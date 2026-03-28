El OIEA indica que no hay aumento en niveles de radiación tras ataque israelí contra planta de uranio en Irán

El pronunciamiento de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) tras los ataques contra infraestructuras energéticas en el país incluyó una acusación de “inacción” dirigida directamente al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), según recogió la agencia de noticias iraní Tasnim. Estas declaraciones llegaron poco después de una serie de ataques israelíes que afectaron instalaciones estratégicas, como refinerías de uranio y plantas de agua pesada, elevando la tensión en la región y generando preocupación sobre la seguridad nuclear.

Según informó el OIEA a través de un comunicado oficial y por sus redes sociales, tras el ataque israelí a la planta de producción de óxido de uranio concentrado Shahid Rezayee Nejad, ubicada en la provincia de Yazd, no se detectó incremento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones. El organismo internacional, liderado por Rafael Grossi, añadió que se encuentra investigando el incidente para descartar cualquier afectación a la seguridad y el medio ambiente en los alrededores de la planta, conocida también como “torta amarilla”.

El OIEA detalló que las autoridades iraníes notificaron formalmente al organismo sobre el ataque detectado en la planta de Yazd (también referida como Ardakan), indicando que, de momento, los registros de radiación permanecen dentro de los parámetros normales. El director general, Rafael Grossi, reiteró un llamado a la moderación dirigido a todas las partes involucradas, con el objetivo de evitar situaciones que puedan derivar en un accidente nuclear o en una crisis de mayor alcance.

El ataque contra la planta de Yazd ocurrió poco tiempo después de otras acciones militares israelíes en territorio iraní, que incluyeron el bombardeo de una instalación de agua pesada en la provincia de Arak y dos fábricas de acero situadas en el suroeste del país. Según publicó el OIEA y detalló la agencia Tasnim, estas intervenciones también formaron parte de una escalada de tensiones regionales.

La OEAI manifestó su desacuerdo con la respuesta de la comunidad internacional, especialmente del OIEA, a estos acontecimientos. “Resulta sorprendente la inacción de los organismos internacionales, en especial del Organismo Internacional para la Energía Atómica, ante estos ataques barbáricos”, expresó la organización iraní en declaraciones reproducidas por el medio Tasnim. Según la OEAI, los ataques constituyen una “clara violación” del Derecho Internacional y representan una “grave amenaza” para la seguridad de la región.

A la secuencia de ataques mencionada se sumó otro perpetrado contra la central nuclear de Bushehr, ubicada en la costa sur de Irán. El contexto de estas acciones coincide con decisiones desde la Casa Blanca: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la extensión de la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas iraníes por 10 días adicionales, prolongando un plazo previo de cinco días y presentando un ultimátum de 48 horas al gobierno de Teherán para que procediera a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según consignó el OIEA, la investigación para determinar los posibles efectos provocados por el ataque en la planta de Yazd continúa abierta, sin que hasta el momento se hayan ofrecido detalles adicionales sobre el alcance de los daños o las hipótesis surgidas del análisis inicial. El organismo internacional mantiene una vigilancia estrecha sobre los indicadores de seguridad para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y disuadir cualquier riesgo asociado a la manipulación de material nuclear en contextos de conflicto.

En las distintas comunicaciones del OIEA recogidas por varios medios, Rafael Grossi insistió en la necesidad de que todas las partes minimicen las acciones que puedan elevar el riesgo de accidente nuclear. La vigilancia del organismo se extiende sobre todas las instalaciones nucleares sujetas al régimen internacional de inspecciones, en línea con los acuerdos multilaterales existentes entre Irán, el OIEA y la comunidad internacional.

El conflicto sobre el futuro de los programas nucleares iraníes y las medidas de presión adoptadas por distintos actores internacionales mantienen en vilo a la región, mientras el OIEA continúa supervisando el estado de las instalaciones y coordinando con las autoridades nacionales para ofrecer información actualizada sobre la evolución de la situación.