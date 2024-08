¿Recuerdas aquella vez que Trump estuvo a punto de morir en un accidente de helicóptero? Nunca pasó

El expresidente Donald Trump contó el jueves una historia que dejó boquiabiertos a todos: era sobre cómo estuvo a punto de morir en un viaje en helicóptero con Willie Brown, el expolítico californiano y exnovio de su rival, la vicepresidenta Kamala Harris.

Solo había un problema con la historia. O quizá dos. O quizá tres.

En el vuelo en helicóptero no viajaba el famoso exalcalde de San Francisco. Era el gobernador Jerry Brown, exgobernador de California, quien se parece muy poco a Willie Brown.

Tampoco hubo aterrizaje de emergencia, y los pasajeros del helicóptero nunca corrieron ningún tipo de peligro, según el gobernador Gavin Newsom, quien también estaba en el vuelo.

Jerry Brown, quien dejó el cargo en enero de 2019, dijo a través de un portavoz: "No hubo ningún aterrizaje de emergencia y ninguna conversación sobre Kamala Harris".

"Yo digo que es pura mentira", dijo Newsom, riendo a carcajadas.

El relato erróneo de Trump, pronunciado durante una rueda de prensa en su club Mar-a-Lago en Florida, se produjo en respuesta a un periodista que hizo una pregunta tendenciosa sobre la relación pasada de Harris con Willie Brown, y si Trump pensaba que podría haber tenido algo que ver con su trayectoria profesional.

Harris y Brown salieron juntos en 1994 y 1995, cuando ella era fiscal del condado de Alameda, que incluye Oakland, él era el presidente de la Asamblea del Estado de California y la nombró miembro de dos juntas estatales. Estaba --y sigue estando-- casado con Blanche Brown, pero desde hace tiempo llevan vidas separadas.

"Bueno, conozco muy bien a Willie Brown", respondió Trump. "De hecho, estábamos juntos cuando se cayó un helicóptero en el que viajábamos".

A continuación contó una historia cinematográfica de un encuentro cercano con la muerte, y de chismes con ventajas políticas a las puertas de la muerte.

"Pensamos que quizá era el final", dijo Trump. "Estábamos en un helicóptero, yendo juntos a un lugar determinado, y hubo un aterrizaje de emergencia. No fue un aterrizaje agradable".

"Y Willie estaba estaba un poco preocupado. Así que lo conozco, pero lo conozco bastante bien. Quiero decir, no lo he visto en años. Pero me dijo cosas terribles sobre ella. Pero esto es lo que me estás diciendo, de todos modos, supongo. Pero él tuvo mucho que ver en lo que pasó con Kamala. Pero él él, no sé, tal vez ha cambiado de opinión. Pero él él no era muy fan de ella, en ese momento".

Cuando se le contactó a su teléfono celular justo después de la conferencia de prensa de Trump --en su lugar habitual para almorzar, Sam's Grill, en el centro de San Francisco-- Willie Brown, de 90 años, dijo que toda la historia era falsa. Nunca se había subido a un helicóptero con Trump, dijo. Nunca había estado a punto de morir en un viaje en helicóptero. Y seguía siendo un ferviente partidario de Harris.

Brown, alguien que disfruta de deleitar con anécdotas al que quiera escucharlo y quien escribió una columna semanal en el San Francisco Chronicle hasta 2021, añadió riendo: "Me conoces lo suficiente como para saber que, si hubiera estado a punto de caer en un helicóptero con alguien, ¡ya lo sabrías!".

Harris puso fin a esa relación hace casi tres décadas, pero Brown dijo que siempre había sido un gran admirador y partidario suyo. "No hay resentimientos", dijo.

El viaje en helicóptero que Trump hizo en 2018 con el gobernador Jerry Brown y con Newsom, entonces gobernador electo de California, fue para inspeccionar los daños causados por el fatal incendio de Camp en la localidad de Paradise, en las estribaciones de la Sierra Nevada, al norte de Sacramento.

El recuerdo de Newsom de la ocasión era vívido.

"Estaba en un helicóptero con Jerry Brown y Trump, y no cayó", dijo Newsom en una entrevista. Sin embargo, dijo que Trump había mencionado repetidamente la posibilidad de que se podía estrellar.

El tema de Harris, con quien Newsom tuvo una amistosa rivalidad, no surgió en el viaje en helicóptero, añadió. "Hablamos de todos los demás, pero no de Kamala", dijo riendo.

Newsom calificó la rueda de prensa de Trump de un "acto de desesperación" provocado por el buen momento por el que considera que está pasando Harris.

La visita de Trump al bosque quemado con Brown y Newsom generó titulares, pero no por nada que ocurriera en su viaje en helicóptero. Más bien, fue porque, durante una conferencia de prensa después de aterrizar en el lugar, Trump atribuyó el incendio forestal a demasiadas ramas de árboles caídas y muertas y dijo que la respuesta para resolver la crisis de los incendios forestales de California era rastrillar los suelos del bosque.

"Era la época en la que de nuevo volvimos a hacer grande rastrillar los bosques", dijo Newsom.

El presidente Donald Trump inspecciona los daños del incendio forestal con el gobernador Jerry Brown y la alcaldesa de Paradise, Jody Jones, en Paradise, California, el 17 de noviembre de 2018. (Tom Brenner/The New York Times).