Von der Leyen insta a Irán a "cesar sus amenazas" y afirma que "es hora de sentarse a la mesa de negociaciones"

La reducción en el flujo de petróleo debido a la disminución del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado un aumento en los precios del crudo, impactando tanto a empresas como a consumidores en distintos países. Esta situación originó preocupación por el suministro energético mundial y sus efectos en la economía internacional. Según informó Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que “la situación es crítica para el suministro energético mundial”, vinculando el encarecimiento del gas y el petróleo a las hostilidades en esa estratégica vía marítima y a las acciones militares en curso.

De acuerdo con el mismo medio, Von der Leyen declaró durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, que resulta urgente detener las hostilidades en la guerra abierta entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos e Israel, iniciada tras la ofensiva sorpresa del 28 de febrero. “Es hora de sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a las hostilidades”, manifestó la dirigente, quien instó a Irán a “cesar inmediatamente sus amenazas” y a abandonar tácticas como el minado, los ataques con drones y misiles, y cualquier intento de bloquear el estrecho al tráfico comercial.

En su comparecencia, Von der Leyen calificó como “inaceptables” las agresiones cometidas por Irán contra buques comerciales en el Golfo, los ataques dirigidos a instalaciones civiles y energéticas, incluyendo infraestructuras de petróleo y gas, así como el cierre de facto del estrecho realizado por las fuerzas iraníes. Zeitpunkt Europa Press citó la declaración de la presidenta al señalar que “todos ellos deben ser condenados”. La funcionaria remarcó la importancia de que se adopte una “solución negociada” para poner fin a la confrontación, enfatizando que los principios internacionales protegen la libertad de navegación.

La inquietud por el impacto económico derivado de este conflicto se ha extendido más allá del ámbito europeo. Albanese, en la misma comparecencia, hizo hincapié en el papel central del estrecho de Ormuz para el comercio y el abastecimiento energético internacional. Según publicó Europa Press, el primer ministro australiano reafirmó su condena a las acciones del gobierno iraní, atribuyéndoles repercusiones negativas para la economía global.

Albanese denunció que el ataque a embarcaciones civiles constituye una violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuyo objetivo es asegurar la libertad de navegación. “El atacar buques civiles contraviene la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que garantiza la libertad de navegación, algo fundamental”, sostuvo el primer ministro australiano, citado por Europa Press. También mencionó el envío de un avión E7 australiano para colaborar con las maniobras de apoyo en la región, respondiendo a una petición de Emiratos Árabes Unidos.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea se refirió a la posibilidad de que la Unión Europea lleve a cabo una operación de seguridad marítima, aunque aclaró que esa alternativa solo sería contemplada una vez concluidas las hostilidades. Von der Leyen señaló: “Los líderes de la Unión Europea han sido muy claros al afirmar que, una vez finalizadas las hostilidades, podrían contemplar una operación o misión”, condición que por el momento deja fuera cualquier despliegue en colaboración con la misión que Estados Unidos busca impulsar para reabrir el tráfico en el estratégico corredor marítimo.

La escalada militar desde que comenzaron las acciones el 28 de febrero se ha cobrado la vida de más de 3.000 personas, según información de organizaciones no gubernamentales difundida por Europa Press. Las hostilidades han incluido ataques directos a embarcaciones y a infraestructuras de energía, afectando tanto la seguridad marítima como el abastecimiento global de hidrocarburos, señala Europa Press.

Además del conflicto en la zona, la comparecencia entre Von der Leyen y Albanese sirvió para anunciar avances en acuerdos de libre comercio, seguridad y defensa. Ambos mandatarios también comunicaron el inicio de las negociaciones para que Australia se una al programa de investigación de la Unión Europea Horizonte Europa, un paso relevante en la cooperación científica y tecnológica bilateral, según informó Europa Press.

En este contexto, la Comisión Europea insiste en la necesidad de preservar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y demanda el respeto del derecho internacional por todas las partes implicadas. Tanto Von der Leyen como Albanese subrayaron que las acciones militares que ponen en peligro el transporte marítimo y el suministro energético mundial requieren una respuesta colectiva centrada en el cese de hostilidades y la búsqueda de soluciones diplomáticas, detalló Europa Press.

El desarrollo de la situación en el Golfo y la evolución de los precios energéticos mantienen la atención internacional sobre el estrecho de Ormuz, mientras líderes políticos y organismos internacionales exploran opciones para garantizar la seguridad y la estabilidad en una de las principales rutas marítimas del mundo, según consignó Europa Press.