aérea S-300 en la Octava Base Aérea Shekari en Isfahán. Se informó que Israel había desplegado drones aéreos y había disparado al menos un misil desde un avión de guerra con tecnología furtiva, y usted nunca los vio venir. Están D-E-S-N-U-D-O-S.

“Y, por último, están aislados. Israel ha causado graves daños a vuestra milicia Hezbollah, en la que han invertido miles de millones de dólares, de modo que ya no es vuestra protección contra un ataque israelí a vuestras instalaciones nucleares. Hemos infligido graves daños a vuestra milicia hutí en Yemen. El presidente sirio, Bashar al-Assad, está harto de ustedes y quiere que se vayan de su país, y los estados árabes del Golfo están haciendo ahora todo lo posible para alejar a Assad de Irán. El principal partido chií iraquí dirigido por Muqtada al-Sadr los odia por la forma en que vuestro régimen y vuestras milicias han robado tantos ingresos petroleros de Irak y han arrastrado a vuestros representantes iraquíes a vuestra lucha con Israel. Las encuestas muestran lo impopular que es vuestro régimen en todo el mundo árabe. Ni siquiera Vladimir Putin quiere verlos consiguiendo una bomba nuclear. ¿Un Irán con armas nucleares al sur? No está tan loco.

“Así que éste es el momento de la verdad para Irán. Tienen dos caminos: o cambian su comportamiento o corren el riesgo de derrumbarse bajo el peso de su propia imprudencia. Pero cuando digo cambiar su comportamiento, esta vez me refiero a algo diferente de cuando negociamos el acuerdo nuclear con ustedes durante la administración Obama”.

“Cometimos un error en aquel entonces. Estábamos obsesionados con poner coto al arma que ustedes probablemente nunca utilizarían –una bomba nuclear, si es que siquiera podían fabricar una– mientras ignorábamos el arma que ustedes utilizaban todos los días para socavar nuestros intereses, los intereses de nuestros aliados árabes, de hecho los intereses de la mayoría de los ciudadanos de la región que ansiaban estabilidad, por no mencionar a Israel. Y esa fue la implantación de milicias armadas con cohetes cada vez más precisos y de mayor alcance en Líbano, Gaza, Siria, Yemen e Irak. Sus representantes paralizaron a esos estados desde dentro y amenazaron a Israel y a nuestros aliados árabes desde fuera.

“Ya no jugamos a ese juego. Si continúan utilizando sus milicias regionales para atacar a Israel y terminan en un tiroteo de misiles sin restricciones con Tel Aviv, nosotros protegeremos a los israelíes y ustedes recibirán un duro golpe. Y si cumplen su amenaza de atacar los yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos para disuadirnos, o cerrar el Estrecho de Ormuz, su industria petrolera será aplastada. Y su gente no los perdonará. No es de extrañar que nuestra inteligencia nos diga que están en pánico por un ataque israelí.

“Así que, esto es lo que proponemos: el fin del imperialismo iraní en Líbano, Irak, Siria, Yemen y Gaza a cambio de nuestro compromiso de no derribar su régimen, sino en su lugar colaborar con ustedes en la construcción de un acuerdo de seguridad colectiva para toda la región. Ustedes se retiran, nosotros nos retiramos e Israel se retira. Pero esta tontería de ustedes fomentando estados fallidos en Líbano, Yemen, Siria e Irak para que sus pueblos puedan luchar y morir mientras ustedes aplauden a salvo desde Teherán, eso se detiene ahora.

“No estamos aquí para humillarlos. Pueden decir que es una victoria para su régimen que el Gran Satán haya reconocido a Irán como parte necesaria de cualquier sistema de seguridad colectiva regional. Pero el suministro de armas a Hezbollah, los hutíes y las milicias chiítas en Irak ha terminado. Si lo detienen, lograremos que los israelíes se retiren del sur del Líbano y de Gaza. El ejército libanés y una fuerza internacional creíble y letal reemplazarán a Hezbollah, y una fuerza árabe de mantenimiento de la paz reemplazará a Hamás. También alentaremos a Israel a que limite cualquier ataque de represalia contra ustedes.

“De lo contrario, están solos”.

Lo que quiero decir es que si queremos un Oriente Medio mejor y en paz, tenemos que reducir las opciones para el liderazgo clerical de Irán: reiniciar las conversaciones nucleares, poner fin al suministro de miles de cohetes a sus aliados y poder permanecer en el poder, o le daremos a Israel todas las armas de nuestro arsenal convencional, incluidas las bombas antibúnkeres de 14.600 kilos diseñadas para destruir sus instalaciones nucleares profundamente enterradas y los bombarderos B-2 para lanzarlas.

