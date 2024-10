Christopher Ciccone, hermano de Madonna, muere a los 63 años

Ciccone, ChristopherDeaths (Obituaries)MadonnaPop and Rock MusicBooks and Literature

Artista, diseñador, coreógrafo y bailarín, fue conocido sobre todo por escribir unas memorias rencorosas sobre el vínculo que le había unido a la estrella del pop: "Nací hijo de mi madre, pero moriré hermano de mi hermana".

Christopher Ciccone, quien se dedicó a su hermana mayor Madonna --viviendo con ella, advirtiéndole de un arresto inminente y dirigiendo sus giras mundiales de principios de la década de 1990-- pero quien más tarde, tras sentirse apartado, escribió unas memorias en las que relataba experiencias que describió como "abuso", murió el viernes. Tenía 63 años.

La causa fue un cáncer, dijo su representante, Brad Taylor, en un comunicado. No especificó el lugar donde murió Ciccone.

Después de años en los que parecía que los hermanos oscilaban entre la fría distancia y las amargas disputas, Madonna publicó un comunicado en las redes sociales el domingo en el que elogió a Ciccone, recordó con cariño los años de su cercanía y describió una reconciliación antes de su muerte.

"Subimos juntos a lo más alto y tropezamos en lo más bajo", escribió ella. "De algún modo, siempre volvíamos a encontrarnos".

Ciccone estuvo con Madonna casi desde el principio: coreografió el video musical de "Everybody", su primer sencillo en 1982. Fue bailarín de apoyo en sus primeras actuaciones en clubes. Soportó sus gritos cuando la acompañó en su vertiginoso ascenso a la fama.

"En muchos sentidos, Christopher fue el miembro más importante y firme del primer círculo íntimo de Madonna", escribió en un correo electrónico Mary Gabriel, autora de Madonna: a Rebel Life, una biografía de la cantante.

El documental de 1991 A la cama con Madonna, una crónica de la gira Blond Ambition, incluye una escena en la que Ciccone notifica a Madonna que la policía de Toronto tenía intención de detenerla si se manoseaba en el escenario, como había hecho en otros conciertos.

El momento es breve, pero parece revelar una dinámica complicada. "No deberías habérmelo dicho, Chris", dice Madonna por encima del hombro mientras se aleja. Más tarde, antes de subir al escenario, se muestra más lastimera: "Chris, no dejes que me lleven".

(Lo cierto es que Madonna interpretó lo que Ciccone llamó "la escena de la masturbación" sin repercusiones).

En 2001, Madonna nombró a otro director, Jamie King, para la siguiente gira mundial, Drowned World. Se produjo un desencuentro entre ella y Ciccone.

"Ella era mi familia", recordó más tarde a The Guardian. "No era cercano a mis otros hermanos y hermanas, me fui de casa cuando tenía 18 años y me mudé a Nueva York". Se sintió repentinamente solo, continuó.

En 2008, se convirtió (por usarel término de la crítica de The New York Times Alexandra Jacobs) en uno de los muchos Madonnagraphers, cuando escribió Vivir con mi hermana, Madonna. El libro alcanzó el segundo lugar en la lista de The New York Times de los libros de no ficción más vendidos.

Ciccone parecía atrapado entre las exigencias del chisme en un libro para revelarlo todo y la persistente admiración por su hermana. "Estoy muy orgulloso de que Madonna sea mi hermana y siempre lo estaré", decía al final de su introducción.

Sin embargo, a continuación la llamaba "maquiavélica", describía numerosas formas de trato degradante y compartía anécdotas poco favorecedoras de sus novios y maridos (Sean Penn, Warren Beatty, Guy Ritchie).

En una entrevista concedida en 2008 a Page Six, la sección de chismes de The New York Post, Ciccone describió los intentos fallidos de Madonna de impedir la publicación del libro. "Me divertía verla retorcerse", dijo. "¿Ves cómo se siente?".

El Post calificó el libro de "mordaz y entretenido", pero fue criticado en otros medios, como The Guardian, en una parodia del crítico John Crace, quien describió a Ciccone como alguien "sin sentido de sí mismo y aún menos perspicaz".

Una representante de Madonna, Liz Rosenberg, dijo que la estrella no había leído el libro, pero que su publicación le parecía "muy molesta".

Ciccone insistió en que Madonna leería el libro, pero en una entrevista en 2009 con The Guardian, especuló: "Ella probablemente piensa que es un intento desesperado de atención y dinero".

Christopher Gerard Ciccone nació en Pontiac, Míchigan, en el área de Detroit, el 22 de noviembre de 1960. Su padre, Silvio Ciccone, conocido como Tony, era ingeniero, y su madre, Madonna (Fortin) Ciccone, era técnica de rayos X y se jubiló para dedicarse a criar a sus seis hijos. Ella murió de cáncer en 1963, y Ciccone se casó poco después con Joan Gustafson.

Christopher estudió danza y antropología mientras cursaba estudios universitarios en la Western Michigan University y en la Oakland University, otra escuela de Míchigan. En dos ocasiones dejó su trabajo como bailarín para ayudar a Madonna en los inicios de su carrera en Nueva York a principios de la década de 1980.

En 2016, Ciccone se casó con el actor Ray Thacker. Además de Thacker y Madonna, le sobreviven otros tres hermanos, Martin, Paula y Melanie, así como dos hermanastros, Jennifer y Mario. Su madrastra falleció el mes pasado.

Tras vivir en Miami, Los Ángeles y Londres, Ciccone se trasladó a la península de Míchigan para estar cerca de su familia.

Ciccone escribió en sus memorias que al principio esperaba que su libro fuera una forma de "definirme y separarme por fin de mi hermana". Sin embargo, cuando lo terminó, dijo que había ganado "perspectiva" y aceptado que "un aspecto de mi vida nunca cambiará: nací hijo de mi madre, pero moriré hermano de mi hermana".

