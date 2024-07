China justifica a dos de sus nadadores que dieron positivo al dopaje

ChinaSteroidsDoping (Sports)SwimmingOlympic Games (2024)International Olympic CommitteeOlympic Games (2022)World Anti-Doping AgencyTang Muhan (2003- )He Junyi (1997- )Chinadametandienone

El país dice esta vez que fueron hamburguesas contaminadas. Una de los atletas forma parte del equipo olímpico en París.

Dos nadadores chinos de alto rendimiento, entre ellas una del equipo de su país en los Juegos Olímpicos de París, dieron positivo en 2022 por un fármaco prohibido, pero a finales del año pasado las autoridades chinas las absolvieron en secreto de dopaje, según dos personas con conocimiento directo del asunto.

Tras una larga investigación sobre el incidente no revelado hasta entonces, las autoridades chinas no pudieron determinar con exactitud cómo los nadadores ingirieron la droga, un potente esteroide anabólico, pero concluyeron que lo más probable es que lo hubieran hecho sin darse cuenta al comer hamburguesas en un restaurante de Pekín.

Los chinos subrayaron en su explicación a los reguladores antidopaje mundiales que solo se habían detectado trazas del esteroide y afirmaron que esos niveles correspondían a una contaminación, no a dopaje.

Es al menos la tercera vez en los últimos años que China exculpa a sus mejores nadadores atribuyendo los resultados positivos a alimentos contaminados, una explicación que ha suscitado escepticismo entre muchos expertos en antidopaje. Los críticos consideran que este incidente es el último de una serie de casos en los que China se hace la vista gorda ante los resultados positivos de su programa de natación, y que las agencias mundiales antidopaje no garantizan la igualdad de condiciones para los deportistas de alto rendimiento.

Los investigadores y al menos un experto de la Agencia Mundial Antidopaje, conocida como AMA, no estaban convencidos de la explicación de la contaminación en el caso más reciente, dijo una de las personas con conocimiento del asunto. Sin embargo, la agencia, que se supone que sirve de apoyo cuando las autoridades antidopaje de un país no vigilan adecuadamente a sus atletas, decidió no apelar la decisión de China de no imponer prohibiciones a los nadadores.

Otra agencia antidopaje, la Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por su sigla en inglés), creada a raíz del escándalo de dopaje ruso que sacudió el deporte olímpico hace casi una década, también revisó el caso. Al menos un funcionario de la ITA creía que el organismo rector de la natación mundial debía apelar la decisión china de exculpar a los atletas, dijeron las personas con conocimiento del caso. Pero la organización de natación, conocida como World Aquatics, no lo hizo.

Las dos personas con conocimiento directo de los resultados positivos hablaron bajo condición de anonimato porque se supone que los detalles de las pruebas deben permanecer en secreto. Dijeron que habían decidido revelar la información porque creían que las pruebas se habían encubierto y que el mundo debía conocerlas en un momento en el que se están intensificando los esfuerzos mundiales contra el dopaje.

Una de los nadadores, Tang Muhan, formó parte del equipo de relevos de estilo libre que ganó la medalla de oro y estableció un récord mundial en los últimos Juegos Olímpicos de verano, superando por poco a EE.UU. y Australia. Los medios de comunicación del Estado la han nombrado miembro del equipo olímpico de este año y es posible que forme parte del equipo chino de relevos de 4x200 metros, que el jueves intentará ganar su segunda medalla de oro consecutiva en la prueba.

En respuesta a las preguntas de The New York Times, la autoridad antidopaje de China, conocida como Chinada, no se refirió al caso recién revelado. Sin embargo, Chinada afirmó que "siempre ha mantenido una actitud científica, rigurosa y objetiva, se ha adherido a una postura firme de 'tolerancia cero' con el dopaje y siempre ha llevado a cabo su labor antidopaje en estricta conformidad" con las normas mundiales.

La Agencia Mundial Antidopaje no rebatió los hechos del caso cuando El Times le pidió un comentario. La agencia dijo que había "revisado el expediente completo del caso con considerable escepticismo y toda la diligencia debida. Al final, no había evidencias para impugnar la hipótesis de contaminación presentada por los atletas y Chinada".