Como me dijo Karim Sadjadpour, experto en Irán del Carnegie Endowment for International Peace: El líder supremo Ali Khamenei “hace mucho que cree que la enemistad continua con Estados Unidos e Israel es más vital para la supervivencia de su régimen que el acercamiento o la reforma. Para que esa dinámica pueda cambiar, Khamenei debe enfrentar una profunda sensación de angustia existencial, que lo convenza de que la trayectoria actual corre el riesgo de provocar el colapso mismo de su régimen”.

El general Kenneth F. McKenzie Jr., exjefe del Comando Central de Estados Unidos, que supervisó el asesinato en 2020 de Qassim Suleimani, el líder de la Fuerza Quds de élite dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, está de acuerdo: “Irán puede parecer impredecible a veces”, dijo en The Atlantic, “pero respeta la fuerza estadounidense y responde a la disuasión. Cuando nos retiramos, Irán avanza. Cuando nos afirmamos, habiendo sopesado los riesgos y preparado todas las posibilidades, Irán retrocede”.

Es por eso que necesitamos enfrentar a Irán con una amenaza abrumadora y creíble de fuerza, junto con una salida diplomática de supervivencia, pero que esta vez aborde tanto la amenaza nuclear de Irán como el comportamiento regional. Nuestro trabajo es cambiar el comportamiento de Irán; el cambio de régimen es tarea del pueblo iraní. Creo que la mejor manera de que ese régimen pierda su control es privarlo del oxígeno del conflicto permanente con Israel y Estados Unidos, y de todas las excusas que dan los tiranos clericales de Irán para explicar por qué su pueblo está tan aislado y empobrecido.

Pero no me detengo ahí. También tenemos que reducir las opciones para el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu: no debemos dedicarnos a hacer de Israel un lugar seguro para que un gobierno mesiánico radical pueda anexar Cisjordania. Si vamos a seguir reabasteciendo a Israel con misiles e incluso despachando sistemas de misiles controlados por Estados Unidos, Bibi necesita purgar a los lunáticos colonos de su gabinete, forjar una coalición de unidad nacional y aceptar iniciar conversaciones con una Autoridad Palestina reformada (con un nuevo gabinete tecnocrático encabezado por líderes creíbles como el ex Primer Ministro Salam Fayyad) sobre una solución de dos Estados.

Eso allanaría el camino para que los Emiratos Árabes Unidos y otros estados árabes moderados desplieguen tropas en Gaza y para que Arabia Saudita normalice las relaciones con Israel y forje un acuerdo de seguridad con Washington.

Permítanme decirlo tan claramente como pueda: esta crisis en Oriente Medio no terminará hasta que Israel defina claramente su frontera oriental y declare que todo lo que esté más allá de ella está reservado para un Estado palestino en Cisjordania, una vez que los palestinos cumplan con los requisitos legítimos de seguridad que Israel necesita para aceptar una solución de dos Estados. Israel necesita salir del negocio de los asentamientos judíos, ahora. La anexión progresiva de Cisjordania por parte de Israel está destruyendo su legitimidad como democracia, cuando su autodefensa requiere todos los amigos que pueda conseguir en la región y más allá.

Pero lo que es aún más importante, esta crisis en Oriente Medio no terminará hasta que Irán, en la práctica, defina su frontera occidental y declare que todo lo que esté más allá de ella lo decidirán los libaneses, sirios, yemeníes, iraquíes, israelíes y palestinos, siempre que respeten las necesidades legítimas de seguridad de Irán. Irán necesita salir del negocio del imperialismo islámico.

En resumen, realmente necesitamos una diplomacia estadounidense creativa y coercitiva ahora mismo para poner fin de una vez por todas a los proyectos coloniales de Israel e Irán, que se retroalimentan mutuamente. Esa es la condición necesaria, pero no suficiente, para desactivar la locura en esta región. Israel no puede permitirse el lujo de estar en una guerra de misiles a gran escala y a largo plazo con Irán. Es demasiado pequeño. Irán es demasiado grande y Estados Unidos se está quedando sin interceptores para proteger a Israel, en caso de que Irán y todos sus aliados disparen contra Israel a la vez. E Irán no puede permitirse el lujo de estar en una guerra de misiles a gran escala con Israel porque Estados Unidos y sus aliados han perdido la paciencia con su temerario aventurerismo que está desestabilizando a toda la región.

