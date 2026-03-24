El bar con solera donde probar la tapa más extraña de Sevilla: el mollete de anchoas con leche condensada

Molletes de anchoas con leche condensada en este bar sevillano (Instagram / @yocomoporti)

Los bares son escenario de algunos de los más inesperados encuentros. Viejos y jóvenes, locales y turistas, ideologías contrarias y los más dispares personajes encuentran en la barra un punto en común. Por eso, no es de extrañar que ahí, en los bares, surjan las mezclas más alocadas.

La Flor de Toranzo es el ejemplo perfecto de ello. Un bar con solera, de los de toda la vida, ubicado en pleno centro de Sevilla, que ha conseguido mantener intacta su esencia a base de encuentros y molletes. Fundado en el año 1952, recibe ahora reconocimientos como el Solete de la Guía Repsol, que lo incluye entre sus recomendaciones para comer bueno, bonito y barato en la hispalense.

Volvemos a las alocadas mezclas para hablar de su receta estrella: el montadito de anchoas con leche condensada. Sí, como lo oyen. Un mollete tostado y crujiente relleno de anchoas y una capa de este dulce condimento. Lo que a muchos podría parecerle una gamberrada de mesa infantil, es para otros tantos una delicia digna de peregrinaje, tanto que la combinación ha hecho famoso a este bar sevillano.

Molletes del bar Flor de Toranzo, en Sevilla (Instagram)

El creador de este raro bocadillo, según cuentan desde el Diario de Sevilla, fue Rogelio Gómez, propietario de La Flor de Toranzo e hijo de su fundador. Su pasión por la leche condensada era tal que la comía casi con cualquier cosa, hasta que un día le dio por extenderla junto a unas anchoas de Santoña. Y se hizo la magia. El experimento gustó tanto que no dudaron en comercializarlo, y así llevan más de 40 años, haciendo las delicias de los sevillanos y llamando la atención de visitantes a partes iguales.

Este emblemático bar de la calle Jimios fue fundado en el año 1952 por Triunfo Venancio Gómez Ortiz, natural de San Miguel de Toranzo, en Santander, de ahí su nombre. A este local también lo llaman por Sevilla ‘Trifón’, por el apodo que arrastraba su fundador. Especializado en conservas y chacinas, son sus molletes los que atraen a diario a vecinos hasta su barra, unos pequeños bollos de pan traídos de Antequera y ligeramente tostados que se rellenan con morcilla, roquefort, lomo al jerez, bonito con mayonesa, pringá...

El que ha sido desde siempre un imprescindible para quien ronda el centro sevillano recibe ahora un sello que lo reconoce como tal. La Guía Repsol, quien le entrega este Solete, lo define en estos términos: “Un rincón rebosante de solera en el que comerse Sevilla sin artificios: cocina honesta, barra con alma, tradición viva y un ambiente que convierte lo cotidiano en extraordinario”. Entre las especialidades, los expertos de la guía destacan los molletes, la chacina y el rollito de jamón.

Nuevos Soletes en Sevilla

En total, son 330 los locales que se han sumado como novedad en esta edición de los Soletes, 10 de ellos ubicados en la provincia de Sevilla. Son restaurantes, bares y cafeterías, también vinotecas y locales dedicados al fast food de calidad, que merece la pena probar durante esta primavera. Con el sello de calidad, por supuesto, de los expertos de la Guía Repsol.

NOMBRE CATEGORÍA LOCALIDAD Atticus Finch Burger Fast Good Sevilla (Sevilla) Bambú Restaurantes Espartinas (Sevilla) Casa Machín Restaurantes Écija (Sevilla) Casa Vizcaíno Bares Sevilla (Sevilla) Domi Vélez Bakery Cafeterías Lebrija (Sevilla) Flor del Toranzo Bares Sevilla (Sevilla) La Peña Restaurantes Sevilla (Sevilla) Marabunda Restaurantes Sevilla (Sevilla) Matacandela Restaurantes Osuna (Sevilla) Rústica Napoletana Fast Good Cazalla de la Sierra (Sevilla)