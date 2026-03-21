Apagones eléctricos, vuelos suspendidos: lo que hay que saber sobre los viajes a Cuba

El país caribeño depende del turismo, pero la falta de combustible y los grandes cortes de electricidad están obligando a muchos viajeros a cancelar sus visitas. Esto es a lo que podrían enfrentarse.

Este mes, bajo la presión del gobierno de Donald Trump, el gobierno cubano abrió la puerta para permitir que los cubanos que viven en el extranjero inviertan directamente en empresas del país.

Pero ese cambio podría no ser salvavidas suficiente para compensar el pronunciado descenso del turismo que ha experimentado Cuba en los últimos años. Aproximadamente dos millones de personas visitaron la isla el año pasado, frente a un máximo de más de cuatro millones en 2019, según la Oficina Nacional de Estadística e Información del gobierno cubano. Y viajar al país, que depende del turismo, es cada día más complicado.

Después de semanas de apagones eléctricos, la red nacional sufrió una "desconexión total" el 16 de marzo, según el Ministerio de Energía y Minas. Cuba genera la mayor parte de su energía a partir del petróleo, pero en enero el gobierno de Trump ordenó a Venezuela que dejara de suministrar combustible a la isla. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, dijo a principios de este mes que Cuba no había importado petróleo en tres meses.

"Recomiendo a la gente que no viaje a Cuba en estos momentos", dijo Laz Pujol, de 53 años, propietario de Bespoke Cuba Travel, una agencia de viajes que lleva 26 años enviando estadounidenses a Cuba.

"Aunque te alojes en el mejor barrio de La Habana, vas a pasar largos periodos de tiempo sin electricidad", dijo desde Miami cuando se le contactó por teléfono.

Esto es lo que debes saber sobre viajar a Cuba ahora mismo.

¿Las aerolíneas vuelan a Cuba?

En febrero, algunas compañías aéreas canadienses y rusas suspendieron sus vuelos a la isla, alegando preocupación por la disponibilidad de combustible para aviones. Los vuelos de Air Canada seguirán suspendidos al menos hasta el 1 de noviembre debido a la escasez de combustible, dijo la compañía en un comunicado. Otras compañías canadienses como WestJet y Air Transat también han cancelado sus vuelos. WestJet está reembolsando automáticamente a los pasajeros con vuelos a Cuba y lo seguirá haciendo hasta el 25 de abril. Air Transat dijo en un comunicado que reanudaría los vuelos en junio.

Según datos del sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, algunas compañías aéreas de Estados Unidos y otros países siguen volando a la isla, sobre todo a La Habana, principal puerta de entrada al país.

Entre las que operan vuelos se encuentran: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Aeroméxico, Copa Airlines, Air France y Turkish Airlines. American Airlines también sigue volando a las ciudades de Varadero y Santiago de Cuba.

Algunos vuelos pueden llevar suficiente combustible desde sus ciudades de salida para cubrir el viaje de vuelta. Es el caso de Delta, que, según una vocera, opera un vuelo diario entre Miami y La Habana.

¿Pueden viajar a Cuba los ciudadanos estadounidenses?

Sí, pero no con fines turísticos. El Departamento de Estado tiene una lista de 12 categorías autorizadas para visitantes, que incluyen visitas familiares, actividades educativas y proyectos humanitarios. La mayoría de los visitantes estadounidenses utilizan una categoría denominada "apoyo al pueblo cubano".

Pero el número de visitas ha ido disminuyendo. Según las últimas cifras del gobierno cubano, este mes de enero solo han llegado a Cuba la mitad de estadounidenses que el año pasado: unos 7000 en enero de 2026, frente a los 14.000 de enero de 2025. Esa cifra incluye a los cubanos que viven en Estados Unidos y que suelen visitar el país para ver a sus familiares.

Durante el mismo periodo de tiempo, el número de canadienses y rusos que llegaron a la isla aumentó ligeramente.

En la actualidad, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Cuba en un nivel 2 de advertencia de viaje debido a la delincuencia y a la poca fiabilidad de la energía eléctrica.

¿Y las personas de otros países?