En una segunda declaración, el martes por la mañana, la AMA dijo que "está preocupada en general por el número de casos que se han cerrado sin sanción cuando no es posible impugnar la teoría de la contaminación".

La Agencia Internacional de Pruebas dijo que su papel con World Aquatics no cubría la impugnación de las conclusiones de las agencias nacionales antidopaje y que "no aconsejó a World Aquatics apelar estas decisiones" de la agencia antidopaje china.

World Aquatics dijo que "no sería apropiado comentar" el caso en detalle, pero añadió que "nunca recibió ninguna recomendación de la ITA para apelar el caso".

Es probable que este último incidente alimente aún más el debate sobre si las autoridades chinas y sus homólogos mundiales no están abordando adecuadamente las infracciones. Al mismo tiempo, este acontecimiento podría dar lugar a peticiones de flexibilidad en la aplicación de las normas para tener en cuenta situaciones en las que los análisis --cada vez mejores gracias a los avances tecnológicos-- detecten sustancias prohibidas ingeridas accidentalmente. Los nadadores chinos que compiten en París han negado vehementemente haberse dopado y la AMA señaló en su comunicado del martes que se habían cerrado varios casos de las llamadas violaciones sin culpa "con métodos de contaminación a veces inusuales".

En particular, dijo, "ha habido varios casos en Estados Unidos en los últimos meses en los que se aceptaron escenarios de contaminación muy intrincados".

La revelación de estos positivos se produce tres meses después de que El Times informara que 23 nadadores chinos dieron positivo por un fármaco prohibido antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En ese caso, China también culpó a la contaminación alimentaria y citó los bajos niveles de la droga detectada en los nadadores.

La Agencia Mundial Antidopaje también se negó a actuar en ese caso, a pesar de que dos de los principales científicos de la agencia dijeron que tenían dificultades para creer la afirmación de China de que los nadadores se contaminaron involuntariamente. La decisión de absolver a esos nadadores les permitió competir en los Juegos de Tokio. En esa ocasión, los nadadores chinos que habían dado positivo meses antes, ganaron medallas en cinco pruebas, tres de ellas de oro. Once de esos nadadores forman parte del equipo chino en París.

Las consecuencias de los 23 resultados positivos han seguido pesando sobre el mundo de la natación competitiva y han llevado a atletas de EE.UU. y otros países a expresar sus dudas sobre la limpieza de su deporte.

Según el código que rige los deportes olímpicos, los atletas son responsables de lo que contienen sus cuerpos. En el caso de muchas drogas, se considera que los atletas han dado positivo --y se enfrentan a prohibiciones de hasta cuatro años-- incluso si tienen pequeñas trazas de la sustancia en su organismo. Los deportistas solo pueden librarse de la sanción si demuestran que han ingerido la droga de forma involuntaria por circunstancias ajenas a su voluntad, como en alimentos contaminados. China ha invocado repetidamente esa explicación a pesar de ser incapaz de demostrar el origen de cualquier contaminación.

El consumo de la droga detectada en las pruebas de 2022 --metandienona, un esteroide anabólico-- conlleva las penas más severas, incluida una prohibición de cuatro años. La droga se conoce a menudo como Dianabol o D-Bol y es popular entre los nadadores y velocistas que buscan una ventaja debido a que ayuda a desarrollar músculo magro.

Existe un historial de algunos resultados positivos en pruebas de drogas prohibidas que están relacionados con la contaminación de alimentos, normalmente por el uso de esteroides y sustancias similares administradas al ganado vacuno para aumentar su masa muscular. Sin embargo, las autoridades antidopaje y los expertos afirman que no conocen ningún otro caso en el que se haya confirmado que un resultado positivo por metandienona proceda de la contaminación de alimentos.

Las autoridades antidopaje no necesitan demostrar el uso intencionado de sustancias prohibidas para imponer sanciones. El año pasado, una corredora fondista china fue suspendida de la competencia tras un resultado positivo por metandienona, a pesar de haber alegado que había ingerido la sustancia sin querer al beber accidentalmente de la botella de agua de un compañero de entrenamiento.

