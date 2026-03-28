Agencias

Israel vuelve a lanzar ataques contra Irán, donde medios reportan al menos 5 muertos

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Redacción Internacional, 28 mar (EFE).- El Ejército de Israel volvió a lanzar ataques contra Irán la madrugada de este sábado, a la vez que medios iraníes reportaron al menos cinco personas muertas cuando se cumple un mes de la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv contra Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un mensaje en el que informaron sobre estar atacando "objetivos del régimen terrorista" en la capital de la República Islámica.

Previamente, la agencia iraní Fars reportó ataques contra varios puntos de la ciudad, además de un ataque contra un edificio residencial en la localidad de Zanjan, en el noroeste del país, donde fallecieron al menos cinco personas y siete quedaron heridas.

Ataques iraníes esta misma noche contra Israel dejaron una víctima mortal.

El pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta contra la región que desencadenó el conflicto regional actual, donde los ataques cruzados se suceden cada noche.

Aunque no hay cifras oficiales de Irán desde el 5 de marzo, las víctimas mortales superan el millar en la República Islámica, mientras que en Israel han fallecido 19 personas, además de 4 más que murieron en la Cisjordania palestina. EFE

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