Las personas de fuera de Estados Unidos no suelen tener restricciones para visitar el país. Los canadienses constituyen la mayor parte de los visitantes de Cuba; casi la mitad. Muchos de ellos viajan con paquetes todo incluido. Otros países que aportan un número importante de visitantes a Cuba son Rusia, México, Argentina y España.

¿Funcionan los hoteles y los alquileres de corta duración?

Dado que la mayoría de los hoteles cubanos están vinculados al gobierno de Cuba, los ciudadanos estadounidenses no pueden alojarse legalmente en ellos. El gobierno estadounidense tiene una lista de empresas y hoteles que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido frecuentar, que incluye hoteles gestionados por grandes marcas internacionales como Meliá e Iberostar. (Algunos hoteles más pequeños e independientes están permitidos).

Muchos viajeros estadounidenses se alojan en casas particulares que funcionan como alquileres a corto plazo. Estas estancias pueden reservarse directamente a través de los anfitriones o de una plataforma como Airbnb. Hasta esta semana, Airbnb mostraba muchos anuncios con disponibilidad en Cuba.

Sin embargo, a nivel local, los anfitriones cubanos de Airbnb están informando de una oleada de cancelaciones. "Desde hace tres meses estamos teniendo muchas cancelaciones", dijo vía WhatsApp Alejandro Lopez, quien gestiona dos apartamentos en La Habana que están listados en Airbnb. "En las calles se ven cubanos, pero apenas se ven turistas".

Los visitantes que se alojan en casas particulares pueden sufrir las consecuencias de la escasez de electricidad de la misma forma que los residentes locales, lo que podría implicar no tener agua corriente, electricidad o aire acondicionado.

Pujol, el operador turístico, dijo que Airbnb había ofrecido a todos sus clientes que habían reservado alojamiento a través de la compañía la devolución íntegra del importe debido a la situación en el país. Airbnb no respondió a la solicitud de comentarios.

Para los visitantes que se alojan en zonas turísticas como Varadero, Cayo Coco y Cayo Santa María, la situación podría ser mejor. Esos populares destinos de playa de lujo han visto cómo las luces permanecían encendidas porque algunos de los hoteles tienen sus propios generadores. Un representante de Starfish Resorts, que gestiona siete hoteles en Cuba, incluido uno en Varadero, dijo en un mensaje de WhatsApp que sus hoteles permanecen abiertos con "energía garantizada" porque tienen generadores. No está claro cuánto durará el suministro de combustible si persiste la escasez.

¿Es posible conducir?

Los visitantes que alquilen coches pueden acudir a las gasolineras, pero es posible que no tengan gasolina para vender.

"Para los que sean lo suficientemente valientes para ir a Cuba de cualquier forma, el problema es desplazarse", dijo Pujol. "No hay gasolina, o cuesta entre 6 y 12 dólares el galón en el mercado negro", dijo, y añadió que uno de sus conductores fue detenido por agentes del gobierno en enero y multado por comprar combustible en el mercado negro. "Nunca lo había visto tan mal", dijo Pujol.

Además, es posible que los semáforos y las farolas no funcionen. Contratar a un conductor privado es la mejor solución, porque podría conocer las calles y saber dónde hay combustible, si es que lo hay.

¿Qué dicen las autoridades estadounidenses?

Una declaración de la embajada de Estados Unidos en Cuba afirmaba: "La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de energía programados y no programados, son prolongados y son una ocurrencia diaria en todo el país".

El gobierno estadounidense aconseja a los viajeros que se preparen para cortes de energía prolongados manteniendo cargados los teléfonos celulares y los bancos de baterías portátiles, teniendo a la mano linternas y baterías de repuesto, abasteciéndose de alimentos no perecederos y agua, y preparando métodos alternativos para satisfacer necesidades médicas, como dispositivos médicos que requieran energía o medicamentos que necesiten refrigeración.

El Departamento de Estado insta a los ciudadanos estadounidenses a que se registren en elPrograma de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), sigan elcanal de Actualizaciones de Seguridad para Ciudadanos Estadounidenses en WhatsApp y estén atentos a lapágina web del departamento sobre Cuba.

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