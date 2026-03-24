Ascienden a 66 los muertos en el accidente del avión militar estrellado al sur de Colombia

El proceso de identificación de las víctimas avanza entre complicaciones logísticas, ya que algunas de las personas fallecidas no han podido ser reconocidas inmediatamente tras el accidente. Al respecto, las autoridades explicaron que de los 66 uniformados que perdieron la vida, seis pertenecían a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 formaban parte del Ejército Nacional y dos eran miembros de la Policía Nacional. Esta información fue confirmada en una comparecencia ante los medios por el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barrero, quien indicó que en el momento se trabaja para ubicar a cuatro militares cuyo paradero continúa sin conocerse desde el siniestro. Así presentó el balance preliminar del grave accidente aéreo registrado en el sur del país.

Según informó el medio, el número de víctimas fatales alcanza ya los 66 tras la caída de un avión de transporte militar en Putumayo, sur de Colombia, el lunes, donde la aeronave, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se estrelló poco después del despegue, aproximadamente a kilómetro y medio del aeródromo local. En el avión viajaban ciento veintiocho personas, incluidos once tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ciento quince integrantes del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional. El aparato siniestrado era un modelo C-130 Hércules, utilizado habitualmente para transporte logístico y de personal militar en diversas regiones de Colombia, especialmente en zonas fronterizas y de difícil acceso.

El aumento progresivo del número de víctimas quedó confirmado durante la rueda de prensa ofrecida por López Barrero, en la que también detalló el proceso de evacuación y atención a los heridos. Según publicó la fuente, al menos cincuenta y siete militares heridos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios tras el accidente: ocho llegaron al hospital María Inmaculada de Florencia; diecinueve fueron internados en el Hospital Militar Central de Bogotá, mientras que treinta más, cuyas lesiones no presentan gravedad, fueron llevados al Batallón de Sanidad Militar de la capital colombiana. Otros trece individuos con lesiones no especificadas permanecían bajo observación en centros de salud cercanos al área del accidente.

De acuerdo con lo comunicado por John Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, setenta personas en total habrían resultado heridas durante el siniestro, que movilizó a equipos de emergencia y unidades militares de la región para la atención inmediata de los afectados. Las autoridades desplegaron operativos para asegurar la evacuación rápida, tanto por tierra como por aire, e iniciaron las labores de investigación del accidente y asistencia a las familias de los uniformados fallecidos o heridos.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, aportó información relevante tras reunirse con los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional respecto al siniestro. Según comunicó el medio, Sánchez precisó que la aeronave accidentada contaba con todos los permisos actualizados y había superado las revisiones técnicas exigidas para garantizar su aeronavegabilidad. La tripulación cumplía los requisitos de experiencia y entrenamiento que demandan los procedimientos de aviación militar en el país. Sánchez recalcó la ausencia de evidencia que hiciera pensar en un ataque de grupos armados en la región: “Por el momento no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”.

En relación al impacto del accidente, el ministro explicó que el incendio producido tras la caída provocó la detonación de parte de la munición que transportaba la tropa, lo que coincide con los sonidos registrados en videos difundidos a través de redes sociales tras el siniestro. Agregó en sus declaraciones que “como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”.

La tragedia generó un despliegue de solidaridad y apoyo institucional hacia los familiares de las víctimas. Sánchez expresó públicamente sus condolencias y reafirmó el acompañamiento estatal a quienes resultaron afectados de manera directa o indirecta por el accidente.

El siniestro del C-130 Hércules en Putumayo constituye uno de los accidentes aéreos más mortales de la historia reciente del país en lo que respecta a aeronaves militares. El suceso impactó a la comunidad local y exigió la movilización de recursos y equipos especializados para identificar los restos, evaluar la situación médica de los sobrevivientes y esclarecer las causas del accidente.

El medio también detalló que el balance de heridos y fallecidos puede variar en las próximas horas a medida que se obtengan datos más precisos sobre la localización de los militares aún no ubicados y el estado clínico de algunos heridos trasladados a Bogotá y Florencia. El comandante López Barrero informó que el proceso de identificación de los cuerpos avanza en colaboración con equipos forenses y expertos de la Fiscalía General, enfocados en brindar certidumbre a las familias afectadas lo antes posible.

La trayectoria de la aeronave involucraba el traslado de personal militar, siendo su función parte de las operaciones logísticas en esa zona del sur colombiano. Según reportó la fuente, las autoridades investigan tanto los aspectos técnicos del avión como las circunstancias específicas del vuelo antes del accidente. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre posibles fallas mecánicas, climáticas o de otro tipo, manteniéndose abierta la investigación para esclarecer todos los factores.

A escala oficial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han reiterado su disponibilidad para facilitar toda la información relevante y colaborar en la investigación encabezada por organismos competentes en seguridad aérea y militar. Familias y allegados de las víctimas han sido informados a través de canales institucionales establecidos para estos casos, en un esfuerzo de coordinación para mantener la privacidad y el respeto durante el desarrollo de las pesquisas.

El accidente del avión militar en Putumayo se suma a una serie de retos históricos para la aviación militar en Colombia, donde las operaciones diarias en entornos complejos implican un riesgo considerable para el personal y la infraestructura militar. Las repercusiones inmediatas se centran tanto en la atención a los afectados como en el proceso de esclarecimiento de los hechos, prioritario para las autoridades y decisivo para comprender los factores que condujeron al siniestro.