Al inaugurarse el viernes los Juegos de París, la Agencia Internacional de Pruebas suspendió de la competencia a un miembro del equipo olímpico iraquí de judo tras dar positivo por metandienona y otro esteroide anabólico.

El Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI están llevando a cabo una investigación criminal sobre la forma en que se gestionaron los resultados de los 23 controles positivos antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, un hecho que ha desconcertado profundamente a los responsables del Comité Olímpico Internacional (COI) y de la AMA.

La semana pasada, el COI impuso condiciones de última hora a Utah y al Comité Olímpico de EE. UU., obligándolos a firmar un contrato modificado para adjudicar a Salt Lake City los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034. Las enmiendas permiten al COI trasladar los Juegos de 2034 a otra ciudad si considera que EE. UU. socava el sistema mundial creado en torno a la Agencia Mundial Antidopaje.

Los dos nadadores del caso más reciente, Tang y He Junyi, se entrenaban en 2022 en unas instalaciones del equipo nacional en Pekín. Los chinos declararon a la AMA que ambos salieron juntos un día a principios de octubre, y pararon en un restaurante por una Coca-Cola, hamburguesas y papas fritas. Días después, se sometieron a un control antidopaje rutinario, que arrojó positivo cuando se comunicaron los resultados al mes siguiente.

Tang, de 20 años, no había sido vinculada públicamente hasta entonces a una prueba positiva. Otros dos integrantes del equipo de relevos chino que ganó el oro en los últimos Juegos Olímpicos figuraban entre los 23 nadadores que habían dado positivo por una sustancia prohibida meses antes de los Juegos de Tokio, pero nunca fueron sancionados.

He no forma parte del equipo olímpico de este año. Pero su positivo se destacó por otra razón: también estaba entre los 23 nadadores que dieron positivo en 2021 por una sustancia prohibida, un medicamento para el corazón de venta con receta, la trimetazidina, conocida como TMZ, que puede aumentar la resistencia y acelerar los tiempos de recuperación.

Esto significaría que en un lapso de menos de dos años He había consumido accidentalmente en dos ocasiones alimentos contaminados con potentes drogas para mejorar el rendimiento.

Tras los positivos de 2022, las autoridades chinas suspendieron provisionalmente a los dos nadadores, como exige el código de la AMA, medida que no se tomó en el caso anterior de los 23 nadadores que habían dado positivo. Pero China no parece haber revelado nunca públicamente su hallazgo de contaminación alimentaria en ninguno de los dos casos, como exigen las normas de la AMA.

Tang impugnó la medida, lo que desencadenó un proceso de audiencias. Pero las autoridades chinas las interrumpieron e iniciaron una amplia investigación en la que intervinieron los servicios de seguridad del Estado.

La investigación se centró en la posibilidad de que los nadadores hubieran comido hamburguesas hechas con carne de ganado alimentado con esteroides anabólicos. La investigación incluyó un análisis de muestras de carne en todo el país, el seguimiento de las importaciones de carne de vacuno a China desde Australia e incluso la realización de estudios en los que se daba a los individuos carne contaminada y luego se analizaba para ver qué nivel de la sustancia prohibida se detectaba.

Al final, la investigación no pudo determinar el origen de la carne potencialmente contaminada. Pero el pasado diciembre, los chinos decidieron que los nadadores quedarían libres de culpa.

Aun así, mientras la investigación se llevó a cabo, se prohibió a los nadadores participar en las carreras. Según los datos del sitio web de World Aquatics, He no ha competido en grandes encuentros nacionales o internacionales desde que se devolvieron los resultados positivos a las autoridades chinas en noviembre de 2022. Tang parecía haberse ausentado de las competencias durante aproximadamente un año, antes de reaparecer el pasado diciembre en los nacionales chinos y luego ser nombrada para el equipo olímpico.

El martes, la AMA confirmó que sus ausencias se debieron a que habían sido suspendidos.

Matthew Cullen y Olivia Wang colaboraron con la reportería.

