Edmundo González, candidato de la oposición venezolana, se refugia en España

El líder, considerado ganador de las disputadas elecciones presidenciales de julio, se enfrentaba a una orden de detención emitida por un tribunal venezolano que se ocupa de "delitos asociados al terrorismo".

El candidato de la oposición en las disputadas elecciones presidenciales de julio en Venezuela abandonó el país el sábado, dijeron las autoridades, al profundizarse un enfrentamiento en la residencia diplomática argentina en Caracas donde seis líderes de la oposición venezolana se han refugiado desde marzo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha enfrentado a una generalizada condena nacional e internacional por proclamar que había ganado los comicios, así como por una violenta represión de los manifestantes que protestaban contra dicha proclamación. Estados Unidos ha declarado ganador al candidato de la oposición, Edmundo González.

El sábado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez , dijo en las redes sociales que González se había marchado a España tras refugiarse voluntariamente en la embajada española en Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que González viajaba en un avión de la Fuerza Aérea Española a petición propia.

"El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos", escribió en X.

González era un diplomático jubilado sin ambiciones políticas cuando fue sacado de la oscuridad en marzo para ser suplente de la popular líder de la oposición María Corina Machado. Unas semanas antes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había inhabilitado a Machado de participar en las elecciones, una táctica habitual para mantener a competidores fuertes fuera de las urnas. Quienes conocen a González dijeron que no aspiraba a ese cargo, pero que lo aceptó por sentido del deber.

El pasado lunes, un tribunal venezolano que se ocupa de "delitos asociados al terrorismo" dictó una orden de detención contra González. Se le acusa de conspiración, usurpación de poder y sabotaje, entre otros cargos.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad rodean desde el viernes por la noche la residencia diplomática de Argentina en Caracas. Los seis venezolanos se refugiaron allí en marzo, poco después de que el fiscal general del país anunciara órdenes de detención contra ellos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina indicó en un comunicado el sábado que las fuerzas de seguridad de inteligencia venezolanas estaban rodeando la residencia. Les advirtió que evitaran cualquier intento de "secuestro" a los solicitantes de asilo que se encontraban allí.

Brasil ha estado representando los intereses argentinos en Venezuela desde el mes pasado, cuando Maduro ordenó a los diplomáticos de Argentina y otros países que disputaban su afirmación de haber ganado las elecciones que abandonaran el país.

En un comunicado el sábado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que se había visto obligado a revocar la custodia de Brasil de la misión diplomática argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que tenía pruebas de que sus instalaciones estaban siendo utilizadas para planificar "actividades terroristas" y para planear asesinatos contra Maduro y su gobierno.

Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo a The New York Times que, en virtud de la ley internacional, Venezuela no tenía derecho a hacer tal cosa.

En un comunicado distinto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que se había sorprendido al enterarse de que el gobierno de Maduro "tiene la intención de revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses de Argentina en Venezuela".

"Brasil permanecerá a cargo de la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro estado aceptable para el gobierno venezolano para ejercer las mencionadas funciones", señalaba el comunicado.

Algunos de los venezolanos refugiados en la residencia diplomática argentina publicaron imágenes en X el sábado por la mañana que parecían mostrar a hombres armados uniformados cerca, algunos con pasamontañas. También confirmaron reportes previos de que se había cortado la electricidad en la residencia.

En un mensaje publicado en X, Machado pidió ayuda a la comunidad internacional.

"El asilo diplomático, como principio e institución de profundo espíritu latinoamericano, ha servido para proteger a quienes son perseguidos políticos", escribió Machado, y añadió, refiriéndose a esa convención: "Hoy, pretende ser violada".

En entrevistas con el Times este verano, algunos de los líderes de la oposición relataron que vivían en un estado de ansiedad e incertidumbre desde que buscaron refugio allí en marzo.

Tras las elecciones de julio, la policía estuvo apostada fuera de la residencia durante tres días, a veces con esposas, dijeron los responsables de la campaña.

Una de las principales ayudantes de Machado, Magalli Meda, dijo que esas tres noches la habían hecho perder "años de vida".

