Ahora es absolutamente necesario decidir qué hacer con Irán

Estudiantes sostienen carteles de Hassan Nasrallah, el jefe asesinado del Hezbollah del Líbano, durante una manifestación en Saná, Yemen, el 2 de octubre de 2024. REUTERS/Khaled Abdullah

Mucho antes de su muerte, la semana pasada, Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, ofreció una explicación teológica de por qué había surgido Israel.

“Los judíos se reunirán desde todas las partes del mundo en la Palestina ocupada”, dijo en un discurso de 2002, del que hay una grabación de audio. “No para provocar el Anticristo y el fin del mundo, sino más bien para que Alá, el glorificado y el Altísimo, quiera salvarlos de tener que ir a los confines del mundo, porque se han reunido en un solo lugar –se han reunido en un solo lugar– y allí tendrá lugar la batalla final y decisiva”.

En otras palabras, Israel era la ventanilla única para matar a todos los judíos.

Pensé en las palabras de Nasrallah el martes mientras veía imágenes de misiles balísticos iraníes cayendo sobre Israel, afortunadamente causando sólo daños leves, gracias principalmente a las defensas aéreas israelíes y estadounidenses. ¿Qué hubiera pasado si uno de esos misiles hubiera estado equipado con una ojiva nuclear, una ojiva cuya construcción las agencias de inteligencia occidentales, incluso el Mossad, de alguna manera no hubieran notado? Como mínimo, se habría cumplido la profecía de Nasrallah y sus más preciadas esperanzas.

Esa posibilidad ya no está tan lejos. Este año, el secretario de Estado Antony Blinken advirtió que Irán estaba a una semana o dos de poder producir suficiente uranio apto para armas para una bomba nuclear. Incluso con el material fisible necesario, se necesita tiempo y experiencia para fabricar un arma nuclear, en particular una lo suficientemente pequeña como para ser lanzada por un misil. Pero un objetivo primordial para las ambiciones nucleares de Irán está claramente a la vista, especialmente si recibe ayuda técnica de sus nuevos mejores amigos en Rusia, China y Corea del Norte.

Ahora es el momento de que alguien haga algo al respecto.

Ese alguien probablemente será Israel, que ha pasado dos décadas retrasando con éxito, pero no deteniendo, el programa nuclear de Irán mediante sabotajes, asesinatos de científicos destacados, ciberataques, robos de documentos y otros actos encubiertos. Mientras escribo, Benjamin Netanyahu, el primer ministro, está prometiendo consecuencias por los ataques de Irán, aunque todavía no está claro cuáles podrían ser. La última vez que Irán intentó atacar a Israel con misiles balísticos y de crucero, en abril, el presidente Biden presionó fuertemente a Israel para que redujera su respuesta a un mínimo simbólico.

Sería un error dar el mismo consejo ahora. Irán representa una amenaza absolutamente intolerable no solo para Israel, sino también para Estados Unidos y lo que queda del orden internacional liberal que se supone que debemos liderar. Está librando una guerra contra barcos comerciales desarmados a través de sus representantes hutíes en Yemen. Ha utilizado a otros representantes para atacar y matar a tropas estadounidenses estacionadas en países aliados. El gobierno iraní alentó u ordenó a Hezbollah que disparara casi 9.000 municiones contra Israel, supuestamente en solidaridad con Hamás, antes de que Israel finalmente comenzara a tomar represalias con toda su fuerza el mes pasado. Y parece estar buscando el asesinato de Donald Trump, según un informe de The Times, un ataque directo a la democracia estadounidense, sin importar lo que alguien piense sobre el expresidente.

Es necesario que haya una respuesta estadounidense directa e inequívoca. Irán actualmente produce muchos de sus misiles en el complejo de misiles de Isfahán. Como mínimo, Biden debería ordenar su destrucción, como respuesta directa y proporcionada a sus agresiones. También hay un sitio de enriquecimiento de uranio cerca de Isfahán.

En otros lugares, la economía de Irán depende abrumadoramente de una vasta y vulnerable red de oleoductos, refinerías y terminales petroleras, particularmente en la isla de Kharg en el Golfo Pérsico. La administración puede advertir al régimen de que la única forma de salvar esta infraestructura de la destrucción inmediata es ordenando a Hezbollah y a los hutíes que se retiren y presionen a Hamás para que libere a sus rehenes israelíes. No podemos seguir intentando frustrar a Irán sólo con medios defensivos, luchando no para ganar sino simplemente para no perder.

Los críticos de un enfoque de línea dura responderán que invita a la escalada. Sin embargo, durante casi cuatro años, el acercamiento diplomático de la administración a Teherán, junto con sus respuestas finamente calibradas a la agresión iraní, no ha hecho nada para disuadirlo de atacarnos a nosotros y a nuestros aliados. Observemos que los iraníes comenzaron a pedir las negociaciones nucleares que rechazaron durante los últimos tres años sólo cuando empezaron a temer que Trump pudiera volver al poder. Los regímenes abusadores responden al garrote.

En cuanto a Israel, ha demostrado una vez más que su inversión en tecnologías de defensa antimisiles que los críticos dijeron que nunca funcionarían ha dado sus frutos, principalmente en cientos o miles de vidas salvadas. El mismo tipo de sabiduría contraria a lo convencional le será útil cuando complete la decapitación de Hezbollah en el Líbano y la evisceración de Hamás en Gaza. Una vez que se entra en una guerra, hay que lucharla hasta obtener una victoria inequívoca.

Ese es un punto que los estadounidenses han optado por ignorar en los últimos años, y no para nuestro beneficio. Mientras los israelíes reflexionan sobre su respuesta al escándalo de los misiles de Irán esta semana, saben que no pueden darse ese lujo.

© The New York Times 2024.