MSF denuncia una situación catastrófica en Líbano por los ataques de Israel: "Recuerda demasiado a Gaza"

En medio de una situación de emergencia que afecta a varias regiones del Líbano, cifras recientes indican que 53 centros médicos han interrumpido sus actividades y que, solo durante marzo, 34 trabajadores sanitarios han perdido la vida. Este contexto, caracterizado por evacuaciones masivas y ataques recurrentes, ha generado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en cuestión de horas. De acuerdo con la información publicada por Médicos Sin Fronteras (MSF), las operaciones militares israelíes han desencadenado consecuencias humanitarias graves tanto en el sur del país como en Beirut, donde la situación se agrava cada día.

Según consignó el medio al recoger las declaraciones de Emmanuel Massart, coordinador de emergencias de MSF en Líbano, la dinámica de los bombardeos y las órdenes de evacuación que emite el ejército israelí cubren en la actualidad un 15% del territorio libanés. Massart relató que este tipo de escenario, en el que la población se ve forzada a abandonar sus viviendas con escaso o ningún aviso para protegerse de ataques inminentes, muestra similitudes preocupantes con lo ocurrido en Gaza durante los tres años previos. En sus declaraciones, Massart sostuvo: “Lo que estamos viviendo ahora en Líbano me recuerda demasiado a lo que llevamos tres años viviendo en Gaza. Se ve claramente una repetición de un escenario en el que las personas reciben, de un día para otro, órdenes de evacuación. O a veces ni siquiera eso”.

La ONG advirtió, según informó MSF, que las personas desplazadas enfrentan múltiples traslados, pues los anuncios de nuevas evacuaciones alcanzan también a los lugares a los que llegan inicialmente en busca de refugio. Massart alertó sobre la ausencia de zonas seguras, señalando que “ya no hay realmente espacios que se puedan considerar seguros, ni siquiera en los campamentos”. En cuanto a la provisión de servicios básicos, el coordinador resaltó que existe una necesidad apremiante de atención médica, acceso a agua y estructuras sanitarias adecuadas como letrinas y duchas. Según detalló MSF, la cobertura de estos servicios dependen en este momento de unas pocas organizaciones humanitarias que todavía operan sobre el terreno y de iniciativas individuales, las cuales pueden agotarse pronto.

El medio reportó que la intensificación de las operaciones terrestres israelíes ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las organizaciones internacionales y locales, ya que la destrucción de infraestructuras sanitarias limita severamente la atención disponible para la población afectada. MSF recalcó que muchas de las muertes entre trabajadores sanitarios están directamente relacionadas con el contexto de hostilidades persistentes y la falta de garantías para el desempeño de tareas humanitarias.

Tal como publicó el medio, las secuelas del conflicto tienen una dimensión económica amplia, pues el Líbano ya enfrenta dificultades estructurales en la cobertura de necesidades básicas. Médicos Sin Fronteras subrayó que el 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que agrava el impacto de la crisis humanitaria y restringe la capacidad de las familias para hacer frente al desplazamiento y la pérdida súbita de bienes y viviendas. Además, MSF puntualizó que el desabastecimiento de suministros médicos y materiales de primeros auxilios afecta a los hospitales y clínicas que continúan abiertos en las áreas afectadas.

En cuanto a las zonas más golpeadas, MSF señaló que tanto Beirut como el sur del Líbano figuran entre las áreas con mayores niveles de evacuaciones y pérdidas materiales. El número de personas obligadas a desplazarse, que supera el millón, refleja la escala de una crisis prolongada cuya resolución requiere una intervención humanitaria urgente.

MSF ha hecho reiterados llamados a la comunidad internacional y a los gobiernos para que se refuercen los sistemas de protección para civiles, trabajadores humanitarios y centros sanitarios. A través de un mensaje directo, la organización instó a que se garantice el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria para las personas afectadas y que se intensifique el apoyo dirigido a cubrir las necesidades básicas, incluidas la salud, el agua y los servicios de saneamiento.

De acuerdo con los datos recogidos por el medio, las acciones bélicas en el sur del Líbano y en Beirut han transformado la situación humanitaria y han aumentado la presión sobre las organizaciones que prestan asistencia. Mientras tanto, las autoridades y organismos internacionales evalúan las alternativas disponibles para coordinar la llegada de suministros y la protección de los equipos de asistencia ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.

MSF alertó que, si no se materializa un aumento en la ayuda internacional y el acceso a los desplazados sigue restringido por razones de seguridad y recursos, la crisis en el Líbano podría profundizarse en las próximas semanas. La ONG reiteró que el mantenimiento operativo de estructuras sanitarias y servicios de emergencia resulta fundamental para evitar la extensión de un escenario aún más devastador para la población civil.