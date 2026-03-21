Detenido un hombre por quemar un piso con una mujer dentro en les Franqueses del Vallès (Barcelona)

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por Europa Press, un hombre intentó escapar por el balcón tras desencadenar un incendio en una vivienda de les Franqueses del Vallès, en la provincia de Barcelona, la noche del viernes. Las autoridades lograron arrestarlo poco después de que se desatara el fuego en el inmueble, el cual se encontraba ocupado en ese momento por una mujer. Los servicios de emergencia y los Mossos d'Esquadra informaron sobre este incidente, destacando que no se registraron heridos como resultado de la situación.

Según consignó Europa Press, el aviso sobre el incendio llegó al cuerpo de bomberos a las 23:32 horas. Ante la gravedad del suceso, se desplazaron seis dotaciones de Bombers de la Generalitat hasta el edificio afectado. Al ingresar al lugar, los equipos no hallaron personas en el interior del piso ni en el resto del bloque. Los vecinos habían evacuado por iniciativa propia antes de la llegada de los equipos de emergencia, lo que evitó mayores riesgos para los habitantes.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirmaron que la mujer que se encontraba en el interior del domicilio logró salir sin sufrir lesiones, situación que permitió a los equipos de emergencia centrarse en el control del fuego y en la revisión del inmueble sin la urgencia de rescatar ocupantes. Los bomberos consiguieron extinguir el incendio por completo cerca de la medianoche, tras asegurar que no quedaban personas en peligro dentro del edificio.

Los equipos policiales presentes en les Franqueses del Vallès arrestaron al presunto responsable después de que intentara abandonar el lugar utilizando el balcón como vía de escape. Según las fuentes citadas por Europa Press, el individuo fue interceptado antes de que pudiera conseguirlo. El arresto se produjo con la coordinación de los Mossos d'Esquadra y las restantes fuerzas desplegadas en la zona.

El operativo de emergencia se amplió posteriormente con una verificación de todo el bloque para asegurarse de que no hubiera daños estructurales ni riesgos tras el fuego. Según reportó Europa Press, la colaboración vecinal facilitó la labor de los servicios de emergencia, ya que la evacuación temprana permitió intervenir rápidamente para controlar y extinguir las llamas.

Hasta el momento, los Mossos d'Esquadra continúan investigando las circunstancias que llevaron al arresto del hombre, cuya identidad no ha trascendido, y el móvil de la acción permanece bajo reserva policial, según la información difundida por Europa Press. Los residentes del edificio pudieron regresar a sus viviendas una vez finalizadas las tareas de extinción y la revisión de las condiciones de seguridad en la estructura.

El incidente en les Franqueses del Vallès puso a prueba la coordinación entre vecinos, bomberos y fuerzas de seguridad, así como la eficacia de los protocolos de emergencia activados ante este tipo de situaciones. Tanto los Mossos d'Esquadra como Bombers han iniciado los trámites correspondientes para esclarecer las motivaciones del arrestado y determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con el incendio provocado en la vivienda, de acuerdo con lo señalado por Europa Press.