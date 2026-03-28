Trump, sobre la ofensiva en Irán: "Estamos más cerca que nunca de un Oriente Próximo alejado del terror iraní"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este viernes en que las fuerzas de Irán están siendo "diezmadas", en el marco de la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero, y ha augurado un resurgimiento de la región al margen de la influencia y el "terror" iraníes y su "chantaje nuclear".

"Este es un momento de acción audaz y de decisión histórica para hacer a Estados Unidos y a nuestros aliados más seguros y más fuertes, más prósperos y más exitosos que nunca. Eso es lo que está pasando. Esta noche estamos más cerca que nunca del surgimiento de un Oriente Próximo que por fin esté libre del terror iraní, la agresión y el chantaje nuclear", ha expresado el magnate neoyorquino en una comparecencia pública.

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que este "chantaje nuclear" al que el régimen de Teherán ha sometido a la región durante casi medio siglo está llegando a su fin "bajo (su) liderazgo" y gracias a la ofensiva 'Furia Épica', llevada a cabo junto a Israel.

"Estados Unidos está poniendo fin a la amenaza planteada por este régimen radical, diezmando las capacidades de Irán (...), algo que nadie ha visto jamás (...). Durante 47 años Irán ha sido conocido como el matón de Oriente Próximo, pero ya no lo es", ha apostillado.

Asimismo, Trump ha afirmado que ambas partes están "hablando ahora", si bien ha recalcado que cualquier acuerdo pasará necesariamente por la apertura del estrecho de Ormuz: "Estamos negociando ahora, y sería genial si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Hormuz. Disculpen, lo siento mucho. Qué error tan terrible", ha dicho.

Estas declaraciones llegan después de que este viernes el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, haya afirmado que Teherán facilitará y agilizará el paso de ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz, una decisión que ha tomado tras una petición por parte de la ONU. Dicha medida, ha expresado Bahreini, "refleja el compromiso constante de Irán de apoyar los esfuerzos humanitarios y garantizar que la ayuda esencial llegue a quienes la necesitan sin demora".

No obstante, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, defendía este jueves en una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, la legitimidad de su país para impedir el paso de buques que considere enemigos por el estrecho de Ormuz, enclave estratégico que concentra cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo y que se encuentra bloqueado por Teherán en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.