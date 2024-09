Un cuento de hadas para Netflix: una princesa noruega se casa con un chamán estadounidense

Martha Louise, Princess of NorwayVerrett, DurekNorwayRoyal FamiliesWeddings and EngagementsNetflix IncDocumentary Films and Programs

Las nupcias de la princesa Marta Luisa y Durek Verrett suscitaron un enorme interés público y un acuerdo de transmisión para la pareja que intenta reivindicar su narrativa tras años de mala prensa.

No hubo castillo ni multitudes exuberantes para celebrar esta boda real. Sin embargo, las nupcias del sábado entre una princesa noruega y un estadounidense autodenominado chamán atrajeron la fascinación del público en su país y la atención de Netflix en el extranjero.

La princesa Marta Luisa, hija del rey Harald V y la reina Sonia de Noruega, se casó con el estadounidense Durek Verrett tras años de escrutinio público, a menudo burlón, en gran parte debido a los puntos de vista alternativos de Verrett sobre la salud y el bienestar. La ceremonia, de carácter privado, se celebró en el pintoresco y remoto pueblo noruego de Geiranger y atrajo a un puñado de periodistas y a una modesta multitud de curiosos.

La pareja llegó a Geiranger, enclavado en el majestuoso fiordo de Geiranger, patrimonio de la humanidad, en el yate real el viernes, junto con miembros de la familia real, incluidos los reyes Harald y Sonia, según un comunicado oficial.

Las celebraciones del sábado comenzaron con un brunch, con la opción de un tratamiento de spa disponible para todos los invitados, según una copia del programa vista por The New York Times. El programa del día también incluía un té por la tarde, cócteles a primera hora de la noche y una cena de gala. A las 10:50 p.m., "empieza la fiesta", decía el programa, que prometía aperitivos nocturnos a la 1 a. m.

La ceremonia propiamente dicha se celebró en una carpa situada en una granja cuyos prados dan a los fiordos. La pareja, punzada por años de cobertura informativa crítica, había intentado --en vano-- mantener el lugar en secreto. La Casa Real dijo que el evento, de tres días de duración, se financió con fondos privados, pero eso no impidió que los periodistas especularan sobre el costo de los arreglos de seguridad para los asistentes.

Durante los dos años de noviazgo de la pareja, los medios de comunicación noruegos a menudo se burlaron de que Verrett creyera en la curación alternativa; incluso fue satirizado en un episodio de un programa de televisión de dibujos animados. Sin embargo, la cobertura negativa no ha disuadido a la pareja de compartir su boda con el mundo.

La semana pasada, Netflix anunció que estaba produciendo un documental sobre la historia de amor de la pareja. La producción, aun sin título, estaría dirigida por Rebecca Chaiklin, quien estuvo detrás del éxito de streaming de la época de la pandemia Rey Tigre. Para realizar el programa, un equipo siguió a la princesa Marta Luisa y a Verrett durante más de un año mientras preparaban su boda.

La pareja también vendió las fotos de su boda al tabloide británico Hello! en un acuerdo exclusivo que los vio posar con trajes a juego para saludar a sus invitados y bailar en una fiesta de salsa el viernes por la noche. Aparte de las recompensas económicas para la pareja, los acuerdos también se vieron como un intento de cambiar la imagen a menudo negativa de su relación.

Puede que sea una tarea difícil. "No puedo imaginar nada menos interesante que esa boda", declaró Mads Hansen, una personalidad de la televisión noruega, a una emisora local. "Lo mejor para todos habría sido que nadie lo mencionara, y que fuera ignorada. Irónicamente, estoy diciendo esto en una entrevista, lo que contribuye a una historia que también se suma a esta cobertura".

En la televisión y en internet, la boda fue la noticia del día en Noruega, a pesar de los intentos de mantener un perfil bajo. La opinión pública noruega es cada vez más crítica con la monarquía, aunque el rey Harald, de 87 años, siga siendo popular.

Una encuesta realizada en agosto por la emisora pública noruega NRK mostraba que el 40 por ciento de los encuestados tenía una opinión cada vez más negativa de la familia real, y algunos señalaban la relación de la princesa con Verrett como una de las razones. La princesa Marta Luisa es la cuarta en la línea de sucesión al trono.

La princesa Marta Luisa, que estuvo casada y tiene tres hijas, tiene un interés documentado desde hace tiempo por los tratamientos alternativos y las interacciones celestiales, y ha afirmado tener la capacidad de comunicarse con los ángeles y los muertos. En su día fundó un centro en el que animaba a sus alumnos a encontrar su "fuente interior de la verdad", y ha copatrocinado una gira de talleres de sanación con Verrett llamada La princesa y el chamán.

Hace dos años, la princesa Marta Luisa se apartó de sus responsabilidades oficiales a medida que aumentaba la mala cobertura de la prensa. Ella y Verrett estaban "tratando de distinguir más claramente entre sus actividades y la Casa Real de Noruega", dijo entonces la familia real en un comunicado.

Sin embargo, ver al yate real deslizarse por el fiordo el viernes tocó la fibra sensible de Oyvind Skodje, un ingeniero de unos 30 años que vive en un pueblo cercano a Geiranger.

"Creo que dice mucho de los reyes", dijo Skodje. "Tienen los pies en la tierra, son integradores y apoyan a sus hijos, independientemente de las decisiones que tomen".

Lynsey Chutel cubre Sudáfrica y los países del sur de África desde Johannesburgo. Más de Lynsey Chutel