Iñigo Pérez: "Ganar al Barça no sería un milagro"

Iñigo Pérez evitó referirse a su futuro en el Rayo Vallecano, tras la especulación generada durante los últimos días sobre un posible interés del Athletic Club en sus servicios como técnico. El entrenador enfatizó que no considera adecuado abordar cuestiones personales mientras el equipo afronta la recta final de la temporada. De acuerdo con información de Europa Press, Pérez se centró en el desafío inmediato de su equipo frente al FC Barcelona, programado para disputarse en el Spotify Camp Nou.

Al ser consultado sobre las posibilidades de obtener la victoria ante el conjunto catalán, Iñigo Pérez descartó toda interpretación milagrosa o de excepcionalidad en caso de que Rayo Vallecano logre sumar tres puntos. Tal como reportó Europa Press, el entrenador declaró en conferencia de prensa que el triunfo dependería fundamentalmente del rendimiento colectivo: “Si se gana mañana, que es el objetivo, seguro que será fruto de la excelencia del equipo. Creo mucho más en la realidad del trabajo, de la disciplina, de la ilusión, de la calidad del equipo para poder ganar mañana, aunque sea difícil”. Esta declaración marcó el tono de la previa al duelo, donde Pérez insistió en que las posibilidades del equipo pasan por alcanzar un nivel sobresaliente de juego.

El técnico expuso que los jugadores deben evitar el pensamiento derrotista asociado a enfrentarse con uno de los equipos de mayor jerarquía en Europa. Según publicó Europa Press, remarcó la necesidad de evitar el “victimismo” y el sentimiento de inferioridad, conceptos que, según explicó a medios presentes, pueden pesar negativamente sobre el rendimiento en encuentros de alto nivel. “Hay que buscar la excelencia, hay que esperar que ellos no la encuentren, que no estén certeros. Todos sabemos que puede suceder, sobre todo la idea de victimismo, de ‘no hay nada que perder’, nos la tenemos que quitar de la cabeza, porque si no, no va a suceder”, afirmó.

En el análisis del rival, Iñigo Pérez reconoció que el FC Barcelona mantiene una dificultad permanente, al margen de posibles rachas en eficacia goleadora como local. Al respecto, el entrenador del Rayo aseguró que la preparación y la exigencia táctica permanecen constantes, independientemente de coyunturas estadísticas. Pérez señaló que “siempre es el mismo grado de dificultad y siempre es la misma preparación”, destacando la ausencia de temor y la importancia de mantener la esencia del equipo.

Respecto a la táctica del conjunto azulgrana, el entrenador valoró la línea defensiva adelantada instaurada por Hansi Flick, actual responsable técnico del Barcelona. Según reportó Europa Press, Pérez elogió la capacidad táctica tanto del entrenador rival como de los propios jugadores culés para adaptarse a nuevas soluciones y propuestas en cada partido. Bajo esa premisa, el Rayo Vallecano buscará maneras de contrarrestar tales opciones, aspirando a ser un equipo agresivo y capaz de incomodar al contrincante.

Pérez también hizo referencia al precedente de la primera vuelta, en la que el Rayo Vallecano estuvo cerca de superar al FC Barcelona. Manifestó su ilusión por repetir una actuación similar, alimentada tanto por la convicción táctica como por la confianza de sus dirigidos. Explicó que la estrategia dependerá, en parte, de aprovechar la adelantada línea defensiva del Barcelona y las condiciones atléticas de algunos jugadores del Rayo.

En otro capítulo de la rueda de prensa reseñada por Europa Press, Pérez restó protagonismo a la estadística negativa de ocho partidos consecutivos sin victoria como visitante. Planteó que combinar ese dato con las dificultades propias de jugar en el Camp Nou, histórico escenario de alta exigencia, reforzaría argumentos pesimistas negativos para el equipo. Destacó la energía y la pasión del grupo, características que identifica como parte de la identidad del Rayo Vallecano.

Al abordar el calendario, el técnico opinó sobre la acumulación de partidos, mencionando que disputar encuentros en días tan próximos resta condiciones óptimas para la competencia. “No es lo adecuado, pero aquí o te rebelas o aceptas, entonces solo nos queda aceptar. De momento, no somos valientes para rebelarnos”, expresó.

En cuanto a la gestión del final de temporada, Pérez subrayó para Europa Press la importancia de preservar la identidad y la fiabilidad del equipo en cada jornada, tanto en casa como fuera. Consideró esencial aumentar el nivel de protección en el tramo final para evitar resultados adversos debido a la presión del calendario y la clasificación.

Ante las preguntas sobre un posible reemplazo de Ernesto Valverde en el Athletic Club, Pérez declinó responder, argumentando que hablar de su futuro personal no resulta oportuno en este momento. Confesó que mantener la concentración en los objetivos colectivos tiene mayor relevancia para la plantilla. Sobre la posibilidad de contactar a Andoni Iraola, candidato que suena para la dirección técnica del Athletic, Pérez indicó que prefiere no incomodarlo y opinó que sería una buena alternativa para el banquillo, sin declarar contacto alguno reciente.

Consultado acerca de qué aspecto extraña del fútbol de épocas anteriores, el entrenador del Rayo señaló principalmente la menor exposición mediática y la simplicidad en el ambiente futbolístico de hace décadas. Lamentó la transformación de ciertas rutinas tradicionales y valoró experiencias pasadas como el acercamiento del público y la estabilidad de las aficiones.

En relación al estado físico de Ilias Akhomach, Pérez informó que el jugador experimenta malestar tras una acción de juego dura y que su participación queda pendiente de evolución hasta el día del partido. Remarcó la prioridad de no arriesgar la salud de ningún miembro del plantel, posicionando la integridad futbolística y médica por encima de las urgencias deportivas.

De esta manera, según Europa Press, Iñigo Pérez definió una postura firme y colectiva de cara al enfrentamiento con el FC Barcelona, alejándose de discursos de resignación y reivindicando la capacidad competitiva del Rayo Vallecano frente a uno de los rivales más exigentes de LaLiga.